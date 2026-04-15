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Mercredi 15 avril 2026 – Le marché a retrouvé de l’élan sur Bitcoin, avec un passage au-dessus des 76 000 $ observé hier soir sur certaines plateformes et un plus haut de deux mois à la clé.

Ce mouvement relance à la fois l’optimisme autour de BTC et une question plus stratégique pour les investisseurs: comment le réseau se prépare-t-il à des menaces de long terme comme l’informatique quantique, tout en répondant à ses limites d’usage au quotidien ?

Ce double débat — sécurité future de la couche de base et besoin d’une meilleure exécution pour les usages courants — profite aussi à des projets positionnés sur l’infrastructure Bitcoin. C’est dans ce contexte que la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) s’est imposée dans le radar du marché, alors que son approche de Layer 2 Bitcoin entend réduire les frictions on-chain sans rompre avec la sécurité de la chaîne principale.

Avec plus de 32,4 millions de dollars déjà collectés, le projet capte une partie de l’attention d’investisseurs qui cherchent non seulement de la narration de marché, mais aussi des solutions concrètes pour accélérer l’adoption de Bitcoin.

Pourquoi le retour de BTC au-dessus des 76 000 $ remet la tech Bitcoin au centre du jeu

La remontée de Bitcoin ne s’explique pas seulement par un regain d’appétit pour le risque. Elle intervient aussi alors que les développeurs de l’écosystème intensifient leurs travaux sur les vulnérabilités potentielles à très long terme, en particulier celles liées aux futurs ordinateurs quantiques capables, à terme, de compromettre les signatures ECDSA.

Dans cette optique, les développeurs ont mis à jour la Bitcoin Improvement Proposal 361, baptisée « Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset ». L’objectif est d’organiser une transition progressive face aux risques qui pourraient toucher certaines anciennes adresses une fois les clés publiques visibles on-chain.

Le calendrier proposé se veut graduel. Trois ans après activation, les nouveaux envois vers des adresses legacy jugées vulnérables seraient bloqués, même si les dépenses resteraient possibles. Cinq ans plus tard, les anciennes signatures ECDSA et Schnorr deviendraient invalides, ce qui gèlerait de fait les coins conservés dans ces portefeuilles. Une phase de recherche supplémentaire étudierait aussi les preuves à divulgation nulle de connaissance comme solution de repli potentielle.

Selon des estimations basées sur des études récentes, environ 6,7 millions de BTC seraient détenus dans des adresses exposées à un risque quantique dès lors que leur clé publique apparaît sur la chaîne. Sans surprise, le sujet divise fortement la communauté. Les opposants dénoncent une migration forcée jugée incompatible avec l’esprit « your keys, your coins ». Les partisans estiment au contraire qu’ignorer le problème exposerait Bitcoin à un risque bien plus coûteux en matière de confiance et de valorisation.

Un débat technique très actif, mais pas encore de consensus clair

Le dossier a encore gagné en intensité plus tôt ce mois-ci, après une publication sur X d’Avihu Levy, CPO de StarkWare, autour d’un nouvel article intitulé « Quantum-Safe Bitcoin Transactions Without Softforks ». Sa proposition met en avant une approche off-chain fondée sur des énigmes hash-vers-signature alimentées par GPU pour certains UTXO, avec l’idée d’offrir dès maintenant une protection provisoire à certains détenteurs préoccupés.

Cette piste n’a pas convaincu tout le monde. Plusieurs membres de la communauté ont rappelé ses limites, notamment pour les clés déjà exposées ainsi que pour un usage à grande échelle. Mais pour le marché, ce foisonnement d’idées envoie aussi un signal important: l’écosystème Bitcoin continue d’innover, même sur des sujets complexes et sensibles.

Et c’est justement là qu’un autre angle devient intéressant pour les investisseurs. Si la couche 1 travaille sur la résilience et la sécurité à long terme, la question des performances, des coûts et de la programmabilité reste entière aujourd’hui. C’est le terrain que cherche à occuper la nouvelle Layer 2 de Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper mise sur une thèse simple: rendre Bitcoin plus rapide et plus utile

Bitcoin Hyper (HYPER) se présente comme une Layer 2 Bitcoin à haut débit, construite sur la Solana Virtual Machine. L’ambition est claire: proposer une finalité quasi instantanée et des frais faibles pour des usages comme le staking, la DeFi, le gaming Web3, le trading on-chain et d’autres applications décentralisées, tout en conservant un lien structurel avec Bitcoin.

Concrètement, les utilisateurs pourront déposer leurs BTC dans un bridge canonique non custodial. Le système vérifiera ensuite les preuves sur la L2, émettra l’équivalent en wrapped BTC sur Bitcoin Hyper, puis permettra d’échanger, prêter ou staker sans subir les délais habituels de la chaîne principale.

Les lots de transactions seront ensuite réancrés périodiquement vers Bitcoin via des engagements d’état. L’idée est de profiter de la sécurité proof-of-work de la L1 tout en déportant l’essentiel de l’activité sur une couche d’exécution plus rapide.

If you aren't right on the edge. You'll never find greatness. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/dkuzCAp8uP — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 13, 2026

Dans cette architecture, le token HYPER joue un rôle central: frais de gas, récompenses de staking, gouvernance et incitations de l’écosystème. Son offre totale est fixée à 21 milliards, avec une répartition prévue pour le développement, la trésorerie, le marketing, les listings et les récompenses communautaires.

Le projet met déjà en avant des récompenses de staking à 36 % d’APY pour les acheteurs de la prévente qui choisissent l’option d’achat avec staking. Dans un marché où les investisseurs particuliers cherchent souvent un équilibre entre narration forte et utilité concrète, ce type de mécanisme peut renforcer l’intérêt à court terme pendant la phase précédant le mainnet.

Prévente HYPER: ce que les investisseurs particuliers doivent retenir maintenant

La prévente de HYPER a désormais dépassé 32,4 millions de dollars, signe d’un intérêt soutenu de la part des premiers entrants comme des plus gros portefeuilles. Le token est actuellement proposé à 0,0136786 $, et la prochaine hausse de palier est attendue demain selon le calendrier communiqué par le projet.

Pour les investisseurs, le message est assez lisible: Bitcoin Hyper tente de se positionner comme une réponse immédiate aux limites d’usage de Bitcoin, sans attendre une évolution du consensus sur la L1. Avec un mainnet visé plus tard cette année, le projet cherche à se présenter comme une couche d’exécution capable d’élargir le champ des usages de BTC.

Pour se positionner, il faut se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, connecter un portefeuille compatible et acheter des HYPER avec de l’ETH, du BNB, de l’USDT, du SOL, de l’USDC, ou par carte bancaire.

L’application mobile Best Wallet est également proposée pour simplifier le parcours d’achat. Elle est disponible sur Google Play et l’Apple App Store, avec un accès au token via l’onglet « Upcoming Tokens ».

Les acheteurs peuvent staker leurs HYPER immédiatement après l’achat pour commencer à percevoir l’APY de 36 % annoncé, en attendant le lancement du mainnet et de futurs listings.

Le prix de prévente reste pour l’instant fixé à 0,0136786 $, mais il continue d’augmenter par paliers, ce qui avantage mécaniquement les premiers participants.

Pour suivre l’évolution du projet, les audits et le timing exact du prochain changement de prix, il est possible de consulter Bitcoin Hyper sur X ainsi que Telegram.

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