기사 요약:

비트코인이 금리 인하 및 파월 의장의 매파적 입장으로 촉발된 매도세에 이은 10월의 하락장 마감 이후 선례에 따른 기대감과 더불어 11월을 맞이했다.

2013년 이후 역사적으로 비트코인은 11월에 평균 46% 이상의 상승율과 함께 강세장을 기록해왔다.

지금 구매할 만한 유망 코인을 눈여겨 보고 있는 사람은 $HYPER, $BEST 및 $M과 같이 보석과도 같은 로우캡 가상화폐를 고려해 보도록 하자.

약 한 달 전까지만 해도 가상자산 투자자들은 ‘업토버(Uptober)’를 기대하며 들떠 있었다. 비트코인은 과거 10월 평균 20% 이상의 상승률을 기록해왔기 때문이다.

물론 금년에도 9월 말 연방준비제도의 금년 첫 금리 인하 덕분에 그 시작은 긍정적이었다. 하지만 비트코인은 126,000달러로 역대 최고가를 기록한 뒤 점차 하락세로 돌아서며 상승분을 모두 반납했다.

결국 비트코인은 3.35% 하락하며 이번 달을 마감하면서, 과거 6년 연속 상승세를 보였던 ’10월 랠리’의 흐름이 꺾였다. 시장에서는 이번 추세 전환이 더 깊은 조정 국면의 시작일 수 있다는 분석이 제기되고 있다.

11월로 접어든 지금, 연준은 추가 금리 인하를 단행했지만, 제롬 파월 의장의 예상보다 매파적인 발언으로 시장은 되레 매도세를 보였다. 파월 의장은 “12월 추가 인하는 어려울 것”이라고 시사해 위험자산 전반의 투자심리를 위축시켰다. 이에 따라 11월 비트코인과 가상자산 시장의 향방이 새 초점으로 떠오르고 있다.

비트코인의 월별 통계에 따르면, 2013년 이후 평균 46% 상승률을 기록한 11월은 역사적으로 가장 강세를 보여온 달이다.

특히 2024년에 비트코인은 37% 상승했으며, 그 원인으로는 도널드 트럼프(Donald Trump)의 미 대선 승리가 가장 큰 이유였다.

현재 비트코인은 200일 지수이동평균선(EMA)과 9월 반등을 이끌었던 주요 지지 구간에서 강한 매수세를 형성하고 있다. 이러한 기술적 지표는 비트코인이 최근의 횡보를 통해 에너지를 재축적하고 있으며, 새로운 상승 랠리의 발판을 마련하고 있음을 시사한다.

그러면 더 큰 강세장 트렌드가 재개되기 전에 가장 큰 효과를 거둘 수 있는 투자 포지셔닝을 원한다면 알트코인 시즌이 시작되었을 때 큰 폭으로 상승할 수 있는 알트코인을 고려해 보도록 하자.

현재 투자자들 사이에서 주목받는 지금 구매할 만한 유망 코인은 다음 세 가지다.

1. 비트코인 하이퍼($HYPER) – 솔라나의 효율성을 비트코인에 제공하는 레이어 2 솔루션

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 개인 투자자들과 고래들 모두가 지금까지 프리세일에 총 2,560만 달러를 투자하며 2025년 최고의 프리세일 중 하나로 부상했다. 기사 작성 시점으로 불과 몇 시간 전에도 92,000달러의 고래 투자가 있었다.

비트코인 하이퍼 프로젝트에 대한 개요 설명만으로도 최근 유명세를 짐작하기에 충분할 것이다.

비트코인 하이퍼는 비트코인을 위한 새로운 레이어 2 솔루션을 구축 중이며, 느린 처리율, 높은 비용 및 웹3 지원 부재와 같은 네트워크의 오랜 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있다.

$HYPER는 현재 비트코인의 건별 처리 시스템 대신에 병렬로 수천 건의 트랜잭션 처리를 가능하게 하는 솔라나 가상 머신(Solana Virtual Machine, SVM) 통합을 통해 이를 성취한다.

본지에 정리된 비트코인 하이퍼 구매 방법에 대한 단계별 가이드를 확인해 보기 바란다.

그 외에도, SVM은 개발자가 비트코인에서 스마트 컨트랙트 및 탈중앙화 앱(dApp)을 구축할 수 있도록 돕는 역할도 한다.

이를 통해 고속 디파이(DeFi), 트레이딩 앱, 대여 플랫폼, 스테이킹, DAO, 게이밍 등과 같이 전에는 볼 수 없었던 새로운 세상이 열리게 될 것이다.

게다가, 비수탁형 캐노니컬 브릿지(Canonical Bridge)가 비트코인의 레이어 1과 하이퍼의 레이어 2 네트워크 간 매끄러운 상호작용을 돕게 된다.

이는 오리지널 비트코인을 래핑된 레이어 2 호환 토큰으로 변환시켜 하이퍼의 웹3 생태계로의 간편한 접근을 가능하게 만들어 준다.

본지의 $HYPER 가격 전망에 따르면, 토큰은 상장 이후 상상 외로 급등해 2026년 말까지 0.20달러에 이르게 될 수도 있다. 이는 현재 수준에서 1,400%의 투자자본수익률(ROI)을 의미한다.

단 0.013215달러에 $HYPER를 구매하고 비트코인 웹3 혁명에 동참하자.

2. 베스트 월렛 토큰($BEST) – 안전하고 사용이 간편한 가상화폐 지갑 생태계를 이끄는 토큰

베스트 월렛 토큰(Best Wallet Token, $BEST)은 전에는 볼 수 없었던 다양한 기능으로 업계에 새롭게 등장한 무료로 사용할 수 있는 가상화폐 지갑인 베스트 월렛의 네이티브 토큰이다.

그 중 대표적인 기능으로는 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션이 있으며, 이를 통해 이용자는 시장에 본격적으로 등장하기 전 유망한 신규 암호화폐 프로젝트를 미리 확인할 수 있다. 또한 몇 번의 간단한 단계만으로 해당 토큰을 구매할 수 있어 투자 절차가 크게 단축된다.

기존 가상화폐 지갑의 경우, 외부 프리세일 웹사이트를 방문하여, 그곳에서 지갑을 연결한 후, 트랜잭션 승인을 위해 다시 지갑으로 돌아가도록 요구한다.

이 방식은 시간도 오래 걸릴 뿐만 아니라, 해당 웹사이트가 신뢰할 수 있는 곳인지 여부에 대한 불안감도 남긴다.

하지만, 베스트 월렛의 경우 내부 팀이 업커밍 토큰 섹션에 어떤 토큰을 추가하기 전에 해당 토큰을 검증한다.

베스트 월렛은 또한 비수탁형(Non-custodial) 암호화폐 지갑으로, 사용자의 프라이빗 키 에 접근할 수 있는 사람은 오직 사용자 자신뿐이다. 여기에 생체인식 로그인을 포함한 이중 인증(2FA) 기능과, 해킹·사기·피싱 사이트 방어 시스템이 더해져 보안성을 한층 강화했다.

현재 프리세일이 진행 중인 베스트 월렛 토큰($BEST)은 조기 투자자들로부터 이미 1,670만 달러 이상의 모금을 받았으며 토큰당 가격은 단 0.025885달러다.

본지의 $BEST 가격 전망에 따르면, 지금 100달러를 투자한다면 2026년 말쯤에는 2,400달러가 될 수도 있다. $BEST을 구매하면 다음과 같은 독점 기능이 제공된다.

거래 및 가스 수수료 인하

거버넌스 참여권

프리세일 프로젝트에 대한 조기 접근

연 78%의 스테이킹 보상률

지금 바로 $BEST 토큰을 구매하고 베스트 월렛의 성장세에 동참하자.

3. 밈코어($M) – 업계를 혁신하고 있는 대형 밈코인

밈코어(MemeCore, $M)는 밈코인 업계 최대의 성공 스토리 중 하나를 써내려가고 있다.

투기성의, 비논리적이며, 재미를 추구하는 자산인 밈코인을 성장하는 생태계, 커뮤니티 참여 및 실질적인 가치를 추구하는 자산으로 변화시키겠다는 혁신적인 미션으로 시작된 밈코어는 24억 4천 달러의 시총과 함께 밈코인 업계 4위의 코인으로 급부상했다.

밈코어의 핵심에는 밈 증명(Proof of Meme)이라 불리는 독창적인 합의 레이어가 있다. 이 시스템은 창작자, 확산자, 기여자와 같은 밈 생태계의 모든 참여 형태에 보상을 제공하도록 설계되었다.

차트를 살펴보면, $M의 상황은 그 어느 때보다 더 좋아 보인다.

지난 10월 22일, 하락 삼각형 패턴을 돌파한 이후 저항선을 재테스트하는 데 성공했고, 현재는 전 고점인 2.5달러 부근을 향해 상승세를 이어가고 있다.

과거 유사한 돌파 패턴 이후 토큰 가격이 600% 이상 급등한 전례를 감안하면, $M은 이번에도 폭발적인 상승세를 보이며 향후 수 주 내 15달러 선까지 오를 가능성이 있다는 분석도 제기된다.