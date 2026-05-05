Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Los alcistas de Bitcoin tienen una nueva lista de motivos para seguir de cerca los gráficos, ya que el avance regulatorio en Washington y el flujo constante de dinero hacia los ETF de Bitcoin están alimentando las expectativas de que el último rally alcista podría estar apenas comenzando.

Los principales expertos ya pronostican nuevos máximos históricos para BTC antes de fin de año, sobre la base de los factores anteriores, aunque las preocupaciones relacionadas con Irán vuelven a crecer.

Mientras tanto, dentro del sector de las preventas, Bitcoin Hyper (HYPER) ha captado $32,5 millones durante su preventa, lo que demuestra que los inversores no solo están comprando BTC, sino también apostando por infraestructura que podría hacer que la red sea más rápida y más útil.

Esta combinación de fortaleza macro y optimismo alcista en nichos específicos apunta a una creciente confianza en todo el mercado.

Mientras Bitcoin intenta romper el nivel de $81.000, la infraestructura que respalda el uso real de BTC también está atrayendo capital importante. Hyper ofrece una nueva forma de aprovechar el impulso de Bitcoin mediante DeFi escalable y recompensas de staking.

Se disparan las entradas a los ETF de Bitcoin

La Casa Blanca ha dado luz verde para que la Clarity Act siga avanzando, después de que Patrick Witt (director ejecutivo del Consejo de Asesores del presidente para Activos Digitales) publicará simplemente “Go time” tras alcanzarse un compromiso sobre las normas para stablecoins que había frenado el proyecto de ley.

Los legisladores ahora contemplan una sesión de revisión tan pronto como en la semana del 11 de mayo, mientras que las probabilidades de aprobación suben a alrededor del 70% en los mercados de predicción.

Mientras tanto, los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registraron otro sólido día el lunes, con entradas de $532,21 millones que elevaron los flujos acumulados por encima de los $59.000 millones, mientras que los activos totales bajo gestión se sitúan ahora en $106.440 millones. Las compras constantes han ayudado a Bitcoin a mantenerse por encima de niveles recientes de soporte, incluso mientras los mercados en general asimilan las señales macro.

El reconocido analista CryptoKaleo calificó el nivel de $85.000 como “FUD” en una publicación reciente en X, y apuntó a un “superciclo de materias primas” que ya se está desarrollando en el oro, la plata y el petróleo, al tiempo que argumentó que “le toca el turno a Bitcoin”.

#Bitcoin / $BTC $85K is FUD. BTC is set to have a run similar to what we saw with gold, silver, and oil in the last year. We're in a commodity supercycle, and it's Bitcoin's turn to run. https://t.co/TYdcbs6Nsg pic.twitter.com/oCTxNJORNP — K A L E O (@CryptoKaleo) May 4, 2026

Ese mismo optimismo ahora también se está trasladando a preventas de criptomonedas que innovan con Bitcoin.

La preventa de Bitcoin Hyper supera los $32,5 millones en recaudación

Bitcoin Hyper (HYPER) está construyendo la primera red Bitcoin Layer 2 auténtica, diseñada para corregir la baja velocidad y las altas comisiones manteniendo intacta la seguridad de la capa base. Funciona sobre la Solana Virtual Machine (SVM) para ofrecer alto rendimiento y finalidad casi instantánea, y luego registra periódicamente el estado de vuelta en Bitcoin mediante pruebas de conocimiento cero y un puente trustless.

Los usuarios pueden depositar BTC, realizar transacciones de bajo coste y acceder a DeFi, staking y dApps sin salir del ecosistema de Bitcoin.

A bit of Bitcoin and a WHOLE lot of $HYPER 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/ACkjKa5Mvg — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 1, 2026

La preventa de HYPER ya ha recaudado más de $32,5 millones, con el token HYPER a un precio de $0,0136796.

Los primeros participantes pueden hacer staking de inmediato con un APY del 36%, y el suministro total de 21.000 millones del proyecto asigna 30% al desarrollo, 25% a la tesorería, 20% al marketing, 15% a recompensas y 10% a listados.

El momento encaja de forma precisa con el impulso regulatorio en torno a la Clarity Act; y cuando finalmente lleguen reglas más claras, los proyectos que hagan Bitcoin más rápido y más funcional serán los más beneficiados.

Esta combinación de catalizadores macro e innovación on-chain convierte a Bitcoin Hyper en una de las formas más interesantes de posicionarse para el próximo tramo alcista.

¿Cómo unirse a Bitcoin Hyper antes de una subida de precio?

Participar lleva solo unos minutos. Ve al sitio web oficial de Bitcoin Hyper, conecta una wallet compatible como Best Wallet o MetaMask y elige cuánto HYPER quieres comprar. Puedes pagar con ETH, USDT, BNB, USDC, SOL o simplemente usar una tarjeta bancaria para una compra sencilla.

La app de Best Wallet, disponible en la Apple App Store y Google Play, hace que todo el proceso sea aún más fluido para los usuarios móviles que prefieren acceso con un solo clic.

Para conocer las últimas novedades, sigue a Bitcoin Hyper en X y únete a su grupo de Telegram.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.

Leer más: