Aster vient de faire sauter la hiérarchie. En une poussée fulgurante, le nouveau DEX de perpétuels installé sur BNB Chain a bousculé Hyperliquid et changé la dynamique du marché. Au-delà du buzz, c’est une démonstration de vitesse d’exécution et de liquidité ramenée à toute allure. Mais également d’une UX qui capte les traders là où ils sont : sur des perpétuels nerveux, profonds et peu frictifs. Résultat : la BNB Chain redevient un champ de bataille majeur pour les DEX, et l’écosystème tout entier se recalibre.

Dans ce papier, on décortique l’actualité,chiffres à l’appui, puis on zoome sur deux projets qui surfent la vague d’adoption retail : PepeNode et Snorter Token.

Aster met le turbo : la BNB Chain dépasse Hyperliquid sur 24 h

Dans les dernières 24 heures analysées, la BNB Chain a surpassé Hyperliquid sur les volumes de contrats perpétuels, portée par l’explosion d’Aster. Les données compilées par Dune et mises en avant par la presse spécialisée montrent 21,55 Md$ de volume sur BNB Chain contre 10,66 Md$ pour Hyperliquid. Pendant ce temps, le jeton $ASTER s’est envolé (+11,5 % sur 24 h, près de +300 % sur 7 jours) jusqu’à un ATH à 2,41 $ le 24 septembre 2025.

À 30 jours, Hyperliquid reste toutefois devant (≈326,8 Md$ vs 60,1 Md$), signe qu’Aster a encore du terrain à grignoter, mais l’élan est bien côté BNB.

DEX wars : open interest qui explose et appuis stratégiques

L’ascension d’Aster n’est pas un coup d’éclat sans lendemain : l’open interest a bondi de 3,72 M$ à ~1,25 Md$ en moins d’une semaine selon des données de marché relayées par la presse crypto. Un afflux massif de traders s’est donc matérialisé mais aussi une bascule de la liquidité. Aster, déployé sur BNB Chain, capitalise sur l’effet réseau. Selon plusieurs médias, il bénéficie de soutiens historiques liés à l’écosystème Binance (YZi Labs, ex-Binance Labs) et d’une visibilité décuplée par la communication de figures influentes.

Dans ce contexte, Hyperliquid demeure redoutable. Mais la bataille des parts de marché sur les perpétuels est ouverte et BNB Chain s’affirme à nouveau, comme théâtre principal des DEX.

PepeNode ($PEPENODE) : le “minage” de meme coins, sans machine

PepeNode “virtualise” le minage : vous achetez des nœuds avec des tokens $PEPENODE, vous construisez des rigs virtuels, vous améliorez vos installations et vous recevez des récompenses en jeu, sans GPU ni facture électrique. Le tout sur une boucle play-to-earn qui parle aux communautés memes. Et l’une des meilleures cryptos sous 1 euro du marché.

Le token sert de carburant pour acquérir/booster les nœuds, débloquer des upgrades et fluidifier l’économie interne. La progression repose sur l’optimisation du rendement de vos rigs (nombre/qualité des nœuds, upgrades, extensions).

$PEPENODE circule sur Ethereum (pairing côté DEX de type Uniswap V2), avec une liquidité encore fine. Plutôt normal pour un projet récent et cela implique de la volatilité élevée et des slippage potentiels.

Nous avons là une proposition “fun-first” qui gamifie l’extraction et favorise l’engagement communautaire. Cependant la soutenabilité dépendra du calibrage des récompenses, du rythme d’émission et de l’attraction continue des joueurs.

Snorter Token ($SNORT) : le bot Telegram qui renifle les pépites SOL

Snorter Token se présente comme un bot de trading Telegram focalisé sur les meme coins Solana, avec promesse d’exécution rapide, sniping des nouvelles paires, ordres limités, anti-honeypot et protections MEV intégrées. Objectif : capter les “breakouts” pendant que le retail hésite.

Tokenomics. Offre totale : 500 000 000 $SNORT. Répartition annoncée : développement (25 %), marketing (20 %), liquidité (20 %), récompenses communautaires (10 %), airdrops (10 %), trésorerie (10 %), staking (5 %). Le projet vise des frais utilisateurs cibles à 0,85 % et met en avant des audits. Token multichaîne (ETH & SOL) avec bridge prévu, ce qui facilite l’accès cross-écosystèmes.

La prévente est en cours, la feuille de route mène vers un lancement public (bot sur Solana d’abord, extension EVM ensuite) et des intégrations Telegram. Le pari de $SNORT c’est d’agréger une base d’utilisateurs actifs en quête d’outillage simple, rapide et moins coûteux pour trader les memes.

Conclusion

Aster n’a pas seulement donné un coup d’accélérateur à la BNB Chain : il a réouvert le jeu sur les perpétuels décentralisés. Pour les traders, cela signifie plus de profondeur, de choix et une compétition qui pousse l’innovation produit.

Dans le sillage, les projets orientés retail & velocity comme PepeNode ou outillage Telegram comme Snorter Token tentent de capter l’attention là où elle se crée : sur des expériences rapides, ludiques et frugales en frais.

La suite ? Attendez-vous à des mouvements de parts de marché au gré des incentives et de la vitesse d’itération. Le vrai signal, ce ne sont pas seulement les volumes d’un jour, mais l’adhérence utilisateurs sur plusieurs semaines. À ce jeu-là, l’exécution primera sur le storytelling. Faites vos devoirs, gérez le risque, et tradez ce que vous comprenez.