Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は再び活気を取り戻しており、投資家は次の大きな上昇相場に備えて有望な案件を探している。

現在、複数の新しいプレセールが進行しており、それぞれが独自の仕組みやトークンのユーティリティ、エコシステムを備え、トークン生成イベント（TGE）後に高いリターンをもたらす可能性を秘めている。

ここでは、現在特に注目を集めている5つのベスト仮想通貨プレセールを紹介する。

Pepenode（PEPENODE）

Pepenode（PEPENODE）は「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」モデルを採用している点で際立っている。高額なマイニング機材や複雑なセットアップ、膨大な電力消費は不要で、ブラウザベースのゲームのように機能する。

プレイヤーはPEPENODEトークンを使って仮想マイナーノードを購入する。これらのノードはマイニングリグの主要部品として機能し、ダッシュボード上でアップグレードすることでハッシュパワーを強化できる。リグが強化されるほど、新しいPEPENODEやその他のミームコインによる報酬が増える仕組みだ。

さらに、このゲームにはデフレ要素が組み込まれている。新しいノードやアップグレードにトークンを使用すると、その70％が永久にバーンされる。ユーザーが増えるほど供給量が減少し、トークンの希少性が高まる設計である。

このモデルに基づくプレセールはすでに約180万ドル（約2億7,000万円）を調達している。段階的な価格上昇方式が採用されており、現在の価格は0.0011005ドルで数日ごとに上昇している。

It's always where you least expect it.. But with PEPENODE you can ALWAYS expect bigger and better nodes 😉🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/2TYP9c3cJv — PEPENODE (@pepenode_io) October 16, 2025

また、プレセール参加者は年率704％のステーキング利回りを得られるほか、一般公開前に最良のマイナーノードを確保できる。この仕組みはYouTuberのNazza Cryptoから「100倍の潜在力がある」と評価され、DEX上場前から大きな注目を集めている。

今すぐPepenodeを購入

Maxi Doge（MAXI）

Maxi Dogeは一見すると単なるミームトークンに見えるが、それ以上の要素を持つ。筋肉質なシバイヌのマスコットと「Maxi Doge Trades on 1000x Leverage. No Stop Loss.」というスローガンが示す通り、大胆で高リスクを好むトレーダー層を狙っている。

プロジェクトは$MAXIを先物取引プラットフォームに導入する計画であり、レバレッジ取引が可能な低時価総額のミームコインという珍しい機会を提供する。また、ポジションヘッジや少額での高リスク取引が可能になり、さらに毎週のトレード大会で参加者を活性化する仕組みも予定されている。

OVER $3.5M RAISED BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

プレセールでは84％のステーキング利回りを提供しており、参加者が増えるほど報酬率は低下するため、早期参入が有利となる。現在までに約360万ドル（約5億4,000万円）を調達し、著名アナリストCRYPTOPからも「2025年に注目すべきプレセール」として取り上げられている。

Maxi Dogeを購入する

Best Wallet（BEST）

Best Walletは、非カストディ型のマルチチェーン対応モバイルウォレット「Best Wallet」を支えるトークンであり、大きな注目を集めている。ユーザーはSolanaを含む60以上のブロックチェーンで売買、スワップ、ステーキング、資産管理が可能だ。

特に注目されるのは「Upcoming Tokens」ポータルで、BEST保有者は信頼性のある新規プレセール案件に早期アクセスできる。この仕組みにより、過去にはSolaxyやPepe Unchainedといった成功事例を輩出している。

保有者は取引手数料25％割引、80％のステーキング報酬、ガバナンス投票権といった特典も享受できる。プレセール価格は0.025795ドルで、すでに約1,650万ドル（約24億7,000万円）を調達している。アプリは50万件以上ダウンロードされ、App Storeで4.5の高評価を得ている。

Best Walletのプレセールに参加

Snorter Token（SNORT）

Snorter Token（SNORT）は、アリクイをモチーフにした「Snorter Bot」を導入している。これはコインハントを自動化し、安全かつ効率的に行えるよう設計されている。

ボットは流動性が供給される瞬間に新規トークンを検出し、ミリ秒単位で購入する。さらに詐欺プロジェクトを避けるための検知機能が搭載されており、資金やデータを守る仕組みとなっている。操作はTelegram上のみで完結し、利便性を高めている。

他のSolana系ボットが取引ごとに1％の手数料を課すのに対し、Snorterは0.85％と低く、取引コストを抑えられる。プレセール価格は0.1079ドルで、すでに約470万ドル（約7億円）を調達済み。年率108％のステーキング利回りも提供しているが、早期参加者が有利となる仕組みである。

Snorter Tokenを今すぐ購入

Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、ビットコインの基盤を維持しつつ、高速性と最新機能を導入することを目的とする。Solana Virtual Machine（SVM）上で稼働し、1秒あたり最大65,000件の取引を低コストで処理可能だ。

これにより、DeFi（分散型金融）アプリやNFT、ゲーム、実世界資産のトークン化といった機能をビットコインに追加できる。Rust SDKやSolanaの開発ツールが利用可能であり、開発者は既存プロジェクトを移植しやすい。

すでに99Bitcoinsのアナリストは「最も有望なプレセールの一つ」と評価している。プレセールは急速に進展しており、約2,360万ドル（約35億4,000万円）を調達、価格は0.013115ドルとなっている。

Bitcoin Hyperを購入

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。