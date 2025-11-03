Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコインは、近年で最も重要な月の一つに突入している。市場の信頼が回復し、機関投資家のセンチメントが変化する中で、新たな物語が形成されつつある。それはもはや価格だけの話ではない。



新興レイヤー2プロジェクト「Bitcoin Hyper」が急速に注目を集めており、クジラ（大口投資家）やトレーダー、アナリストたちは、同プロジェクトがビットコインの未来を再定義する可能性があると見ている。

ビットコインの過去の11月パフォーマンス

静かな10月を経て、ビットコインは約110,000ドル（約1,670万円）付近で取引されており、最近のボラティリティにもかかわらず堅調に推移している。

今月は約8％の下落となっているが、過去1年間では約60％上昇しており、複雑なマクロ経済環境の中でも底堅さを示している。 過去のデータによると、11月はビットコインにとって最も強い月の一つであり、平均して40％以上の上昇を記録してきた。



特に2017年、2020年、2024年のような年は二桁台のリターンを見せており、11月のパフォーマンスが全体の上昇相場を導く傾向がある。

マイケル・セイラー氏やウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイなど著名投資家も、ビットコインの長期的可能性に関連したニュースで注目を集めており、投資家は2025年も同様の展開になるか注視している。

セイラー氏の信念とバフェット氏の資本がBTCラリーを後押しする可能性

「唯一恐れるべきは、十分なビットコインを持たないことだ」とするBitcoin Archiveの投稿がX（旧Twitter）上で急速に拡散し、依然として積み増し（アキュムレーション）期が続いている可能性を示している。 マイケル・セイラー氏自身も、「オレンジは11月の色だ」とキャプションを付けたチャートをXに投稿した。



MICHAEL SAYLOR: "The only thing to fear is not having enough Bitcoin." pic.twitter.com/iMrXYBF8in — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 1, 2025

これまで同氏の投稿は大規模な買い注文と重なることが多く、今回も新たなBTC購入の予兆とみる投資家が多い。 一方、ウォーレン・バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは3,810億ドル（約57兆9,000億円）という過去最高の現金を保有しており、これは約340万BTC、すなわち全供給量の約16％に相当する。

このうちわずかでもBTCに振り向けられれば、価格は15万ドル（約2,280万円）へ急騰する可能性がある。

長年暗号資産に批判的だったバフェット氏だが、世界的な資本動向は変化している。金利低下と持続的なインフレが現金保有の魅力を低下させており、コインベース（Coinbase）が第3四半期に報告した3億ドル（約456億円）規模のBTC購入など、機関投資家の参入が加速しつつある。

Bitcoin Hyper──今月注目の新しい仮想通貨として台頭

ビットコインの未来は価格だけでなく「進化」にある。ビットコインはその高いセキュリティで知られる一方、スケーラビリティ（拡張性）と取引速度の課題を長らく抱えてきた。そこで登場したのがBitcoin Hyperだ。



Bitcoin Hyperは、ビットコインのセキュリティとソラナ（Solana）の速度を融合したレイヤー2ソリューションであり、開発者はビットコインネットワーク上で分散型アプリ（dApp）、DeFi（分散型金融）、ゲーム、NFT、高速取引ツール、実世界資産（RWA）関連のプロトコルなどを構築できる。

短期間でプレセールは2,500万ドル（約380億円）を突破し、今年最も急成長しているプロジェクトの一つとなった。



クジラの動きも活発で、ある大口投資家が約37万9,000ドル（約5,700万円）相当の2,400万枚超のHYPERトークンを3回の取引で購入した。この取引が市場の買い意欲を刺激し、プレセールの勢いをさらに加速させている。

投資家はBest Walletアプリを通じて参加でき、HYPERトークンを簡単に購入・追跡・受け取りが可能で、複雑な手続きは不要だ。

BitcoinHyperの買い方としては、まずBest Walletの公式サイトまたはアプリを開き、登録後にUSDTまたはETHを接続する。その後、トークン購入ページで希望金額を入力し、数クリックでHYPERを購入できる。購入済みトークンはプレセール終了後に同アプリ内で請求可能だ。

Bitcoin Hyperがビットコインを機能的エコシステムに変える仕組み

中核となるのはHYPERトークンであり、ガス代、ガバナンス、ステーキングに使用される。初期参加者は最大50％の年利（APY）を得ることができ、現在の価格は0.013215ドル（約2.01円）で、次フェーズやローンチ後には上昇が見込まれている。



Bitcoin Hyperは真のスケーラビリティを実現している。カノニカル・ブリッジ（正規ブリッジ）を利用し、BTCをメインチェーン上でロックし、Hyperエコシステム内でラップドBTCとして反映することで、高速取引やDeFi、NFT、ゲームなどのユースケースを可能にしている。



投資家にとってBitcoin Hyperはビットコインそのものの延長として機能し、世界最大の暗号資産の価値を活用しつつ、ステーキング報酬と拡張可能なエコシステムへのアクセスを提供する。

結論

ビットコイン市場全体は依然として楽観的であり、機関投資家の参入と長期保有者の増加がその基盤を支えている。Bitcoin Hyperのようなレイヤー2ソリューションは、ビットコインの機能性を拡張し、単なる「保有」を超えた成長機会を求める投資家を引きつけている。

プレセールの成功、活発なコミュニティ、そして実用的なスケーラビリティを実現する技術的基盤を備えたBitcoin Hyperは、今月最も注目すべき仮想通貨の一つとして際立っている。



ビットコイン級のセキュリティとソラナ並みの速度を兼ね備えたこのプロジェクトは、次の市場サイクルにおける明確な実用性を示しており、HYPERは11月の有望銘柄として位置付けられている。

