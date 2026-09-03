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최근 신규 밈코인 아티피셜 이누(AI)가 기록적인 폭등세를 연출하며 시장의 이목을 집중시키고 있다. 이번 급등세는 로빈후드가 선보인 로빈후드 체인의 흥행과 엔비디아 주식 페어링이라는 독특한 서사와 맞물리며 더욱 부각되는 분위기다.

그러나 전문가들 사이에서는 이번 열풍이 과거에도 수차례 반복된 전형적인 투기성 펌핑이라는 지적도 나온다. 단기 과열에 따른 급락 위험이 제기되는 가운데, 시장의 시선은 단순한 유행을 넘어 실질적인 가치와 장기적 잠재력을 제공하는 프로젝트로 이동하고 있다.

화제의 아티피셜 이누, 그 정체는?

아티피셜 이누(AI)는 로빈후드 체인에 발행된 커뮤니티 밈코인이다. 이 토큰의 가장 큰 특징은 네트워크에 발행된 엔비디아 주식 토큰을 기본화폐 삼아 맞교환 가능한 페어링 메커니즘을 내세웠다는 점이다.

예를 들어, 일반 거래소에서는 평소처럼 USDT로 코인을 사고팔 수 있지만, 로빈후드 체인 내 특수 마켓에서는 엔비디아 주식 토큰을 지불하고 아티피셜 이누를 살 수도 있다. 반대로 코인을 팔면 달러 대신 엔비디아 주식 토큰이 지갑으로 들어오는 독특한 구조를 선택할 수 있다. 이런 설계는 최근 대세인 엔비디아를 영리하게 활용했다는 평가를 받는다.

개발진은 코인이 거래될수록 수수료를 통해 공동 금고에 실제 엔비디아 주식 토큰이 축적된다는 서사를 강조하고 있으며, 이에 동조한 매수자들은 스스로를 온체인 엔비디아 주주라 부르며 화제성을 키우고 있다. 다만 코인게코 등은 이 토큰이 실제 엔비디아 회사의 주주 권리를 보장하지 않는 투기성 자산일 뿐이라며 경고했다.

$AI is the #1 stock paired token in the world 🔥 RWA season is on Robinhood. pic.twitter.com/OuCfIZZerw — Artificial Inu (@ArtificiallyInu) August 26, 2026

아티피셜 이누는 현재 일주일 기준 350%, 한 달 기준 12,289%라는 경이로운 상승률을 기록 중이며, 금일 하루 동안에도 20%가량 추가 상승하며 강세를 이어가고 있다. 이러한 급등의 배경에는 인플루언서들의 공격적인 프로모션이 자리 잡고 있다.

크립토 인플루언서들은 아티피셜 이누의 초기 시가총액이 1만 달러 수준으로 매우 낮다는 점을 강조하고, 덱스스크리너에서 트렌딩 1위를 기록했다는 소식을 전파하며 매수세를 자극하는 중이다. 또한 최근 후끈한 로빈후드 체인의 밈코인 열풍과 아스터 DEX의 레버리지 상장 소식이 겹치며 상승 동력을 더했다.

로빈후드 체인의 고도의 흥행 전략, 그리고 리스크

로빈후드 체인은 글로벌 증권 앱 로빈후드가 주식 및 국채 등 실물자산 토큰화(RWA)를 목표로 출시한 신규 블록체인으로, 최근 다양한 밈코인이 쏟아져 주목받고 있다. 현재 로빈후드 체인은 이더리움의 일일 수수료 매출을 추월하는 등 역대급 지표를 보여주고 있다.

업계에서는 로빈후드가 베이스체인 사례처럼, 네트워크 생태계를 빠르게 확장하기 위해 밈코인 열풍을 의도적으로 유도하고 있다는 분석이 지배적이다. 실제로 로빈후드 CEO는 온체인 밈 거래를 지지한 바 있으며, 초기 90일간 가스비를 전액 보조하는 파격적인 혜택, 밈코인 런치패드를 적극 허용하며 이러한 분위기를 조성하고 있다.

Robinhood Stock Tokens reached $3B in DEX volume in just 63 days. A new kind of market is taking shape onchain. Thanks to the community building alongside us. pic.twitter.com/j47soTX6dy — Robinhood Crypto (@RobinhoodCrypto) September 2, 2026

특히 토큰화 주식 인프라를 활용해 개발자들이 주식 페어링 밈코인을 자발적으로 양산할 수 있는 환경이 조성되면서, 네트워크 활성화에 가속도가 붙고 있다.

하지만 이러한 열풍은 크립토 역사에서 매번 반복되어 온 패턴과 일치한다는 점에서 주의가 요구된다. 특히 10월 초 가스비 보조금 지급 기간이 종료되거나 투기 모멘텀이 꺾이는 순간, 단기 차익을 노리고 유입된 고래와 봇 자금이 일시에 이탈하며 밈코인 가격이 순식간에 폭락할 가능성이 존재한다. 따라서 로빈후드 체인 밈코인 유저는 극심한 변동성 리스크를 반드시 유념해야 한다.

대안으로 부각되는 차세대 솔루션 비트코인 하이퍼

로빈후드 체인은 밈코인 열풍을 성공적으로 일으키는 모양새지만, 향후 폭락을 예견한 스마트 머니는 장기적인 비전과 잠재력이 분명한 자산으로 눈을 돌리고 있다. 이러한 맥락에서 비트코인 테마 밈코인이자 레이어2 네트워크인 비트코인 하이퍼(HYPER)가 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신을 기반으로 작동하는 비트코인 레이어2 네트워크다. 이는 비트코인이 가진 보안성을 그대로 공유하면서도, 일상 결제와 복잡한 디파이 서비스에 필수적인 초고속 환경을 완벽히 구현해낸다. 솔라나 가상머신을 활용한 덕분에 수수료도 저렴하며, 기존 비트코인에서 구현이 까다로웠던 다양한 디앱 서비스가 가능해질 전망이다.

Bitcoin Hyper is refining the developer experience with clearer documentation, familiar tooling, predictable APIs, and better feedback for builders. The goal: make the network easier to understand, connect existing tools, and start building with less friction. 🔥⚡️ Read the… pic.twitter.com/kAo1w7Xa06 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 2, 2026

프로젝트는 현재 프리세일을 진행하고 있으며, 이미 3300만 달러 이상을 모금하며 높은 인기를 누리고 있다. 프리세일에서 판매하는 HYPER 토큰은 생태계 가스비, 거버넌스, 스테이킹 목적으로 활용된다. 지금 구매해도 당장 스테이킹에 참여하여 연 35% 수익을 누릴 수 있다.

만약 밈코인 열풍에 참여하면서도 잠재력 높은 프로젝트를 접하고 싶다면, 비트코인 하이퍼를 고려하기 바란다. 비트코인 하이퍼 최신 정보는 공식 엑스 채널에서 확인할 수 있다.

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