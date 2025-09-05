Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン価格は依然として110,000ドル（約1,650万円）を上回り、利下げ期待や機関投資家の参入によって今月中に新高値をつける可能性がある。一方で、主要アルトコインであるXRPとCardanoは弱含んでいる。

XRPは現在2.84ドル（約430円）で取引されており、1週間で5％下落。Cardanoは0.82ドル（約125円）で取引され、同期間に6％の下落となった。こうした下落の背景には投資家の需要減退に加え、XRPのオンチェーン活動低下がある。

その一方で、ビットコインと連動する新たなアルトコイン「Bitcoin Hyper」が急速に注目を集めている。同プロジェクトは現在プレセールを実施中で、すでに1,370万ドル（約20億5,000万円）を調達。直近1日だけでも約20万ドル（約3,000万円）の資金流入が記録された。プレセールの成功は高い需要を示し、上場後の大幅な値上がりを示唆している。

Bitcoin Hyperは、Solana Virtual Machine（SVM）とZK-rollup技術を活用し、ビットコインのレイヤー2ブロックチェーンを構築している。これにより、ビットコインのセキュリティを維持しつつ、スケーラビリティとスマートコントラクト機能を実現することを目指している。

Bitcoin Hyperプレセール、1,300万ドル超で急成長

Bitcoin Hyperのプレセールは勢いを増しており、1,370万ドルを突破してさらに加速している。投資家は長期的な視点で臨んでいると見られ、すでに6億5,000万トークン以上がステーキングされ、最大79％の年利（APY）が利用可能となっている。

これらのトークンは上場後少なくとも1週間はロックされる予定であり、投資家が強気な立場を取っていることを示している。

また、アナリストの間でもHYPERの上場後の急騰が予測されている。たとえば、YouTubeチャンネル「99Bitcoins」のマーク・カーン氏は、今年100倍のリターンを生む可能性があると指摘した。

カーン氏は、Bitcoin Hyperが掲げる「ビットコインを価値保存用の遅いネットワークから、DeFi（分散型金融）、決済、ミームコインのための高性能エコシステムへと変革する」というビジョンを高く評価している。

さらに、Bitcoin Hyperは「カノニカルブリッジ（信頼不要の公式ブリッジ）」を備えており、ユーザーはBTCを簡単にネットワークへ移せる。これにより数十億ドル規模の資金流入やエコシステム拡大が期待され、HYPER価格の急騰を後押しする可能性がある。こうした点から、投資家とアナリストの期待が高まっている。

XRPの指標が示す勢い低下

オンチェーン活動の減少と未決済建玉（オープンインタレスト）の低下により、XRPは今後さらに下落する可能性がある。アクティブアドレス数は7月中旬の約50,000から19,250まで減少した。

また、デリバティブ市場におけるXRPのオープンインタレストも減少しており、投資家の関心低下を示している。Coinglassのデータによると、XRPのOIは7月中旬に100億ドルを超えてピークを迎えたが、現在は76億ドルにまで減少した。

同期間にXRP価格は3.55ドル（約530円）から2.8ドル（約425円）に下落し、約21％の下げ幅となった。

今後、市場全体がビットコイン主導で上昇したとしても、XRPへの需要減退により上昇幅は限定的になる可能性がある。

クジラがCardanoを売却、価格に不安

Cardanoも不安定な動きを見せている。アナリストのアリ・マルティネス氏によると、今週だけでクジラ投資家が3,000万ADAを売却した。

クジラの動向は大口投資家の信頼度を示す指標とされており、短期間での大量売却はADAの短期的な価格上昇に対する信頼が低いことを意味する。さらに、Cardanoは他の主要アルトコインと比較してもパフォーマンスが劣後しており、下落リスクが高まっている。

結論：Bitcoin Hyperが他を凌駕する可能性

XRPやCardanoが低迷する中、Bitcoin Hyper（現在のプレセール価格0.012855ドル＝約1.9円）は急速に存在感を高めている。ビットコインとの強い関連性、実用性に基づいたユースケース、そして開発初期段階という点が優位性を生み、他のアルトコインを上回るパフォーマンスを見せている。

これらの要素から、HYPERは「今買うべき暗号資産」として有力視されている。仮に今月ビットコインが新高値をつけた場合でも、XRPやADAの上昇余地は限られていると見られるが、アナリストはBitcoin Hyperが100倍の利益を生み出す可能性を示唆している。

