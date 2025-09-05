Spoločnosť American Bitcoin, ktorú vedú bratia Eric a Donald Trump Jr., spojila tento týždeň tradičné obchodovanie s moderným svetom kryptoaktív. Firma sa sústreďuje na ťažbu kryptomien a budovanie firemných rezerv v Bitcoine. Jej vstup na burzu Nasdaq patrí medzi najdiskutovanejšie udalosti začiatku mesiaca. Záujem o ťažbu kryptomien pritom otvára cestu jednoduchším alternatívam, napríklad k projektu virtuálnej ťažby PepeNode.
Viac o virtuálnej ťažbe s PepeNode
Akciová burza Nasdaq uvítala ABTC v prvý deň so ziskom
Akcie spoločnosti American Bitcoin (ABTC), vstúpili na burzu Nasdaq v stredu 3. septembra po zlúčení s firmou Gryphon Digital Mining. Akcie otvorili s cenou 6,90 $. Počas obchodovania dosiahli maximum 14,52 $ a deň uzavreli pri cene 8,04 $. Držiteľom tak priniesli v priebehu prvých 24 hodín zisk až 16,5 %. Nasledujúci deň prišla korekcia, keď cena ABTC klesla na 6,40 $, teda o viac než 20 % oproti predchádzajúcemu dňu.
Spoločnosť American Bitcoin sa špecializuje na akumuláciu BTC formou ťažby a skupovania Bitcoinu. Jej akcie sú preto úzko naviazané na cenové pohyby najväčšej kryptomeny a zmeny, ktoré ju ovplyvňujú. Firma tým spája tradičný akciový trh s rastúcim krypto segmentom a investorom ponúka nepriamu expozíciu voči tejto dominantnej kryptomene.
Väčšinovým akcionárom zostáva kanadská firma Hut 8, infraštruktúrny partner v oblasti ťažby kryptomien. Podľa portálu Reuters vlastnia Eric a Donald Trump Jr. približne 20 % akcií, čím sa radia medzi kľúčových akcionárov. Pri pohľade na celkovú trhovú kapitalizáciu ABTC, registrovala burza Nasdaq, počas prvých 24 hodín, objemy pohybujúce sa medzi 7 – 7,7 miliardy $.
Vývoj ceny ABTC. Zdroj: tradingview.com
Toto je už druhý Trumpov kryptomenový projekt tento týždeň
Krátko pred burzovým debutom American Bitcoin na burze Nasdaq sa začal verejne obchodovať aj token World Liberty Financial (WLFI), projekt podporovaný rodinou Trumpovcov. World Liberty Financial vyvíja on-chain finančné produkty vrátane stablecoinu USD1, ktorý je naviazaný 1:1 na americký dolár.
Projekt je súčasťou ambície vybudovať decentralizovanú finančnú platformu zameranú na DeFi produkty, tokenizované aktíva a alternatívne investičné možnosti. Podľa oficiálnych informácií za projektom stoja Eric Trump, Donald Trump Jr. a Barron Trump, pričom rodina vlastní významnú časť tokenov.
Token WLFI bol spustený v pondelok 1.septembra a zalistovaný na popredné kryptoburzy, čo okamžite zvýšilo jeho likviditu. Cena sa však rýchlo prepadla. Údaje z CoinGecko ukazujú, že token klesol z úvodných 0,30 $ na aktuálnych 0,186 $, čo predstavuje stratu až 39,8 %.
Vývoj ceny WLFI. Zdroj: coingecko.com
Token WLFI sa už obchoduje na hlavných kryptoburzách vrátane Binance a KuCoin, no jeho štart potvrdzuje riziko spojené s volatilitou tohto odvetvia. Manažment spoločnosti World Liberty Financial reagoval na nepriaznivý vývoj ceny náhlym oznámením o spaľovaní tokenov. Z trhu bolo odstránených približne 47 miliónov tokenov, s cieľom zvýšiť vzácnosť a potenciálne podporiť cenu aktíva. Rodina Trumpovcov má s kryptomenovými projektmi rozsiahle skúsenosti, ktoré im priniesli len minulý rok miliardové zisky.
American Bitcoin bude BTC nakupovať aj ťažiť
Podľa slov Erica Trumpa, spoluzakladateľa a stratéga ABTC, plánuje spoločnosť American Bitcoin (ABTC) pružne reagovať na trhové podmienky. Súčasťou stratégie bude striedavá voľba medzi ťažbou a akumuláciou BTC, a to podľa výšky výnosu pre akcionárov.
Trump zdôraznil, že flexibilita je kľúčová. „Existuje len obmedzené množstvo Bitcoinu, ktoré možno denne vyťažiť. My chceme tento potenciál využiť naplno,“ povedal Trump pre portál Bloomberg. Zároveň dodal, že ak trh ponúka výhodnú cenu, spoločnosť môže BTC priamo nakupovať a tým rozširovať rezervy.
Podľa dostupných údajov, firma v súčasnosti vlastní približne 2 443 BTC, čím sa zaradila medzi 25 najväčších verejných držiteľov Bitcoinu na svete. Pri aktuálnej cene BTC 112 300 $, má tento balík hodnotu vyše 274 miliónov $.
Tento objem síce ešte nepostačuje na zaradenie medzi 10 najväčších firemných držiteľov Bitcoinu, no jasne signalizuje stratégiu využívať kryptomeny ako doplnok k tradičným aktívam. Dominanciu v rebríčku si naďalej udržiavajú spoločnosti ako Strategy (bývalé MicroStrategy) s viac než 600 tisíc BTC, Marathon Digital Holdings a tiež technologické a mediálne projekty spojené s rodinou Trumpovcov. Práve tieto firmy určujú tempo korporátneho vstupu do digitálnych rezerv a nastavujú latku pre ďalšie spoločnosti, ktoré sa usilujú posilniť svoje portfólio o Bitcoin.
Zdroj: bitcointreasuries.net
Rozvoj v oblasti ťažby kryptomien a systematické dopĺňanie firemného portfólia pritom inšpirujú aj vznik nových riešení. Práve snaha sprístupniť ťažbu aj bežným investorom viedla k vzniku virtuálnej ťažby kryptomien. Tento koncept predstavuje projekt PepeNode, ktorý prostredníctvom modelu mine-to-earn umožňuje investorom zarábať kryptomeny aj bez potreby drahého hardvéru.
Investori využívajú token PepeNode na virtuálnu ťažbu kryptomien
PepeNode (PEPENODE) prináša do sveta ťažby kryptomien inovatívny prístup. Projekt funguje na modeli mine-to-earn, v ktorom nie je potrebný drahý hardvér ani vysoká spotreba energie. Používatelia začínajú s vlastnou virtuálnou serverovňou, ktorú postupne zapĺňajú ťažobnými uzlami a zariadeniami výmenou za natívny token PEPENODE.
Zdroj: pepenode.io
Týmto spôsobom navyšujú výkon, a teda aj produkciu serverovne. Používatelia majú naviac možnosť svoje uzly medzi sebou predávať alebo ich vymieňať. Tento gamifikovaný prvok oživuje štádium predpredaja natívnych tokenov a držiteľom umožňuje zarábať reálne odmeny v podobe meme coinov. Celkový priebeh ťažby kryptomien môžu hráči sledovať v reálnom čase na prehľadnom dashboarde. Pre najvýkonnejších hráčov sú pripravené odmeny v podobe airdropov úspešných meme coinov Pepecoin a Fartcoin.
Token PEPENODE je základnou menovou jednotkou celého ekosystému, pričom umožňuje vstup do virtuálnej ťažby. Okrem toho ho držitelia môžu stakovať a znásobiť tak svoje výnosy. V čase písania článku sa ročné odmeny za staking pohybujú na úrovni 2 580 %, čo je vysoko nad trhovým priemerom.
Aktuálna predpredajná cena tokenu PEPENODE je 0,00104 $. Záujemcovia si tokeny môžu kúpiť priamo na oficiálnej stránke projektu pripojením kompatibilnej peňaženky, ako je Best Wallet alebo MetaMask.
Zapojiť sa do ťažby s PepeNode