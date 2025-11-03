Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

現在の市場は「ビットコインシーズン」に入り、トレーダーはアルトコインから資金を移動し、最も価値のある暗号資産であるビットコインへとシフトしている。

多くのアルトコインが下落している一方で、ビットコイン関連の一部銘柄は依然として上昇を続けている。

その代表例が、ビットコインブロックチェーン上で取引をより速く、安価にすることを目指すプレセールプロジェクト「Bitcoin Hyper」である。

プレセールの調達額はすでに2,560万ドル（約38億円）を超え、今年最も注目されるトークンプレセールの一つとなっている。

ビットコイン（BTC）のシーズンが正式に到来している。トレーダーは市場の不確実性を背景に、アルトコインから世界で最も価値のある暗号資産であるビットコインへと投資を移している。

もっとも、ほとんどのアルトコインが勢いを失う中でも、ビットコイン関連のプロジェクトには引き続き注目が集まっている。その好例がBitcoin Hyper（HYPER）である。同プロジェクトは、ビットコインネットワーク上で高速かつ低コストな取引を実現することを目指している。

プレセールはすでに2,560万ドル（約38億円）以上を調達しており、次に急騰する仮想通貨候補として注目を浴びている。

ビットコインブロックチェーン──高いセキュリティだが遅すぎる取引速度

ビットコインは時価総額で最大の暗号資産であるが、取引速度に関しては課題を抱えている。ビットコインブロックチェーンの処理能力は1秒あたり約7件（TPS）にとどまり、ソラナ（Solana）が誇る1秒あたり65,000件という速度には遠く及ばない。

この制限により、取引が完了するまで数時間から数日かかることもあり、結果的に手数料が高騰する傾向にある。

そのため、ビットコイン（BTC）は価値保存手段としての役割が中心であり、NFTのステーキングや高度な分散型アプリケーション（dApps）などの用途には適していない。

一部の開発者は、ビットコインの基盤コードを刷新すれば問題が解決できると考えるが、それはネットワークの堅牢なセキュリティを犠牲にする可能性がある。

この課題を克服するため、開発者たちはビットコインのベースレイヤーの上に構築される「レイヤー2（L2）」ソリューションを生み出した。これにより、ビットコインのセキュリティを維持しながら、速度と効率の問題を解消することが可能になる。

Bitcoin Hyperがもたらす低コストかつ超高速な取引

その代表的なソリューションが、Bitcoin Hyper（HYPER）である。同プロジェクトは、ソラナ・バーチャルマシン上で動作するレイヤー2ネットワークの開発を進めている。これにより、ビットコインエコシステムではこれまで実現できなかった高速かつ低手数料の取引を可能にする。

また、「カノニカルブリッジ」と呼ばれる機能も搭載される予定で、ユーザーはビットコインのベースチェーンからL2ネットワークにBTCを送ることで、ステーキングや取引、dAppsとの連携などを行えるようになる。これにより、BTCの本来の価値を最大限に引き出すことができる。

ネイティブトークンであるHYPERは、ネットワーク稼働後に取引手数料の支払い手段として利用されるほか、ガバナンス（運営権）や限定機能へのアクセスにも使われる予定だ。

以下は、L2が稼働した際の仕組みの概要である。

ビットコインの可能性を解き放とう──今すぐBitcoin Hyperプレセールに参加を

Bitcoin Hyperはすでに2,560万ドル（約38億円）を超える資金を集め、勢いを増し続けている。

現在、HYPERトークンは公式プレセールページでのみ入手可能で、1トークンあたりの価格はわずか0.013215ドル（約2.0円）となっている。

また、トークンをステーキングすることで年率46%の報酬を得ることもできる。ただし、ステーキングプールにロックされるトークンが増えるにつれて、この利回りは変動する可能性がある。

HYPERトークンの購入手順については、**「Bitcoin Hyperの買い方」**ガイドで詳しく説明されている。

興味がある場合は早めの参加が推奨される。プレセールは段階的に価格が上昇しており、現在の価格で購入できる期間は限られている。

未来のビットコインを先取りするチャンス──今すぐBitcoin Hyperプレセールに参加しよう。