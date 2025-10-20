Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

螞蟻與京東暫停香港穩定幣計劃

October 20, 2025 • 01:00 UTC

香港《穩定幣條例》已於8月1日生效，當局截至9月30日共收36宗發牌申請，力爭明年首季公布首批名單。早前消息稱，京東與螞蟻曾爭取在港發行錨定離岸人民幣（CNH）的穩定幣。即使如此，在人民銀行與國家網信辦要求「不得推進」後，包括螞蟻集團與京東在內的內地科企已暫停於香港發行穩定幣的計劃。監管層憂慮科技公司或券商發行任何形式「貨幣」會削弱人行的貨幣主權，並對數字人民幣（e-CNY）構成挑戰。

比特幣縮幅震盪、關鍵分水嶺在11.2萬

October 20, 2025 • 01:00 UTC

在剛過去的週末，比特幣（BTC）波動明顯收斂，價格大多被鎖在 10.6至10.8 萬美元之間。儘管短線持穩，知名加密 KOL Ansem 在 X 表示，除非 BTC 重返 $112,000 之上，否則不會改變對市場轉空的看法。他直言：「我完全無法對這個市場看多」，並將判讀重點放在多資產週線圖上出現的 SFP（swing failure pattern，擺動失敗型態） 與相對強弱變化。

他認為市場正處在「長達 10 個月的大型分配期尾聲」、動能下滑且缺乏新的敘事驅動。在此背景下，112K 成為多空再平衡的技術分水嶺：不站回之上，偏空框架不變；收復並站穩，方可討論趨勢重啟。

加密貨幣成為白宮的權力通道

October 20, 2025 • 01:00 UTC

近日紐約時報刊出一篇文章，直指金錢與權力的結合在區塊鏈上換了新形態，斥責美國總統化身持幣人，外交以錢包相連。川普以 World Liberty Financial 與自家迷因幣將個人品牌代幣化，任何人購幣即可能向其家族資產輸血；國家行為者與加密富豪可藉穩定幣、混幣器購買影響力。文中以阿聯酋以 USD1 投資、AI 晶片交易為例，指向公私交錯的激勵結構；孫宇晨高調持幣更突顯「透明的幻覺」。

在最高法院擴張總統豁免、監察長遭撤、FCPA 一度停擺與監管鬆動的背景下，傳統制衡難以奏效。當美元的數位影子與國家意志糾纏，「腐敗」不再是個案，而是體系重構，權力邊界或正在鏈上被改寫。

英國稅務海關總署呼籲誠實報稅

October 20, 2025 • 01:00 UTC

英國稅務海關總署（HMRC）上週向 6.5 萬名疑似未申報者寄出強硬提醒信，較去年倍增、為 2021-22 年度的八倍，釋出大規模稽核信號。這些信函屬正式調查前最後自首窗口，背後動能來自 HMRC 對交易所資料直取與比對能力提升。全球面向上，經濟合作暨發展組織 (OECD)的「加密資產報告框架」（CARF）將自 2026/1/1 生效、2027/5/31 首報，各國之後自動交換用戶與交易資訊，預估 2026–2030 年可為英國帶來約 3.5 億英鎊稅收。投資人須釐清稅目：出售、交換、消費與贈與（非配偶）屬資本利得稅，2024-25 免稅額僅 3,000 英鎊，超額課 18% 或 24%；質押、挖礦、部分空投與薪酬屬所得稅，稅率 0%–45%，個人免稅額 12,570 英鎊。面對透明化浪潮，無論是否為英國稅務居民，都應主動整合帳務、保留紀錄並及早補報，將風險降至最低。

