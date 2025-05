ビットコインが再び歴史を塗り替えた。現在の価格は10万9,000ドル(約1,710万円)を突破し、市場全体が盛り上がりを見せている。

日足チャートは全面的に上昇基調にあり、24時間の取引高は前日比20%増となっている。

さらに朗報が続く。ビットコインは時価総額でAmazon(アマゾン)を上回り、世界で5番目に大きな資産となった。

同時に、Strike Asset Management(ストライク・アセット・マネジメント)を率いるヴィヴェック氏が、Mt. Gox(マウントゴックス)から75,000BTC(約1兆2,750億円)を購入し、自社のビットコイントレジャリー構築を計画している。

また、Standard Chartered(スタンダードチャータード銀行)は、米証券取引委員会(SEC)への13F報告に基づき、ビットコインの価格が2028年末までに50万ドル(約7,850万円)に到達する可能性を示した。

こうした状況の中で、ビットコインの上昇に連動するミームコインの1つ──BTC Bull Token──が注目されている。その理由と、世界がこの歴史的動きにどう反応しているのかを見ていこう。

MicroStrategy(マイクロストラテジー)は現在、576,230BTC(約8兆9,500億円相当)を保有しており、平均取得価格は66,384ドル(約1,040万円)だ。

これにより、同社は約64.2%、金額にして245億6,000万ドル(約3兆8,150億円)の利益を5年足らずで得た計算になる。

このようなMicroStrategyの成功が他の企業や国にも波及し、ビットコインへの投資が加速している。

さらに、米国、ドバイ、タイなどの国々でもビットコインの導入が広がっている。

この動きを裏付けるように、スタンダードチャータード銀行は「2028年までにBTCが50万ドルへ到達する」との見解を発表。

その根拠はSECへの最新13F報告であり、多くの機関投資家がビットコインに注目している証拠だ。

この強気な見通しが裏付けられるかのように、わずか1時間で5,000万ドル(約78億円)分のビットコインショートが清算され、空売り勢は大きな損失を被った。

現在のビットコイン価格が10万9,000ドルでは、個人投資家にとって利益を出すのは難しい。しかし、プレセール段階にあるBTC Bull Tokenがその解決策を提供している。Best Wallet(ベストウォレット)でトークンを保有すれば、無料でビットコインをエアドロップとして受け取ることが可能だ。

2025年の有望なプレセールの1つが、BTC Bull Tokenだ。

まずこのトークンは、ビットコイン価格の節目(例:12万5,000ドルや15万ドル)に到達するごとに供給量の一部をバーン(焼却)する仕組みを採用している。これにより希少性が高まり、トークン価格の上昇が期待される。

さらに、ビットコイン価格が5万ドル単位で上昇するたびに、保有者へ自動的にビットコインがエアドロップされる。最終的にBTCが25万ドルに達した際には、大規模なエアドロップが予定されている。

プレセールではすでに600万ドル(約9億4,000万円)以上が調達され、150万枚以上のトークンがステーキングされている。現在のトークン価格は0.002525ドル(約0.39円)で、過去最安値となっている。次回の価格上昇は2日後に予定されている。

例えば、200ドル(約3万1,000円)で79,207枚のBTCBULLを購入し、年利25%で1年間ステーキングした場合、99,008枚まで増加する。

当社の価格予測に基づけば、その時点でトークン価格は約0.0187ドル(約2.9円)となり、初期投資200ドルが1,851ドル(約29万円)、1,000ドルの投資なら9,257ドル(約145万円)となる可能性がある。

しかも、これはビットコインが15万ドル以上に到達した場合に得られる無料ビットコイン分を除いた数値だ。

ただし、これらのリターンを得るにはBest Walletにトークンを保有しておく必要がある。

BTC Bull Tokenは、現在の強気相場に乗るための賢明な手段といえる。購入して保有するだけで、後は自動的に報酬が得られる構造となっている。

さらに、Best Walletアプリに統合されているため、ウォレット内から直接プレセールに参加可能だ。

ビットコインの将来性は多くの大手機関が認めており、MicroStrategyやゴールドマンサックス、トランプ政権などがそれを裏付けている。

一方で、BTC Bull Tokenはビットコインの成功と最も密接に関係するアルトコインだ。

供給のバーン機能と自動エアドロップ機能により、BTCの価格上昇に応じて保有者の利益が最大化される構造となっている。

ただし、プレセールやミームコインには本質的にリスクが伴う。市場は非常に変動的であり、将来的にどう動くかは誰にも予測できない。投資は常に自己責任で行い、十分なリサーチを行うことが重要である。

