Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

차세대 텔레그램 트레이딩 봇인 스노터 봇(Snorter Bot)이 100배의 밈코인을 조기에 발견할 수 있도록 투자자들을 돕는다. 프리세일 종료까지 단 하루가 채 남지 않았다. $SNORT가 급등하기 전에 구매할 수 있는 기회는 지금이다.

스노터 봇은 마에스트로 봇(Maestro Bot), 바나나 건 봇(Banana Gun Bot)과 같은 선두주자들이 자리잡고 급성장 중인 텔레그램 봇 영역에서 가장 새롭게 등장했다. 하지만 경쟁자들과 달리, 스노터 봇은 단 한 가지 혁신적 기능으로 차별화된다. 바로 폭발 전 100배 성장 잠재력을 가진 밈코인을 미리 ‘감지’하는 능력이다.

솔라나의 빠른 속도와 저비용 트랜잭션 역량을 활용해, 스노터 생태계는 변동성이 상당한 오늘날의 시장에서 요령있는 조기 투자자들을 위한 궁극의 밈코인 사냥꾼으로 빠르게 자리를 잡았다. 네이티브 토큰인 $SNORT는 플랫폼의 강력한 기능과 혜택에 대한 완벽한 접근성을 열어주는 역할을 한다.

$SNORT 하나당 가격은 현재 0.1081달러이며, 현재 이 강력한 봇 토큰을 최저 가격으로 구매할 수 있는 마지막 단계에 접어든 상태다. 단 하루만 늦어도, 다음 1000배 밈코인이 폭등하는 장면을 바라보며 “그때 살 걸”라이고 후회할지도 모른다.

변동성이 큰 시장 속 안전한 피난처, 스노터 봇

10월 10일의 시장 붕괴 이후, $BTC를 포함한 많은 블루칩 자산들은 상당한 변동성을 겪게 되면서 트레이더들은 보다 안전한 투자처를 찾고 있다.

프리세일은 이러한 상황에서 흔히 ‘안전한 대안’으로 여겨지지만 잘못된 선택은 오히려 기회를 놓치게 만든다.

이러한 상황에서 스노터 봇이 소용돌이치는 물속에서 구명 보트와도 같은 역할을 하고자 한다. 마에스트로(Maestro), 트로잔(Trojan) 및 바나나 건(Banana Gun)과 같은 경쟁 상대들과 달리, 스노터 봇은 고래들이 움직이기 전 높은 잠재력을 지닌 토큰을 감지하는 보다 빠른 스나이핑 기능과 고급 토큰 탐지 알고리즘을 갖추고 있다. 토큰 보유자들에게는 0.85%의 낮은 수수료를 제공한다.

우수한 설계 외에도, 스노터 토큰($SNORT)은 단기적인 인기몰이보다는 지속 가능한 성장을 유도하도록 전략적으로 계획이 짜여져있는 토크노믹스를 갖춰 텔레그램 기반 밈코인 시장에서 특히 돋보인다.

제품 개발에 20% 및 공격적인 마케팅을 통한 빠른 사용자층 확대를 위해 20%가 따로 배정되어 있다.

이 구조는 스노터가 끊임없이 진화하는 암호화폐 시장 속에서 실질적 유틸리티를 강화하고 장기 채택률을 높이기 위한 전략적 설계임을 보여준다.

가상화폐 업계의 새로운 진보와 보조를 맞추는 지속적인 개발과 더불어, 스노터는 실제적인 유틸리티를 확장하도록 설계가 되어 있어 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 채택 및 토큰 가치의 증대로 이어지게 될 것이다.

그리고 20%로 분배되는 마케팅 예산 또한 ‘인지도=채택=가격 상승’이라는 선순환을 유도하는 핵심 요인이다.

지금 참여한다면, 본격적인 마케팅 캠페인 이전 단계에서 가장 낮은 가격으로 진입할 수 있는 마지막 기회를 잡게 된다.

스노터의 기술: 크로스 체인 및 신속 정확한 트레이딩

스노터 봇은 초고속 자동화와 진보된 알고리즘과 함께 온체인 트레이딩 간소화를 목표로 하는 솔라나 및 이더리움 기반의 궁극의 트레이딩 봇이다.

다음은 2025년 유망 코인 프리세일 중 하나로 우뚝 선 스노터 봇이 갖춘 기능이다:

프런트러닝 방지 기능을 갖춘 초고속 토큰 스왑

신규 토큰 자동 매수 및 세금 처리 기능

수익 실현 및 자동 매수 예약을 위한 지정가 주문 기능

허니팟 감지 및 러그풀로부터의 보호, 매도 불가한 악성 토큰을 자동으로 차단하여 노출 전에 미리 안전 확보

수익성 높은 입증된 전략에 쉽게 접근할 수 있도록 정상급 트레이더들의 움직임을 자동으로 카피 트레이딩

게다가, 스노터는 $SNORT 보유자들에게 단 0.85%라는 시장 내 최저 트레이딩 수수료를 제공하며 이는 마에스트로, 트로잔 및 바나나 건의 1% 보다 저렴하다.

스노터 토큰 프리세일은 이제 마지막 단계로 10시간을 채 남겨두고 있지 않다.

오늘의 가격은 유틸리티 기반의 스노터 토큰을 확보할 수 있는 마지막 기회가 될 수도 있으며, 내일이 밝아 몇 배 이상 급등하게 되면 뒤쫓기엔 이미 늦었을 수도 있다. 프리세일 종료 전에 $SOL, $ETH, $BNB, $USDT, $USDC 또는 신용카드를 사용해 스노터 봇 토큰 사이트에서 $SNORT를 구매할 수 있다.