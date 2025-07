2025年、仮想通貨市場のルールが書き換えられつつある。話題の裏側では、単なるアイデアではなく、すでに成果を示している6つの仮想通貨プレセールプロジェクトが存在する。これらは一過性の流行やキャッチーな名称だけで注目されているわけではない。技術、実用性、将来性の3拍子が揃った、まさに「仮想通貨プレセールの本命」ともいえる存在だ。

すでに数千万ドル規模の資金を調達し、実際に稼働するユースケースを提供しているこれらのプロジェクトを見逃すことは、次なる100倍銘柄を逃すことを意味する。以下では、2025年に注目すべき仮想通貨プレセールを詳しく紹介する。

プレセール実績:2024年12月にスタートし、今週月曜に終了したプレセールでは5,330万ドル(約83億円)以上を調達。現在、3日間限定で割引価格での購入が可能。

ユースケース:Solana初のレイヤー2(L2)プロジェクトとして、同チェーンの課題解決に挑む。既にブロックエクスプローラーやテストネット、Hyperlaneを使ったブリッジが稼働済み。

保有者特典:Cantina上で脆弱性を報告した開発者には最大2万5,000ドル(約390万円)の報奨金。ステーキング報酬は年利77%。

Solaxyプレセール公式サイトを確認する

プレセール実績:すでに110万ドル(約1億6,000万円)を調達。現在の価格は0.0955ドル(約15円)。

ユースケース:Solana基盤で構築されたTelegram内で完結するトレーディングボット。コピー取引、スナイパー保護、即時スワップなどを提供。

保有者特典:ステーキングにより年利278%の報酬が得られる。

Snorterプレセール公式サイトを確認する

プレセール実績:開始2週間で130万ドル(約2億円)を調達。先週には1件あたり5万5,000ドル(約860万円)の大型購入も報告された。

ユースケース:Solanaの性能とビットコインのセキュリティを融合。Solana Virtual Machineを使い、NFTやDeFiへの対応も可能に。

保有者特典:ステーキングにより年利528%の報酬が提供される。

Bitcoin Hyperプレセール公式サイトを確認する

プレセール実績:2025年2月に開始され、既に720万ドル(約11億円)以上を調達。価格は0.00257ドル(約0.4円)で、終了まで残り10日。

ユースケース:ビットコインの価格が15万ドル(約2,340万円)に達すると初回エアドロップを実施予定。BTCおよびBTCBULLのエアドロップが順次行われる。

保有者特典:ステーキング報酬(年利56%)に加え、エアドロップによる利益も得られる。

BTC Bull Tokenプレセール公式サイトを確認する

プレセール実績:数か月にわたりプレセールを継続し、1,340万ドル(約20億円)超を調達。現在の価格は0.025205ドル(約4円)。

ユースケース:ガバナンス、ステーキング、コスト低減、新トークン表示機能などを備える高機能ウォレット。既に25万人の月間アクティブユーザーを誇る。

保有者特典:ステーキング報酬は年利104%、不定期なエアドロップも実施。

Best Wallet Tokenプレセール公式サイトを確認する

プレセール実績:開始から2か月で67万7,000ドル(約1億円)以上を調達。現在の価格は0.0557ドル(約9円)。

ユースケース:AIを活用したコンテンツサブスクリプションサービスを提供。繰り返し業務を自動化し、クリエイターが本来の創作活動に集中できるよう支援。

保有者特典:年利20%の固定ステーキング報酬を提供。

SUBBDプレセール公式サイトを確認する

仮想通貨市場は待ってくれない。次のサイクルをただ見守るだけでは、成長の波を逃してしまう。今回紹介したプレセールプロジェクトは、実用性、高APY、そして明確な報酬制度に支えられ、次なる注目銘柄となる可能性を秘めている。

これらが「今買うべき仮想通貨プレセール」である理由は明白だ。次の物語と成功者がここから生まれる可能性がある。

