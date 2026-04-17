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La racha alcista de varias semanas de Bitcoin ha llegado a un punto decisivo en torno a la marca de $75.000, donde el intento más reciente de romper de forma definitiva ese nivel psicológico de precio se está topando con una fuerte resistencia. Aunque la criptomoneda líder llegó a subir hasta $76.000 a principios de este mes, retrocedió rápidamente, lo que ha dejado a los traders atentos a un movimiento decisivo.

Esta consolidación se produce mientras las señales más amplias del mercado se tornan constructivas, al tiempo que la volatilidad en los activos tradicionales ha abierto la puerta a un renovado interés institucional, en particular a través de los ETF de Bitcoin, que han captado $954,05 millones en lo que va de mes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el momento parece adecuado para que los inversores centren su atención en proyectos emergentes que construyen directamente sobre la base de Bitcoin. Bitcoin Hyper (HYPER), una red Layer 2 de próximo lanzamiento diseñada para aportar velocidad y bajas comisiones a las transacciones de Bitcoin, ya ha recaudado más de $32,4 millones en su preventa en curso, lo que ha llevado a los expertos a considerar los $40 millones como el próximo gran hito antes de la mainnet.

Bitcoin pone a prueba la resistencia de $75.000 en medio de fuertes entradas en ETF

Bitcoin lleva semanas golpeando la zona de $75.000, un nivel que ha actuado como barrera psicológica y techo técnico desde principios de febrero. Múltiples intentos de ruptura han fracasado, pero el activo se ha negado a ceder demasiado terreno. BTC se ha mantenido en su mayor parte por encima de $73.800 desde el martes, apoyándose en una racha alcista que comenzó el 29 de marzo desde un mínimo de $65,000.

En una nueva publicación en X hoy, el analista Michaël van de Poppe señaló que la caída de las lecturas del VIX, combinada con una menor volatilidad en el petróleo y el oro, está creando condiciones para flujos de capital más sólidos. Señaló que los ETF de Bitcoin ya han atraído más de $300 millones en entradas solo esta semana, y espera que ese ritmo se acelere a medida que regrese el apetito por el riesgo.

As long as the VIX continues to fall, and we're in a new equilibrium, where oil volatility goes down, Gold volatility significantly drops. What will you start to see? More inflows in the $BTC ETF as allocators can allocate more towards #Bitcoin. This week, so far: +$300… pic.twitter.com/lxd3G6CBq6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 17, 2026

El resultado, sostiene van de Poppe, apunta a un posible rally hacia $85.000–$88.000 en las próximas dos a cuatro semanas, con Ethereum y las altcoins probablemente siguiendo el movimiento una vez que Bitcoin marque el camino.

Aunque nada está garantizado en el mercado cripto, la combinación de resiliencia técnica de BTC y la mejora de los flujos macro da a los alcistas una trayectoria clara al alza si la resistencia termina por ceder.

Ese mismo impulso de Bitcoin ya se está trasladando a apuestas de infraestructura creadas para escalar la red, y es ahí donde Bitcoin Hyper (HYPER) se ha convertido en una de las favoritas entre los inversores ballena que buscan involucrarse cuanto antes.

Bitcoin Hyper propone unna solución Layer 2 para el escalado de Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) es una nueva cadena L2 que busca resolver los principales puntos débiles de Bitcoin, incluidos los lentos tiempos de confirmación y las altas comisiones que limitan su uso diario.

Hyper L2 so fast ⚡️🔥 He clipped straight into the backroomshttps://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/UOur8GM5YO — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 17, 2026

Los holders del token HYPER lo utilizarán para pagar comisiones de gas, reclamar recompensas de staking, emitir votos de gobernanza y acceder a funciones premium. Su tokenómica también es sencilla e incluye un suministro fijo de 21.000 millones de tokens, con asignaciones centradas en áreas clave del proyecto como desarrollo, marketing, tesorería, liquidez en exchanges y recompensas para la comunidad y el staking.

Los compradores de la preventa que hagan staking de forma anticipada pueden asegurar de inmediato un APY del 36%, y la venta en sí ha avanzado con rapidez, recaudando $32.4 millones a medida que el precio de HYPER sube a través de múltiples etapas. El valor del token está fijado temporalmente en $0.0136787, con un nuevo aumento previsto para mañana.

Con el debut de la mainnet de esta L2 previsto para el Q3 de 2026, el equipo corre para finalizar las auditorías, el despliegue del puente y las integraciones iniciales de dApps.

Mientras los alcistas de BTC intentan convertir los $75,000 en soporte, las soluciones Layer 2 como Bitcoin Hyper se han vuelto naturalmente más atractivas para los usuarios que buscan exposición a Bitcoin más utilidad real. La rápida captación de fondos de la preventa de HYPER refleja una convicción creciente de que la infraestructura de escalado captará un valor significativo este año.

¿Cómo participar de la preventa de Bitcoin Hyper?

Participar en una de las mejores preventas de criptomonedas solo lleva unos minutos. Después de entrar en el sitio web oficial de Bitcoin Hyper, puedes conectar una wallet Web3 compatible (como Best Wallet) y elegir tu método de pago preferido.

La preventa acepta ETH, USDT, USDC, BNB, SOL y compras directas con tarjeta para ofrecer la máxima comodidad.

Al precio actual de HYPER de $0,0136787, los participantes pueden asegurarse tokens mucho antes de las cotizaciones en exchanges y de la actividad de la mainnet.

Nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.