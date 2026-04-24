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El token nativo de MemeCore ha subido un 22% en la última semana y ahora cotiza a tiro de la marca de $5, incluso mientras un nuevo análisis on-chain aviva el debate sobre su valoración y liquidez. El movimiento refleja el tipo de impulso que ha definido a las memecoins más destacadas de este año, donde la acción del precio a menudo supera las dudas sobre los fundamentales.

Esa resiliencia llega en un momento en el que los proyectos en preventa del sector cripto temático de perros también muestran una fuerte tracción. Maxi Doge (MAXI), en particular, parece listo para superar el hito de los $5 millones recaudados en cuestión de días o semanas, lo que podría prepararlo para un repunte de precio aún más fuerte tras su lanzamiento.

Estas historias paralelas ponen de relieve cómo el mercado sigue recompensando la convicción de los primeros participantes que detectan la próxima gran tendencia antes de que emerja por completo.

MemeCore genera dudas en los inversores

El avance de MemeCore hacia los $5 ha atraído mucha atención, pero también ha desencadenado preguntas incisivas de dos voces destacadas del análisis on-chain.

A comienzos de esta semana, ZachXBT comenzó a apuntar a la cuenta de X del proyecto con una serie de respuestas en las que destacaba la desconexión entre la capitalización de mercado de MemeCore, de aproximadamente $6.000 millones, y su liquidez on-chain extremadamente reducida, de alrededor de $52.000, así como un fondo de recompensas de $40.000 para una campaña de trading que levantó aún más sospechas.

El investigador también ha señalado supuestas wallets internas y grandes transferencias vinculadas a listados en exchanges.

-$6B market cap

-$52K liquidity onchain

-$40K trading campaign rewards ??? pic.twitter.com/mWDSZWSMBU — ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2026

Preocupaciones similares surgieron a principios de esta semana cuando el analista Noodles examinó la dinámica del libro de órdenes en los principales mercados.

Señaló una profundidad inusualmente simétrica en el par spot de M en Bitget, una ratio entre libro de órdenes y capitalización de mercado muy por debajo de los niveles saludables. Así como un interés abierto en futuros que supera ampliamente la liquidez spot disponible.

Ambas publicaciones han circulado ampliamente entre los traders que siguen el rápido ascenso del token M, que todavía no se ha frenado realmente.

Pese al escrutinio, los holders de MemeCore han mantenido el precio respaldado cerca de los máximos recientes, y el propio proyecto respondió a las acusaciones de ZachXBT con una competición comunitaria que animaba a los usuarios de X a compartir la publicación original de Zach.

La situación subraya la naturaleza de alto riesgo y alta recompensa de los activos meme, donde la fortaleza de la comunidad y el impulso de los listados pueden sostener las valoraciones incluso en medio de los llamados a una mayor transparencia.

Esa misma energía está fluyendo ahora hacia nuevas oportunidades con criptomonedas en preventa, con Maxi Doge (MAXI) liderando el grupo al combinar el atractivo meme con utilidades de trading integradas.

La preventa de Maxi Doge se acerca al hito de los 5 millones

Maxi Doge (MAXI) ha tomado la fórmula clásica del meme de perros y le ha dado un giro degen. El proyecto presenta una mascota Shiba Inu musculosa obsesionada con las operaciones con apalancamiento 1000x, los batidos de proteínas y la acción incesante del mercado.

Su preventa ya ha captado $4.75 millones y va camino de alcanzar la marca de $5 millones en las próximas dos semanas, reflejando el impulso que ha llevado al éxito a otros lanzamientos meme.

El 40% del suministro total de MAXI está asignado a los compradores de la preventa, lo que da a los primeros participantes una exposición significativa al proyecto. El precio de venta del token es actualmente de $0.00028150, con un aumento de precio programado para el fin de semana.

Los compradores obtendrán acceso a recompensas de staking (66% APY) distribuidas diariamente a través de un fondo de smart contract, junto con concursos comunitarios posteriores al lanzamiento que recompensan a los mejores rendimientos de ROI y asociaciones previstas para eventos de trading de futuros.

Se ha reservado un Maxi Fund específico para impulsar la visibilidad y la actividad coordinada del mercado tras el lanzamiento.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

Lo que distingue a Maxi Doge de muchas apuestas basadas únicamente en el hype es su enfoque en una utilidad alineada con la forma en que realmente se comportan los traders. La hoja de ruta mezcla una narrativa degen desenfadada con pasos prácticos como campañas de difusión con influencers y listados en grandes DEX y CEX.

Mientras MemeCore mantiene su trayectoria en medio de intensos debates en redes sociales, Maxi Doge ofrece un punto de entrada más fresco para quienes buscan la próxima narrativa meme de alta convicción, con incentivos de staking tangibles y eventos impulsados por la comunidad ya en marcha.

Únete a la preventa de Maxi Doge antes del próximo aumento de precio

Participar lleva solo unos minutos. Ve al sitio web oficial de la preventa de Maxi Doge, conecta una wallet compatible a través del widget integrado y compra tokens MAXI directamente. Puedes pagar con ETH, BNB, USDT o USDC, o simplemente usar una tarjeta bancaria para una experiencia de compra aún más fluida.

Los participantes de la preventa también califican para el APY de staking actual de aproximadamente 66%.

Nuestra guía sobre cómo comprar Maxi Doge, detalla el paso a paso para ingresar a la preventa.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.