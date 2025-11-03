Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

クイックファクト アナリストは、ビットコインが10万7,000ドル（約1,630万円）付近で継続パターンを形成していると指摘。10万5,000～10万8,000ドル（約1,600万～1,650万円）のサポートを失えば、10万ドル（約1,520万円）まで下落する可能性がある。

FRB（米連邦準備制度理事会）はレポ取引を通じて800億～1,000億ドル（約12兆～15兆円）の流動性を注入しており、リスク資産に追い風となる可能性がある。ビットコインは過去83％の期間で世界的な流動性と相関。

ビットコインのレイヤー2（補助的処理層）であるBitcoin Hyper（HYPER）は、Solana Virtual Machine（SVM）との正規ブリッジにより、超高速BTC取引を実現。

Maxi Doge（MAXI）は強力なマーケティングによってDogecoin並みの拡散力を目指し、Solana（SOL）は176ドル（約26万7,000円）の主要レジスタンスをテストしている。

トレーダーの間では、最近のビットコイン取引において強気のペナント（旗型）形成が観測されている。

このパターンは、通常、上昇または下落のブレイクアウトを示唆する。上昇トレンド再開の前兆となるのか、それとも不透明感が市場の重しとなり続けるのかが注目されている。

一方、FRBは過去1週間で約1,000億ドル（約15兆2,000億円）を銀行システムに静かに注入した。

米国のレポ市場での流動性急増はリスク資産全体の見通しを再び押し上げており、ビットコインが歴史的に流動性と連動してきたことを考慮すると、次の四半期は好材料となる可能性がある。

テクニカル分析：強気ペナントと主要水準

ビットコインが10万7,000ドル（約1,630万円）前後で取引される中、トレーダーたちは次の値動きの兆しを探っている。

X（旧Twitter）上では、急騰後に出現する典型的な継続パターンであるペナント型のレンジ形成が確認されている。

このパターンでは、13万4,000ドル（約2,030万円）付近が主要レジスタンスとして意識されており、これは最近の高値およびペナント上限トレンドラインと一致している。サポートは10万5,000～10万8,000ドル（約1,600万～1,650万円）の範囲に集中しており、この帯域を割り込むと10万ドル（約1,520万円）までの下落リスクがある。

アナリストの見解は分かれているが、マクロ環境を考慮すると依然として上昇の余地がある。

マクロ環境：レポ流動性とリスク志向

チャートパターンの外でも、マクロ環境が市場を支えている。

FRBは週末にかけて一晩レポ取引を通じて約500億ドル（約7兆6,000億円）を注入し、プライマリーディーラー（主要金融機関）に短期資金を供給した。

FRBのスタンディング・レポ・ファシリティ（SRF）は市場流動性を維持する仕組みであり、11月にもさらに290億ドル（約4兆4,000億円）の追加レポが予定されている。これにより、金融市場には総額約800億ドル（約12兆円）が流入することになる。

過去データでは、ビットコイン価格は12カ月単位で約83％の期間において世界流動性と相関してきた。テクニカル的な上昇パターンと潤沢な流動性環境の組み合わせは、上昇を後押しする可能性がある。

“Uptober”（10月の上昇相場）は訪れなかったが、11月には反発の余地があるのだろうか。

ビットコイン以外にも、現在注目すべき仮想通貨として、Bitcoin Hyper（HYPER）、ミームコインのMaxi Doge（MAXI）、そして有力アルトコインSolana（SOL）が挙げられる。

Bitcoin Hyper（HYPER）──正規ブリッジとSVMで高速・低コストのBTC取引を実現

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインエコシステム上に構築された次世代レイヤー2ブロックチェーンとして位置付けられている。

目的は、ビットコインをより使いやすく、スケーラブルで、分散型金融（DeFi）や日常取引にも適用可能にすることだ。

「Bitcoin Canonical Bridge」を通じて、ユーザーはBTCを預け入れ、Hyperネットワーク上でラップドBTCを発行できる。これにより、Solana並みの数千TPS（毎秒取引件数）での高速取引が実現し、速度・スケーラビリティ・コストのいずれも改善される。

この仕組みは、SVMとビットコイン最終決済を組み合わせたハイブリッド型アーキテクチャであり、ビットコインの高いセキュリティを維持したまま柔軟な処理を可能にする。

HYPERトークンは、取引手数料、ステーキング、ガバナンスなどに利用されるネイティブユーティリティトークンである。

ビットコインを実用的なトランザクションレイヤーとして進化させるという初期の理念に共感した大口投資家がHYPERに資金を投入しており、プレセールではすでに2,560万ドル（約38億8,000万円）を調達した。

トレーダーの間では価格予測への期待も高く、HYPERは2026年末までに0.013215ドル（約2.0円）から0.20ドル（約30.4円）へ上昇し、約1,413％のリターンが見込まれている。

詳細は公式サイトを参照のうえ、Bitcoin Hyperの購入方法を確認するとよい。

Maxi Doge（MAXI）──Dogecoinの王座を狙う新たなミームコイン

Maxi Doge（MAXI）はEthereumブロックチェーン上に構築されたプロジェクトで、いわゆる「デジェン文化」（ハイリスク・ハイリターン投資）を全面に打ち出している。

高レバレッジ取引、価格急騰、常時チャート監視、そしてミーム──それがMAXIの特徴だ。

このトークンは、Dogecoin（DOGE）を精神的な前身としながら、同様の拡散力を目指す。Dogecoinはもともとジョークとして始まったが、いまや時価総額260億ドル（約3兆9,500億円）を超える主要仮想通貨となっている。

Maxi Dogeはその地位を奪うべく、トークノミクス（トークン経済設計）において全体の40％をマーケティング予算に充て、知名度向上を図っている。

価格予測によると、MAXIは2026年末までに0.000266ドル（約0.04円）から0.0058ドル（約0.88円）へと上昇し、約2,000％の成長が見込まれる。

詳しくはMAXIプレセールページで確認できる。

Solana（SOL）──176ドルの壁を突破できるか

Solanaは、高速・低コスト・スケーラブルな取引を可能にするオープンソースのレイヤー1ブロックチェーンだ。

リリース以来、Ethereumの主要な代替プラットフォームとして台頭し、分散型金融（DeFi）、NFT、Web3領域の数百におよぶプロジェクトを支えている。

SOL価格は前年から約6.5％上昇しているものの、過去1カ月では約23.6％下落している。176ドル（約26万7,000円）が重要なレジスタンス、173ドル（約26万2,000円）が主要サポートとして注目されている。

流動性が引き続き拡大し、リスク選好が強まれば、ビットコインに加え、HYPERやMAXIなど「今買うべき仮想通貨」も11月相場で恩恵を受ける可能性がある。