創作者們持續突破極限 —— 這一次,是OnlyFans網紅Annie Knight,她據報在六小時內與583名男性發生關係。但說實話,這不過是又一次我們早已見過的博眼球炒作。

是的,你可以撐過所有男人。但問題是:為了保持熱度,真的有必要走到這一步嗎?SUBBD ($SUBBD) 認為完全沒有必要。該平台正在致力於打破創作者的過勞循環,目前正值預售募資階段,目標為50萬美元。

SUBBD是一個為創作者打造的平台,主打關注度、可持續性與自主控制 —— 無需訴諸極端行為。

透過人工智慧驅動的工具來自動化重複任務並簡化創作者的工作流程,SUBBD讓創作者能花更少時間在無休止的輸出上,把更多精力放在真正的創作上。沒有花招,沒有絕望操作,只有更聰明的品牌建立方式。

市場也正給出積極回應。自上月啟動原生代幣預售以來,SUBBD已經籌集了超過45萬美元的早期資金。已有超過2,000位高收入創作者加入,總粉絲數超過2.5億,SUBBD正在快速累積動能。

目前的預售價格為每枚$SUBBD 0.055475美元 —— 僅限接下來的72小時,之後價格將上調。希望投資可持續創作者變現未來的投資者應抓緊機會。

對Knight來說,這是一項「人生清單」挑戰 —— 六小時、583人,又一條病毒式標題誕生。數字令人震驚,但這種套路早已不新鮮。Lilly Phillips曾以一天100人製造話題,之後Bonnie Blue打破紀錄達到1,057人。

Knight呢?她在六小時內完成583人 —— 這意味著,她的表現技術上超過了大多數人的完整工作日,而且是一位接一位地完成。

以這樣的速度進行,這種行為本身已經不再像是親密關係,更像是把工作表塞進碎紙機般的重複操作。機械化、令人精疲力竭,毫無意義。

內容創作真的要走向這種方向嗎?變成追逐病毒式數據而非創作價值——比的是每小時能睡多少人,或是在鏡頭前能多快完成?

到某個時間點,這已經不再是內容,而是對創作目的本身的危機。你感受到尷尬,開始質疑這樣的平台設計意圖,以及創作者為了維持曝光度而逼迫自己燃燒殆盡的現實。

當「保持相關性」等同於在一個失衡系統裡追逐話題性,這樣的生態只會讓創作變成資源耗盡的競賽。

SUBBD正在解構這一問題。這是一個讓創作者無需靠極端操作也能實現增長的Web3平台。在這裡,AI會處理那些消耗時間的重複任務——如行政處理、排程、自動分類與標籤歸檔,讓創作者能專注於基於粉絲驅動的內容輸出,而不是為了點擊率而逼迫自己進行極限挑戰。

對於多數內容創作者而言,當下最大的瓶頸是被發現的機會。傳統平台不是熱榜就是隱形,要麼在演算法流量中爆紅,要麼被遺忘。對Knight來說,試圖超越Bonnie Blue,是她能「被記住」的手段之一——不計代價。

SUBBD正在重構這個邏輯,它所搭載的AI技術真正服務於創作者,而不是僅僅為演算法優化。它利用OpenAI的Whisper模型,自動轉錄語音備忘錄、角色扮演、音頻內容,並將其轉換為可檢索的摘要、內容靈感、甚至可重用的腳本。其圖像AI則可進一步處理內容:識別場景級標籤、提取視覺關鍵畫面、應用語義過濾,讓粉絲可以輸入明確需求如「海灘拍攝」「曖昧舞蹈」等,即可在數秒內獲得精準匹配結果。

這與OnlyFans等傳統平台形成鮮明對比,後者的內容可見性高度依賴外部渠道如TikTok或Instagram進行導流,創作者完全受制於中心化演算法的規則設計,那些設計獎勵的是話題熱度,而非創作穩定性或內容深度。

而這還僅僅是SUBBD在內容發現層面的改革。在幕後,SUBBD的AI系統還處理繁瑣任務:自動訊息、智慧排程、用戶行為導向的粉絲分層。創作者因此得以節省大量營運時間,保持內容穩定輸出,把更多精力投注在與粉絲建立真實連結上,而不是一味製造話題來博取注意力。

這也是為什麼越來越多創作者正逐步脫離過勞與極端操作的惡性循環。SUBBD的AI工具為他們釋放創作空間,提升內容曝光效率,並提供一種全新模型:讓創意本身而非話題熱度成為最終被獎勵的標準。

SUBBD不僅僅是在打造更好的發現工具——它正在從根本上重建創作者經濟,以加密技術為基礎。

一切的核心是$SUBBD,也就是這個平台的原生代幣。它驅動著從支付到高級功能存取的所有操作——更重要的是,它讓創作者對自己的收入擁有更多掌控權。與那些延遲支付或設限的傳統平台不同,SUBBD實現了近乎即時的、加密原生的結算。

在費用方面,SUBBD也不再玩套路。平台採用透明的固定20%分成比例——涵蓋基礎設施、AI支持和持續開發。這與那些創作者常常還要僱傭經紀人——負責內容排程、粉絲互動和訊息管理——但卻要抽走創作者最多70%收入的平台形成鮮明對比。

對於習慣了在OnlyFans等平台上承受層層費用的創作者來說——包括平台抽成、支付處理費、貨幣兌換費和中介抽佣——SUBBD帶來的是一次巨大的轉變。他們賺得更多,留得更多,最終可以在一個真正獎勵內容、而不是剝削內容的系統中運作。

