Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Die Konsolidierung der letzten Tage täuscht über das Potenzial hinweg, das sich im Bitcoin-Chart aktuell aufbaut. Mit dem neuen Allzeithoch bei 111.970 US-Dollar hat Bitcoin nicht nur die altbekannte Börsenregel „Sell in May and go away“ pulverisiert, sondern ein klares Signal an den gesamten Markt gesendet: Der Bullenmarkt lebt – und er steht womöglich erst am Anfang seiner eigentlichen Dynamik.

Trotz fehlender Impulse bleibt die technische Struktur stabil. Das Seitwärtsspiel um die 111.000er Marke ist kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein gesunder Zwischenstopp. Der RSI kühlt ab, ohne dass der Kurs nennenswert nachgibt. Unterstützungszonen wie 109.100 sind intakt, und auf der Oberseite wartet bei 112.500 ein potenzieller Ausbruchspunkt. Genau dort könnte der nächste große Move beginnen, wenn sich Volumen und Momentum synchronisieren.

Nächster halt: 115.000 US-Dollar, Quelle: Krypto Trading und Investing auf https://www.youtube.com/

Makrotreiber schieben mit Wucht – Kapitalrotation stärkt die Rally

Der jüngste Höhenflug ist mehr als nur ein Hype unter Privatanlegern. Institutionelle Akteure wie BlackRock oder Fidelity bauen ihre Bitcoin-Exposure massiv aus. Der Spot-ETF von BlackRock verzeichnete alleine an einem Tag über 530 Millionen US-Dollar Nettozufluss. Insgesamt wurden im Mai über 4,28 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-ETFs gesteckt – ein klares Signal: Das Big Money ist da.

Dazu kommt: On-Chain-Daten zeigen Rekordwerte bei den langfristig gehaltenen BTC-Beständen – inzwischen bei 15,8 Millionen Coins. Miner halten sich nach dem Halving auffällig zurück, was den Verkaufsdruck verringert. Dieses strukturelle Nachfrage-Überangebot schafft ideale Bedingungen für den nächsten Aufwärtsschub.

Altcoin Season als Bitcoin-Turbo?

Ein oft unterschätzter Faktor ist der Einfluss der Altcoin Season auf Bitcoin selbst. Wie im ersten Teil angeschnitten, beginnt Ethereum bereits gegenüber BTC an Stärke zu gewinnen. In solchen Phasen wird Kapital aus BTC oft in kleinere Coins umgeschichtet – doch paradoxerweise profitiert Bitcoin davon langfristig mit: Erstens durch Liquiditätszuflüsse aus Altcoin-Gewinnen zurück in BTC, zweitens durch die Erhöhung des generellen Marktniveaus. Projekte wie BTC Bull Token zeigen, wie stark das Interesse an Bitcoin-nahen Narrativen in solchen Phasen steigt.

Die ETFs steigen wieder rasant, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Das Projekt profitiert vom aktuellen Marktumfeld wie kaum ein anderes, ist BTC Bull Token ($BTCBULL). Die Idee ist so simpel wie clever: Jeder Meilenstein, den Bitcoin erreicht – etwa 150.000, 200.000 oder 250.000 US-Dollar – löst automatisch einen Bitcoin-Airdrop für alle $BTCBULL-Holder aus. Kein Hype, kein Umweg, sondern echte BTC direkt in die Wallet.

Mechanik wie Bitcoin – aber schneller und zugänglicher

BTC Bull Token folgt einem eigenen Knappheitsmechanismus: Bei jedem 50.000 US-Dollar-Meilenstein von BTC wird die zirkulierende $BTCBULL-Menge reduziert. Das erinnert an das Bitcoin-Halving, passiert hier aber dynamisch und marktgetrieben. Über 1,5 Milliarden Tokens sind bereits gestaked – ein erheblicher Teil des Angebots ist somit gebunden, was die potenzielle Preisentwicklung bei Börsenlisting weiter verstärken dürfte. Denn diese Coins können 7 Tage lang nicht gehandelt werden, was für einen guten Start sprechen sollte.

Sollte Bitcoin – basierend auf dem bisherigen Wachstum – weitere 34 Prozent zulegen, wäre die 150.000er Marke realistisch. Damit würde der erste Meilenstein bei BTC Bull erreicht – und die ersten Bitcoin-Airdrops fließen. Weitere Schwellen folgen bei 200.000 und 250.000 US-Dollar. Ein Szenario, das angesichts der makroökonomischen und charttechnischen Lage nicht mehr unrealistisch erscheint.

Airdrops und Token Burns, Quelle: https://btcbulltoken.com/de

Bereits 6,1 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt, und mit nur noch gut 24 Stunden in der aktuellen Phase sichern sich immer mehr Anleger die Token zum Preis von 0,002525 US-Dollar. Einmal gekauft, können die Tokens direkt mit 67 Prozent APY gestaked werden – während man gleichzeitig auf die Airdrops wartet.

Bitcoin steht technisch und strukturell besser da als bei jedem früheren Allzeithoch. Institutionelles Kapital, On-Chain-Daten und geopolitische Entspannung schaffen ein starkes Fundament. Wer früh dabei ist, kann nicht nur vom Kursanstieg profitieren – sondern mit Projekten wie BTC Bull sogar echte BTC-Airdrops abgreifen.

Mit BTC Bull möglicherweise von Altcoin Season und Bitcoin Anstieg profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.