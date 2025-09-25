Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

フィットネス業界では変革の物語が好まれるが、オーストラリア企業Fitell Corporation（フィテル社）は自ら大きな転換を発表した。同社は、オーストラリア初となるSolana（ソラナ）ベースのデジタル資産トレジャリーを設立すると明らかにした。

この戦略を支えるために、フィテル社は最大1億ドル（約150億円）の転換社債型資金調達枠を確保し、そのうち1,000万ドル（約150億円）が即座にSolanaのトークン（SOL）の取得に充てられた。

こうした機関投資家の関心がSolanaに向かうことで、エコシステム全体に好影響を及ぼすと見られており、Snorter Token（SNORT）のような有望なアルトコインが次の1000倍銘柄となる可能性がある。

DeFi革新によるアクティブな利回り戦略

フィテル社の新しいトレジャリーは、単なる保有ではなく利回り重視の仕組みとして設計されている点に特徴がある。このようなデジタル資産トレジャリー（DAT）のアプローチは、近年急速に注目を集めている。

実際、ここ数か月でSOLのトレジャリーは急拡大しており、依然としてビットコイントレジャリーが話題の中心にある中でも存在感を増している。

同社は単なるステーキングに依存せず、オプション、流動性供給、構造化利回り商品、スノーボール型金融商品など、多様な分散型金融（DeFi）およびデリバティブ戦略にSOL保有分を投入する計画を掲げている。リスク管理を組み込んだこれらの戦略から得られる収益は再投資され、長期的にSOLへのエクスポージャーを拡大させる。

この仕組みは、単にSOLを「買って保有する」のではなく、Solanaを活用した社内利回り生成機構を構築することを目的としている。経営陣には業界ベテランのデイビッド・スワニー氏とカイレン・サリバン氏を迎え、資産はBitGo Trust Company（ビットゴー・トラスト社）によって管理される。

「Fitell」から「Solana Australia Corporation」へ

フィテル社は社名を「Solana Australia Corporation」に変更し、フィットネス小売業からデジタル資産トレジャリー企業への転換を示す計画だ。

新会社はオーストラリア証券取引所（ASX）での二重上場を目指し、地域投資家に対してSolanaへの直接的な投資機会を提供する。さらに、オーストラリアおよびアジア太平洋地域で最大規模の公開SOL保有者となることを目標に掲げている。この動きは、暗号資産業界におけるDAT戦略の採用拡大を象徴している。

一方で、フィットネス事業から暗号資産分野への大転換はリスクも伴う。暗号資産市場特有の価格変動リスクを正面から受けることになるからだ。発表直後、同社株価は急騰したが、その後ボラティリティの中で反落した。

それでも、収益再投資とDeFiフレームワークに基づいた構造的戦略を採用することで、同社はパッシブなステーキングよりも優れた成果を上げられると判断している。Solana自体も大きな価格変動を経ながら、過去1年間で47％上昇している。この堅調さは、Snorter Botのような新規および既存のSolana関連プロジェクトにとって好材料といえる。

Snorter Token（SNORT）──高速・低コスト・高性能な取引ボット

Solana上で最良のミームコインを探す時間を無駄にする必要はない。Snorter Botが代わりに見つけてくれる。

このボットはTelegram上で誕生する小規模トークンを特定するために設計されており、トークンが急騰しては消えていく市場で、有望な銘柄を捉える仕組みを提供する。

Snorter Token（SNORT）を基盤とするこのボットは、低コストかつ高度な取引ツールを提供し、競合を上回る性能を発揮する。SNORTを保有することで利用者は取引手数料を最低水準まで引き下げられ、操作はすべてTelegram上で完結する。

現在、SNORTのプレセールは4百万ドル（約60億円）を突破し、投資家がその可能性を認識し始めている。

一方、新たに設立されるSolana Australia CorporationがSOL保有を拡大することで、Solanaエコシステム全体の基盤は強化されている。もしSolanaが引き続き好調を維持すれば、フィテル社の取り組みは企業財務の新しい時代を切り開く可能性がある。

これは、従来型企業が資本を管理する方法において、新たなパラダイムを提示するものだ。小売投資家にとっても、フィテル社を通じてSolanaへの投資機会を得るか、あるいはSnorter Tokenのような注目プレセールを通じてエコシステムに参加する道が開かれている。