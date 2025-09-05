Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Een interessante crypto in aanloop naar de herfst is Pudgy Penguins ($PENGU), die na sterke zomermaanden nog meer groei lijkt te kunnen brengen. Zo laten verschillende indicatoren zien dat er een bullish uitbraak op komst is, dus analyseren wij de mogelijkheden voor deze meme coin.

Technische setup voor PENGU coin crypto bull run

Over de afgelopen drie maanden noteert Pudgy Penguins een groei van ongeveer 180%, maar in augustus verloor PENGU ruim 15%. Deze maand verloopt vooralsnog redelijk stabiel, met een koers van ongeveer $0,029. Een belangrijk weerstandsniveau is $0,03 en als PENGU deze weet te breken zal dat waarschijnlijk een grotere breakout tot gevolg hebben.

$PENGU is flipping $0.03 support into resistance. Price rejected from $0.03 resistance, so more downward movement is likely. PENGU needs to reclaim $0.03 for a bullish reversal with $0.036 as 1st target. $0.023 support is a great area for buy/longs after confirmation. pic.twitter.com/nRZYK5kFFC — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) September 4, 2025

Zoals in bovenstaande tweet wordt uitgelegd is een dipje goed mogelijk als $0,03 niet gebroken wordt. Toch is de consensus dat PENGU op de langere termijn, denk aan eindejaar, richting $0,04 en daarboven kan klimmen. Mocht zich dus een daling voordoen is dat de uitgelezen kans om te investeren, maar als later blijkt dat PENGU zich nu op het laagste punt voor de rest van het jaar bevindt, is dit de beste kans om te kopen.

Een andere analist, Greeny, noemt dat er in oktober een beslissing over een PENGU ETF wordt genomen. Dit kan een enorme factor zijn voor de koers, waarbij een weerstandsniveau dus met gemak verbroken zou kunnen worden. Dit gaat gepaard met een wedge patroon, in onderstaande afbeelding te zien. De grafiek, gemaakt door Greeny met TradingView, hint op een stijgende breakout.

PENGU koers verwachting 2025

Op basis van de genoemde ontwikkelingen denken experts dat Pudgy Penguins een goede kans maakt om het jaar goed af te sluiten. De vraag is dan, hoe ver kan PENGU het schoppen? Als we kijken naar de Fibonacci retracement levels, samen met een potentiële verbetering van sentiment in aanloop naar de ETF beslissing, voorzien we dat PENGU dit jaar $0,045 kan bereiken. In het beste geval kruipt de koers zelfs richting de all-time high, die dateert van december vorig jaar met een prijs van $0,0685.

Mocht het momentum niet op gang komen en er een dip naar $0,023 volgt, is het vooruitzicht minder rooskleurig. Dan zal de koers naar schatting een maximum van $0,035 kunnen bereiken aan het einde van het jaar. Echter is de ETF beslissing een dusdanig vraagteken met flinke impact, dat deze meme coin extra lastig te voorspellen is.

Ander meme coin nieuws: Maxi Doge stapt in de spotlight

Het nieuwe project van Maxi Doge Token gebruikt een winnende formule met een verbeterd recept. $MAXI treedt in de voetsporen van zijn neef Doge, om daarmee eindelijk uit zijn schaduw te stappen. Hij kreeg namelijk alle aandacht, terwijl Maxi werd genegeerd. Om Doge te kunnen verslaan is hij altijd in de gym te vinden en slaapt hij zelden. Door de energy en zijn ripped alpha karakter kan Maxi tot wel 1000x leverage bieden.

Deze ERC-20 token zal zonder utility lanceren, maar gaat in de toekomst wel partnerships aan. Ook komen er gamified trading initiatives, zo is te zien op de roadmap. $MAXI heeft een voorraad van 150.240.000.000 tokens, waarvan een kwart naar het Maxi Fund zal gaan. Hiermee wordt onder andere gezorgd voor constante aandacht voor het verwaarloosde neefje van Doge. Ook liquiditeit en projectontwikkeling krijgen beide 15% van de voorraad.

$MAXI is gemaakt voor meme liefhebbers, maar ook voor actieve traders die speculatie niet schuwen. Maxi Doge heeft het voornemen relevant te blijven, ondanks het doel om viral te gaan. In de lopende presale kost $MAXI momenteel $0,0002555 per token. Er is al bijna $1,9 miljoen opgehaald, wat interesse signaleert. Volg onderstaande link naar de officiële website voor alle info en de presale.

Naar de Maxi Doge Token ($MAXI) presale