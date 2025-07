イーロン・マスク氏が、X(旧Twitter)上で分散型取引所(DEX)を立ち上げる計画を進めているとの報道が浮上した。

このニュースは、暗号資産(仮想通貨)リサーチャーのアトラス氏がX上で投稿したもので、数億人規模のユーザーが暗号資産の世界に参入する可能性を示唆している。

本記事では、マスク氏のDEX構想の詳細と、それが暗号資産市場にもたらす影響、さらに今後注目すべきアルトコインについて解説する。

X上でネイティブDEXを構築することで、マスク氏は同プラットフォームを「万能アプリ」へと進化させようとしている。この構想は、過去に同氏が公言していた目標とも一致する。

さらに、XのCEOであるリンダ・ヤッカリーノ氏も、アプリ内チップ機能や決済、投資機能の導入が進行中であると明かしており、Xが本格的な金融エコシステムへと変貌する可能性は高い。

実現すれば、ユーザーは自らの資産を完全に管理できるようになるほか、手数料の低下、そしてステーブルコイン(価格が安定した暗号資産)、BTC、ETHなどのトークン化資産をXアプリ内で直接取引できるようになる。

現時点でマスク氏が正式にDEX構想を発表したわけではないが、X上には既に関連コードのGitHubスニペットが発見されており、開発が進行していると考えられる。

月間アクティブユーザー6億5,000万人以上を抱えるXにDEXが統合されれば、暗号資産の認知度と普及率は飛躍的に高まるだろう。

これにより、サードパーティ製の暗号資産アプリやウォレットを利用する必要がなくなり、一般のユーザーにとっても暗号資産へのアクセスが容易になる。

多くの人々がアルトコインの取引に慣れることで、投資対象としての可能性も理解され、注目度と取引量がさらに増加することが見込まれる。

また、マスク氏の影響力も無視できない。例えば数週間前、同氏が「Kekius Maximus」というキャラクターが登場するゲーム映像を投稿したことで、KEKIUSトークンが瞬時に急騰した事例がある。

そのため、マスク氏のDEX上で特定トークンがサポートされたり言及されたりするだけで、その銘柄が急騰する可能性もある。

こうした背景を踏まえ、以下では今のうちに注目しておきたいアルトコインを紹介する。

Snorter Token(SNORT)は、Telegram上で稼働する高機能なトレーディングボットによって注目されている新興銘柄である。

このSnorter Botは、セキュリティが高く、ユーザー体験にも優れた設計となっており、最大の特徴は新規ミームコインに対する流動性のスナイプ機能にある。

通常、新たにローンチされたミームコインの流動性は、機関投資家が専用ツールを使って一瞬で吸い上げてしまうため、個人投資家が手動で参入するのは困難だ。

しかし、Snorter Botを使えば、上場直後の銘柄に即座にアクセスでき、初動の価格上昇による利益を狙うことが可能になる。

さらに、SNORTトークン保有者には0.85%という低い取引手数料が適用される。これは業界平均である1%と比較しても明らかに割安である。

セキュリティ面でもSnorter Botは万全で、Solanaの非公開RPCインフラを用いたスワップルーティングや、MEV(最大抽出価値)攻撃対策リレーなどにより、サンドイッチ攻撃やスキャムからユーザーを守る。

現在、SNORTトークンはプレセール中で、1トークンあたり0.0961ドル(約15円)で購入可能。これまでに116万ドル(約1億8,000万円)以上を調達している。

Best Walletは、無料で使える暗号資産ウォレットであり、新規ミームコインのプレセールにアプリ内から直接参加できる機能など、DeFi体験の質を大きく向上させることを目指している。

このウォレットはBest Wallet Token(BEST)によって支えられており、自身で資産を管理する非カストディアル方式を採用している。つまり、取引所や企業がユーザーの資産にアクセスすることはない。

また、FireblocksのMPC-CMP技術を使った暗号化や、2要素認証・生体認証などの高度なセキュリティ対策も導入されている。

Best Walletは、今後数年で市場規模15億ドル(約2,250億円)に達すると予測される非カストディアル型ウォレット市場の40%のシェア獲得を目指している。

この成長機会を逃さないためには、BESTトークンの早期購入が有効だ。現在はプレセール中で、1トークンあたり0.025215ドル(約4円)で提供され、すでに1,340万ドル(約20億円)以上を調達している。

XRPは時価総額で第4位に位置する主要銘柄であり、ここ数カ月間にわたって価格が横ばい状態にある。

暗号資産トレーダーのCrypto Beast氏(X上)などの見解によれば、現在のレンジを抜ければ価格が300%上昇し、8ドル(約1,200円)に達する可能性がある。なお、XRPは現在約2.11ドル(約320円)で推移している。

強気な見通しの背景には、カナダ・オンタリオ証券委員会(OSC)によるXRP現物ETF(上場投資信託)の承認がある。このETFは、トロント証券取引所(TSX)で間もなく取引開始される予定だ。

さらに、1,000,000XRP以上を保有する「クジラ」アドレスは現在2,700件に達しており過去最多である。また、1日あたりのアクティブアドレス数も従来の35,000~40,000件から、現在は295,000件に急増している。

イーロン・マスク氏がXに分散型取引所(DEX)を導入し、金融とコミュニケーションの垣根を取り払う構想を進める中、Web3や分散型金融(DeFi)への参入者は今後急増する可能性がある。

この動きは、Snorter Token(SNORT)やBest Wallet Token(BEST)といった将来性のある銘柄への関心を高め、次なるアルトコインラリーの原動力となるかもしれない。

もっとも、暗号資産投資には価格変動のリスクが伴うため、投資判断を下す前に必ずご自身で調査を行うことが重要である。

