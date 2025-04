人気のYouTuberであるCrypto Explainer氏が、BTC Bullのプレセールをレビューしました。BTC Bullは、ミームコインの楽しさと経済設計を組み合わせたプロジェクトです。

このプロジェクトは、ミーム要素を取り入れながらもビットコインでの報酬を提供します。ユニークなアプローチで、多くの投資家の関心を集めているようです。

Crypto Explainer氏は、BTC Bullを「今買うべきアルトコイン」と評価しました。彼の理由について詳しく見ていきましょう。

BTC Bullはビットコインの価格が重要な水準に到達したときにエアドロップを実施します。特定の価格に達すると、トークンバーン(焼却)が行われます。これにより、投資家への利益還元と価値向上を目指しています。

BTCが150,000ドルや200,000ドルに到達すると、ビットコインでのエアドロップが発生します。これらの報酬は、セキュリティ性と利便性の高いデジタルウォレット「Best Wallet」を使用することで受け取れます。

Best WalletにBTCBULLを保管するか、購入時に使用したウォレットをインポートすることで、報酬を受け取る資格が得られます。BTCが25,000ドル上昇すると、BTC Bullの供給量の一部がバーンされます。これにより、トークンの希少性と価格上昇を促進します。

ビットコインが250,000ドルに到達すると、総供給量の10%がコミュニティセール参加者に分配されます。配分は購入額に応じて決定されます。ステーキングアプリも提供されており、プレセール期間中は年間利回り(APY)95%を誇ります。

すでに11億枚以上のBTCBULLトークンがロックされており、ステーキング報酬は今後2年間にわたり分配されます。1ブロックあたり399.54トークンが分配される予定です。

エアドロップ、トークンバーン、ステーキング報酬を統合することで、BTC Bullは保有者が価値を最大化できる仕組みを提供しています。

BTC Bullのプレセールはすでに430万ドル以上の資金を集めました。これは約6億4,500万円です。投資家の熱が止まらないのです。

BTCBULLは1枚あたり0.002445ドル(約0.36円)で販売されています。さまざまな支払い方法が用意されています。クレジットカード、仮想通貨送金、「Best Wallet」アプリを使えば、誰でも簡単に参加できます。

BTC Bullのトークン総供給量は210億枚です。これはビットコインの2,100万枚の2倍です。15%は「Bull Fund」に割り当てられ、成長を支援します。

また、BTCが25,000ドルを超えたときのトークンバーンにも15%が充てられます。ステーキング報酬には10%が割り当てられ、初期参加者には柔軟なAPYが提供されます。

さらに、10%はエアドロップ用に確保されています。BTCが節目の価格を突破したときにビットコインで報酬が支払われます。特に、BTCが250,000ドルに到達した場合には、BTCBULL総供給量の10%が一括で配布される大規模なエアドロップが予定されています。

分散型および将来的な中央集権型取引所での流動性を確保するために、10%が流動性準備金として用意されています。最も大きな割合となる40%はマーケティング活動に投入されます。

BTC Bullはプレセールと革新的なトークノミクスで知られています。透明性の高さでも他のプロジェクトと差別化しています。すでにCoinsultとSolidProofという二つの第三者監査機関によるセキュリティ監査に合格しています。

新規のミームコインにおいて、外部監査を通過するケースは稀です。BTC Bullの信頼性を高めているのです。このような透明性が、プロジェクトの安全性と将来性に対する投資家の信頼を後押ししています。

2025年4月2日に発表されたトランプ前大統領による関税方針により、株式市場と仮想通貨市場の両方が不安定な状況となった中でも、BTC Bullのプレセールは堅調な動きを見せた。

ダウやナスダックの先物が大幅に下落する一方で、ビットコイン、イーサリアム、ソラナといった主要銘柄は、わずか2.64%の下落にとどまった。仮想通貨市場が24時間365日取引可能である点が、こうした外的要因に対する耐性を示している。

このようなベア市場の中でも投資資金を引き寄せるBTC Bullの存在感は、プロジェクトの強さと将来性を象徴している。外部環境に左右されない安定したパフォーマンスは、強固なコミュニティと魅力的なバリュープロポジション(価値提案)が投資家に支持されていることの証だ。

このような強さと投資家からの関心の高さを背景に、BTC Bullは現在「最も注目すべきアルトコイン」の一つとして台頭している。プレセールへの参加を希望する場合は、公式サイト(btcbulltoken.com)を訪問するとよいだろう。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.