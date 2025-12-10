Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Az Ethereum (ETH) olyan szakaszba léphet, amely sok elemző szerint a korábbi legerősebb piaci ciklusainak kezdetére emlékeztet. Ennek fő mozgatói az intézményi felhalmozás, a tőzsdéken elérhető kínálat csökkenése, valamint azok az új javaslatok, amelyek a hálózat gazdasági stabilitását célozzák.

Ahogy a nagy befektetők egyre hangsúlyosabban jelen vannak, és a fejlesztők olyan megoldásokat vizsgálnak, amelyek kiszámíthatóbbá tehetik a tranzakciós díjakat, a Wall Street hangulata is érezhetően javult. Sok piaci szereplő szerint a szűkülő kínálat és az erősödő fundamentumok együtt olyan környezetet teremtenek, amely jelentős értéknövekedést alapozhat meg.

Csökken a tőzsdei készlet, miközben az intézmények gyorsítják a felhalmozást

A centralizált tőzsdéken tartott ETH mennyisége 2015 óta nem látott mélypontra süllyedt. A Glassnode adatai szerint a tőzsdei készletek múlt héten a teljes kínálat 8,7%-ára estek, ami 43%-os csökkenést jelent július óta.

A visszaesés oka többek között a staking, a layer-2 megoldások terjedése, az intézményi őrzési megoldások és a hosszú távú vállalati tartalékok, amelyekből ritkán kerül vissza jelentős mennyiség a tőzsdékre.

A BitMine Immersion Technologies – jelenleg a legnagyobb vállalati ETH-tulajdonos – további 199 millió dollárral növelte készletét a hétvégén. A cég immár 11,3 milliárd dollár értékű ETH-t birtokol, ami a teljes kínálat mintegy 3,08%-a, és tovább vásárol a kitűzött 5%-os cél eléréséig.

Érdemi hatása van az ETF-beáramlásoknak is: az összes nettó beáramlás már meghaladja a 12 milliárd dollárt. Elemzők szerint így már az összes ETH közel 40%-a van lekötve stakingben vagy intézményi termékekben — ez az egyik legszűkebb kínálati környezet, amit az eszköz valaha látott.

A technikai elemzők szerint rejtett jelei vannak a felhalmozásnak: az On-Balance Volume (OBV) mutató áttörte az ellenállást, miközben az árfolyam továbbra is 3100 dollár környékén mozog. Ezt sokan növekvő vásárlói nyomásként értelmezik.

Díjreform: Vitalik Buterin gázdíj futures piacot javasol

A piaci mozgások mellett nagy visszhangot keltett Vitalik Buterin új javaslata is. Az Ethereum társalapítója egy olyan onchain gázdíj futures rendszert vázolt fel, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy előre rögzítsék a jövőbeli tranzakciós díjakat.

A mechanizmus a hagyományos futures piacokhoz hasonlít, és célja, hogy a kereskedők és fejlesztők kivédhessék a hálózati kereslet hirtelen megugrásait.

Buterin szerint az átláthatóbb, előre jelezhető díjszintek különösen azoknak a vállalkozásoknak kedveznének, amelyek számára a stabil működési költségek kulcsfontosságúak – főleg a staking, tokenizáció és decentralizált alkalmazások térnyerésével. Bár a javaslat még kezdeti fázisban van, sokan úgy látják, hogy ez egy fontos lépés egy kiszámíthatóbb, skálázhatóbb Ethereum felé.

Elemzők szerint egy nagyobb ciklus feltételei alakulnak

Egyre több piaci megfigyelő emeli ki, hogy a szűkülő kínálat, az erősödő intézményi jelenlét és a javuló hálózati hatékonyság együtt olyan alapot teremthet, amelyben az Ethereum felülteljesíthet a következő nagy piaci ciklusban.

Néhányan a jelenlegi helyzetet a Bitcoin nyolc évvel ezelőtti állapotával vetik össze, rámutatva, hogy az Ethereum új gazdasági modellje és a tokenizált pénzügyekben betöltött egyre fontosabb szerepe több hajtóerőt biztosít, mint korábban.

Bár nem garantált, hogy ezek a fejlemények rövid távon is jelentős áremelkedést hoznak, az elemzők egyetértenek abban, hogy az Ethereum új, strukturálisan eltérő korszakba lépett – amelyet kevésbé a spekuláció, inkább a tartós kereslet jellemez.