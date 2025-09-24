Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

전 비트멕스 최고경영자 아서 헤이즈는 트럼프 행정부가 2028년까지 부채 상환을 위해 15조 3200억 달러를 발행할 가능성이 있다며, 이후 비트코인이 기하급수적 상승을 겪을 수 있다고 전망했다.

헤이즈는 이로 인해 비트코인이 340만 달러까지 상승할 수 있다고 계산했다.

비트코인에 대한 긍정적인 소식은 비트코인 하이퍼($HYPER)와 같이 비트코인 생태계 업그레이드를 목표로 하는 관련 프로젝트들에게 자연스럽게 도움이 된다.

프로젝트의 레이어 2 네트워크가 출시되면 거래 속도가 향상되고 비용이 절감될 전망이다.

트럼프 행정부, 비트코인 혜택 위해 달러 가치 절하 시도

헤이즈는 서브스택 게시물에서 미국 정부가 국가 경제를 재편성해 기존 현상을 되살리려는 시도를 설명했다.

이를 달성하는 한 가지 방법은 향후 3년간 15조 3200억 달러를 발행해 기존 부채를 상환하는 것이다. 이는 국가 부채 급증으로 이어져 달러 약세를 초래할 수 있으며, 미국 국채를 보유한 국가들이 금과 암호화폐 같은 다른 투자처로 자금을 이동시키는 결과를 가져올 수 있다.

달러 가치 하락은 비트코인에 도움이 될 수 있다. 비트코인이 인플레이션에 대한 자연스러운 헤지 수단이며, 점점 더 많은 투자자들에게 가치가 떨어지는 법정화폐의 좋은 대안이 되고 있기 때문이다.

헤이즈는 비트코인이 이론적으로 2028년까지 340만 달러까지 오를 수 있다고 계산했지만, 이에 대해서는 회의적인 입장을 보이고 있다. 하지만 그는 ‘현재 거래되고 있는 약 11만 5천 달러보다는 현저히 높은 수준이 될 것’이라고 전망했다.

헤이즈의 발언은 비트코인이 미래의 물결이라는 서사를 더욱 공고히 한다. 하지만 현재 상태의 비트코인은 여러 문제에 직면해 있다.

비트코인 하이퍼($HYPER)가 레이어-2 체인으로서 한 번에 해결할 수 있다고 주장하는 문제들이다.

비트코인 하이퍼: 비트코인 진화의 다음 단계

비트코인이 훌륭하긴 하지만, 비트코인 블록체인은 속도가 느리기로 악명 높다. 초당 7건의 거래만 처리할 수 있어 솔라나의 6만5천 건과 대조를 이룬다. 이로 인해 거래 비용이 매우 비싸진다.

또한 활용도가 매우 제한적이다. 현재 비트코인은 가치 저장 수단으로만 기능할 뿐 다른 용도는 거의 없다.

비트코인 하이퍼($HYPER)가 비트코인 레이어 2를 통해 이러한 상황을 바꿀 예정이다.

출시되면 솔라나 가상 머신에서 실행되는 L2는 솔라나 수준의 속도와 낮은 거래 비용을 제공한다. 또한 현재 기본 블록체인에서는 불가능한 밈 코인, 디앱, 디파이 등을 포함해 비트코인의 잠재력을 활용할 수 있게 된다.

이를 현실화하기 위해 프로젝트 팀은 자체 $HYPER 토큰의 사전 판매를 진행하고 있다. 개당 0.012965달러로 책정된$HYPER 토큰은 출시 후 비트코인 하이퍼 생태계 전반의 핵심 역할을 한다. 여기에는 가스 수수료 지불, 거버넌스 권한 행사, 독점 기능 이용 등이 포함된다.

현재 공식 비트코인 하이퍼 사전 판매 페이지에서 토큰을 구매할 수 있다. 시작하려면 암호화폐 지갑(예: 베스트 월렛 앱)을 사전 판매 위젯에 연결하고, 구매하고자 하는 토큰 수량을 입력한 후 신용카드나 직불카드 또는 암호화폐로 결제하면 된다.

현재 비트코인 하이퍼 구매 방법 페이지에서 $HYPER 토큰을 획득하는 단계별 안내를 제공하고 있다.

토큰을 스테이킹하여 연 65%의 수익률을 얻을 수 있는 방안도 있으나, 더 많은 투자자가 토큰을 스테이킹할 경우 수익률이 변동될 가능성이 있다.

물론 장기 투자자라면 $HYPER를 보유할 수도 있다. 비트코인 하이퍼 가격 예측에 따르면 토큰 가치가 연말까지 최대 0.32달러에 도달할 가능성이 있어 훌륭한 선택으로 보인다.

현재까지 사전 판매를 통해 1,790만 달러라는 엄청난 자금을 모금하여 올해 최고의 암호화폐 사전 판매 중 하나로 자리잡고 있다. 사전 판매 열기가 계속 달아오르는 가운데 어제만 해도 대형 투자자들이 99,700달러 상당의 $HYPER(87,000달러와 12,700달러)를 매수했다.

$HYPER 토큰을 확보할 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다. 비트코인 하이퍼 사전 판매가 현재 진행 중이다.

본 기사는 투자 권유가 아니며, 투자에 앞서 개별적인 조사가 필요함을 늘 명심하자.