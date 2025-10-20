Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường meme coin có thể đang chuẩn bị cho một đợt phục hồi mới sau vài tuần đầy biến động. Mặc dù giá đang điều chỉnh, nhiều nhà đầu tư tin rằng giai đoạn hiện tại chính là bước đệm cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Bitcoin và các altcoin hàng đầu đã bắt đầu hồi phục ổn định, phản ánh sự trở lại của niềm tin và thanh khoản trên toàn thị trường.

Tâm lý tích cực này thường lan sang phân khúc meme coin – nhóm tài sản có mức rủi ro và lợi nhuận cao nhất. Dù MemeCore – một trong những dự án hoạt động mạnh nhất thời gian qua – đang trải qua đợt giảm giá 10%, dòng vốn đang dần chuyển hướng sang các presale và low-cap coin mới nổi có tiềm năng bứt phá mạnh khi thị trường ấm lên.

Sự Điều Chỉnh Của MemeCore Và Dòng Dịch Chuyển Của Vốn

Sau nhiều tuần duy trì ổn định, MemeCore đã ghi nhận mức giảm 10%, đánh dấu đợt điều chỉnh rõ rệt đầu tiên trong thời gian dài. Giá hiện dao động quanh $1.94, cho thấy áp lực mua giảm nhẹ và khả năng thị trường đang tích lũy trước khi bước vào đợt tăng mới.

Chỉ báo RSI hiện quanh mức 54, phản ánh trạng thái trung tính – chưa quá mua cũng chưa quá bán. Trong khi đó, MACD gần như phẳng, cho thấy động lượng thị trường đang chờ tín hiệu mới.

Với hệ số P/E ngày càng cao, MemeCore có dấu hiệu bị định giá cao hơn so với các meme coin nhỏ đang được chú ý nhiều hơn. Diễn biến này tương tự Dogecoin và Shiba Inu – hai “ông lớn” từng dẫn đầu nhưng hiện nhường chỗ cho các dự án linh hoạt hơn, thu hút nhà đầu tư mới.

Tổng vốn hóa thị trường meme coin hiện vẫn trên 50 tỷ USD – con số đáng kể dù thị trường biến động. Nếu Bitcoin tiếp tục phục hồi và xu hướng tăng lan rộng, giới phân tích dự đoán vốn hóa này có thể chạm 100 tỷ USD trong chu kỳ tới.

Trong bối cảnh đó, các dự án nhỏ và presale thường là nhóm hưởng lợi nhiều nhất, khi nhà đầu tư chuyển từ các đồng coin lớn sang các dự án có tiềm năng tăng mạnh hơn.

Các Meme Coin Tiềm Năng Để Mua Hiện Nay

Maxi Doge

Maxi Doge đã trở thành cái tên nổi bật nhất trong làng meme coin thời gian gần đây. Hình ảnh chú Doge cơ bắp đại diện cho tinh thần “degen trading” và sự tự tin đầy hài hước – yếu tố khiến dự án nhanh chóng lan tỏa trên X và Telegram.

Dự án không chỉ gây ấn tượng bằng meme mà còn nhờ vào văn hóa cộng đồng. Những video, hình chế và cuộc thảo luận sôi nổi giúp Maxi Doge giữ được vị thế trong dòng meme coin mới.

Influencer ClayBro cùng nhiều nhà phân tích khác đã nhấn mạnh rằng Maxi Doge cân bằng giữa sự giải trí và giá trị cộng đồng, điều khiến nó trở thành một trong những presale được săn đón nhất hiện nay.

Với hơn $180.000 huy động chỉ trong tuần đầu tiên, Maxi Doge thể hiện rõ nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với những dự án meme có chiều sâu và bản sắc riêng.

Truy cập Maxi Doge

Pepenode

Pepenode gây chú ý khi kết hợp biểu tượng ếch nổi tiếng của văn hóa internet với cơ chế mine-to-earn độc đáo. Nhà đầu tư có thể “đào coin” thông qua hoạt động trong cộng đồng, biến việc tham gia thành phần thưởng thực tế.

Thiết kế nhân vật chú ếch đội mũ thợ mỏ mang lại cảm giác hài hước nhưng cũng thể hiện tinh thần bền bỉ. Cấu trúc này tạo sự gắn kết mạnh mẽ giữa người dùng và dự án – yếu tố giúp Pepenode duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Cộng đồng của Pepenode vẫn đang mở rộng nhanh chóng, với hình ảnh thương hiệu được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nếu vốn hóa meme coin tiếp tục tăng trong chu kỳ tới, Pepenode hoàn toàn có thể trở thành một trong những đồng coin bứt phá mạnh nhất.

Truy cập Pepenode

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper khác biệt nhờ sự kết hợp giữa văn hóa meme và nền tảng công nghệ thật. Dự án hoạt động như một Layer-2 của Bitcoin, tập trung vào tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng, đồng thời giữ phong cách “hài hước nhưng nghiêm túc”.

Bitcoin Hyper không chỉ là meme coin – nó còn là hệ sinh thái thực thụ, cho phép người dùng giao dịch, stake và tương tác trong không gian phi tập trung. Với hơn $24 triệu huy động được, dự án đã chứng minh niềm tin mạnh mẽ từ cộng đồng và nhà đầu tư.

Nhờ kết hợp giữa công nghệ và thương hiệu Bitcoin, Bitcoin Hyper được đánh giá là một trong những presale tiềm năng nhất 2025, hướng tới sự cân bằng giữa tính ứng dụng và giá trị văn hóa.

Truy cập Bitcoin Hyper

Snorter

Snorter đang gây bão trong cộng đồng nhờ ý tưởng độc đáo: bot AI trên Telegram chuyên phân tích meme coin. Người dùng có thể tra cứu xu hướng, theo dõi token và nhận tín hiệu thị trường chỉ bằng vài lệnh chat đơn giản.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Dự án kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và văn hóa meme, tạo ra một sản phẩm vừa hữu ích vừa mang tính giải trí cao. Hình tượng linh vật “Snorter” – nhân vật năng động, pha chút ngông cuồng – phản ánh đúng tinh thần thị trường meme coin.

Điểm mạnh của Snorter nằm ở khả năng duy trì tương tác thực – mỗi lần ra mắt tính năng mới đều thu hút lượng lớn người dùng. Đây là lý do khiến Snorter được xem là một trong những dự án AI meme coin có khả năng phát triển bền vững nhất hiện nay.

Truy cập Snorter

Kết Luận

Không chỉ là xu hướng ngắn hạn, các đồng coin tiềm năng trong không gian meme đang thể hiện sự trưởng thành mới: kết hợp tính giải trí với chức năng thực tế. Những dự án như Maxi Doge, Pepenode, Bitcoin Hyper và Snorter minh chứng rằng cộng đồng, sáng tạo và ứng dụng thực là chìa khóa cho làn sóng meme coin tiếp theo.

Khi tâm lý thị trường cải thiện và dòng vốn quay trở lại, đây có thể chính là thời điểm vàng để săn tìm các đồng coin tiềm năng trước khi đợt tăng giá mới bắt đầu.