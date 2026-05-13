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비트코인이 8만 달러 선에서 안정적인 흐름을 유지하는 가운데, 알트코인 시장으로 강력한 자금 순환이 시작됐다. 특히 단순한 기대감이 아닌 실질적인 유틸리티를 제공하는 프로젝트들에 스마트 머니가 몰리고 있는데, 그 선두에는 인젝티브 코인(Injective, INJ)이 있다. 금융 특화 레이어 1 네트워크인 인젝티브의 네이티브 토큰 INJ는 지난 24시간 동안 20% 가량 급등하며 5.80달러를 돌파했고, 시가총액 역시 5억 8,000만 달러를 넘어섰다. 시장 전체 시가총액이 2.69조 달러 부근을 유지하는 상황에서 비트코인의 독주가 완화되자 선별된 알트코인들이 시장 수익률을 상회하고 있다.

이번 사이클에서 프리세일 시장 또한 견고한 모습을 보이고 있다. 아직 대중화 단계에 이르지 않은 유망 서사를 선점할 수 있다는 매력 때문이다. 이 분야에서 가장 눈에 띄는 것은 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)다. 이미 프리세일로 3,260만 달러 이상을 조달하며 꾸준한 자금 유입을 기록 중이다. 투자자들은 이 프로젝트를 비트코인 확장성 해결의 수혜를 입을 핵심 알트코인으로 평가하고 있으며, 현재의 모금 속도라면 2분기 종료 전 5,000만 달러 목표 달성도 충분히 가능할 것으로 보고 있다.

알트코인 강세 속 돋보이는 인젝티브 코인의 실질적 성과

인젝티브 코인의 이번 급등은 단순한 투기적 수요가 아니다. 인젝티브는 최근 CCTP를 통해 네이티브 USDC의 크로스체인 전송을 구현했으며, 이를 dYdX를 포함한 코스모스(Cosmos) 생태계 전체의 새로운 스테이블코인 표준으로 자리매김시켰다. 이러한 행보는 기관과 개인 투자자 모두의 거래 마찰을 줄이고 유동성을 개선하는 효과를 가져왔다.

Injective is trending again ✍️ The new stablecoin standard is here. pic.twitter.com/tbopecWusj — Injective 🥷 (@injective) May 13, 2026

실제로 온체인 활동도 눈에 띄게 활발해졌다. 파인애플 파이낸셜(Pineapple Financial)이 수십억 달러 규모의 모기지 포트폴리오 일부를 인젝티브 네트워크로 이전하기 시작하면서 실물자산(RWA) 토큰화가 본격 궤도에 올랐기 때문이다. 또한, 인젝티브 팀은 주요 AI 기업들의 상장 전 주식을 온체인에서 다룰 수 있게 하고, 규제 준수 하의 미국 선물 상품을 출시하는 등 금융 전용 블록체인으로서의 입지를 굳히고 있다.

인젝티브 측은 소셜 미디어를 통해 새로운 스테이블코인 표준이 안착하며 다시 한번 트렌드의 중심에 섰음을 강조했다.

비트코인 레이어 2 시장의 다크호스, ‘비트코인 하이퍼’의 질주

비트코인 하이퍼는 비트코인의 보안성을 유지하면서도 즉각적인 결제와 저렴한 수수료를 제공하는 진정한 의미의 비트코인 레이어 2 네트워크를 구축 중이다. 비트코인의 작업증명(PoW) 보안에 솔라나 가상머신(SVM)의 높은 처리량, ZK-롤업의 압축 기술을 결합해 성능을 극대화한 것이 특징이다.

이를 통해 사용자들은 비트코인의 보안 모델을 벗어나지 않고도 BTC를 즉시 주고받거나, 스테이킹 및 탈중앙화 거래소(DEX) 이용, 디앱(dApp) 및 밈코인 거래 등을 자유롭게 할 수 있게 된다.

Night out with Hyper. Fast execution, clean arrival. ⚡️🔥 pic.twitter.com/00QfWE2bdf — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 12, 2026

스마트 컨트랙트 검증을 통해 BTC를 신뢰 필요 없는 방식으로 L2에서 발행하고 소각하는 캐노니컬 브릿지는 그동안 디파이(DeFi) 참여에 목말랐던 비트코인 홀더들에게 실질적인 유틸리티를 제공한다.

현재 HYPER 토큰은 0.01368달러에 프리세일이 진행 중이며, 조달액은 3,260만 달러를 돌파했다. 특히 프리세일 기간 동안 토큰을 예치할 경우 연 36% 수준의 매력적인 스테이킹 보상(APY)을 받을 수 있어, 상장 전부터 즉각적인 수익 창출이 가능하다는 점이 투자자들을 끌어모으고 있다.

결론: 확신을 주는 프로젝트에 자금이 흐른다

인젝티브의 20% 급등은 기관과 트레이더들이 실제로 사용할 수 있는 인프라를 제공할 때 어떤 결과가 나타나는지 잘 보여준다. 비트코인 하이퍼 역시 이와 유사한 경로를 걷고 있지만, 아직 프리세일 단계라는 점에서 진입 가격의 메리트와 성장 잠재력은 더욱 크다고 볼 수 있다.

시장은 이제 비트코인의 핵심 가치를 훼손하지 않으면서 그 한계(속도, 비용)를 해결하는 프로젝트에 높은 점수를 주고 있다. 빠른 전송 속도와 강력한 보안, 그리고 이미 증명된 대규모 자금 조달 능력까지 갖춘 비트코인 하이퍼는 이번 사이클에서 주목해야 할 가장 명확한 투자 기회 중 하나로 평가받는다. 2분기 5,000만 달러 달성 여부와 함께 3분기 예정된 토큰 발행(TGE) 이후의 행보가 기대되는 이유다.

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본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.