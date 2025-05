Der 22. Mai ist im Krypto-Space als Pizza Day bekannt. Heute vor 15 Jahren wurde Bitcoin zum ersten Mal für eine Zahlung verwendet. Dabei hat der Programmierer Laszlo Hanyecz zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft. Da Bitcoin heute auch ein neues Allzeithoch erreicht hat, wären diese Pizzen aus heutiger Sicht 1,11 Milliarden Dollar wert. Das macht deutlich, wie bullish die Stimmung am Kryptomarkt aktuell ist und das lässt auch einige Meme Coins wieder explodieren. Ein Meme Coin, der vielen noch ein Begriff sein dürfte, ist der Beer Coin ($BEER). Nun kommt mit Beer Coin 2.0 der offizielle Nachfolger auf den Markt.

Der Beer Coin hat schon im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt. Kurz nach seiner Markteinführung ist der Kurs um weit über 3.000 % gestiegen. Wie es bei Meme Coins immer ist, haben diejenigen, die früh eingestiegen sind, eine extrem hohe Rendite erzielt, während die anderen ihr Geld verloren haben. Zahlreiche Influencer auf der ganzen Welt haben den Coin supportet und so zur Kursrallye beigetragen. Nun kommt mit $BEER2.0 der Nachfolger auf den Markt.

