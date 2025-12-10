Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Bitcoin Hyper (HYPER)吸引大額資金流入，即便比特幣（BTC）在9萬美元附近橫盤整理，整個市場仍在等待美聯儲略偏鴿派的政策指引。

美聯儲暗示即將降息，但不確定性仍限制了大機構的重倉操作，因此BTC價格保持平穩。不過，投資者對HYPER快速擴張的生態系統表現出濃厚興趣，該項目在預售階段已籌集了 2920萬美元。

Bitcoin Hyper 被設計為基於 Solana Virtual Machine（SVM） 的高性能 Layer-2 鏈，早期買家視其為比特幣下一輪增長階段的高潛力延伸。HYPER在網路上線後將同時作為 Gas Token、治理鑰匙和質押資產，其生態系統落地將帶動實用需求同步增長。

目前預售價格為 $0.013395，屬於低位入場，僅剩四小時預售將結束，下一輪價格將上調。

宏觀不確定性令BTC觀望

市場普遍預期美聯儲將在 12月9-10日 的政策會議上降息，美國市場給出 85%-87% 的概率 認為將下調 25個基點 —— 此舉被多數人解讀為鴿派轉向。此次預期寬鬆源於勞動力市場和經濟資料走軟，部分美聯儲高官表示短期內“有調整空間”。

https://twitter.com/YahooFinance/status/1998047473806246085

降息通常會降低資金成本、刺激流動性，並壓低安全資產收益率，從而推動資金流向風險資產市場，如股票、高成長板塊，尤其是加密貨幣。

然而，比特幣ETF仍顯謹慎，上周錄得 1.94億美元流出，週一又出現 6400萬美元流出。目前唯一長期看多的機構是 Strategy，本周增持 BTC 9.63億美元。

與此同時，比特幣本身走勢仍缺乏方向。上周觸及 94,000美元 後，多次回落至 90,000美元 附近，周日甚至短暫跌至 88,000美元。K33 Research 分析師認為，這波下跌更多受短期恐慌情緒驅動，而非基本面，仍預計12月可能迎來反彈，而非全面崩盤。

然而，從當前的不確定性中，最清晰的趨勢是資金流向：目前正湧入Bitcoin Hyper構建的側鏈生態。在機構需求猶豫、BTC橫盤整理的同時，HYPER 預售資金仍在 高速湧入。

投資者似乎在看淡短期波動，把賭注押在他們認為可能 塑造並強化比特幣經濟基礎 的專案上。

HYPER 的類 ETH 功能

Bitcoin Hyper 的早期投資者正在 積極囤積 HYPER，把預售視作 Layer-2 網路上線前的戰略早期佈局。

即將上線的鏈條——設計為支援 Solana 級別速度的混合應用，同時保持 比特幣級安全性——被廣泛認為可能成為可擴展比特幣基礎設施的 拐點。

其中的關鍵架構是 BTC 橋接機制，可以將 BTC 移入 Layer-2，使其可用於即時交易和結算。該機制不僅解鎖了 高速比特幣應用場景，還將 HYPER 直接綁定到網路上的 BTC 活動，從而強化代幣實用性。

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1995713286491254815

投資者常將這一模型 類比以太坊早期生態繁榮，當時隨著應用數量增加和 Gas 費攀升，ETH 需求迅速走高。HYPER 的設計也遵循同樣的邏輯。

在 Bitcoin Hyper Layer-2 上的所有交易都必須使用 HYPER，包括最終結算回 BTC 的交易，因此 應用使用量增長直接推動代幣消耗和需求。

HYPER 的多倍潛力（Multi-X）案例

鑒於生態系統規模龐大，許多人認為 HYPER 一旦上線交易所，估值可能遠高於當前。

Coinspeak 分析師 Filip Stojanovic 預測，如果 HYPER 今天上線交易所，價格可能沖至 $0.20，而到 2026 年 有望達到 $0.35，相較當前預售價 $0.013395，漲幅分別達 1,393% 和 2,514%。

來源: https://www.coinspeaker.com/guides/bitcoin-hyper-price-prediction/

如果考慮到 Bitcoin Hyper 僅吸引比特幣流通量的 1%（約 180 億美元），其流動性所帶來的經濟重力將自然重塑 HYPER 的估值。

在當前預售階段，HYPER 的 完全稀釋市值僅為 2.81 億美元；即便價格漲至 $0.35，市值也只有 73.5 億美元，仍遠低於一個能夠鎖定數十億美元 BTC 的生態系統的實際價值。

正因為當前估值與潛在經濟規模存在巨大差距，早期投資者認為 隨著資金和網路活躍度湧入，HYPER 擁有可觀的上漲潛力。

在預售階段購買 HYPER

高端價格預測只有在投資者以 最低入場價購入 HYPER 時才成立，而這一機會主要存在於預售階段。預售通常提供 低於未來交易所上市價的折扣，讓買家在大規模市場曝光前佔據先機。

在 HYPER 仍處於預售階段時，投資者可通過 Bitcoin Hyper 官網 購買代幣，支援 SOL、ETH、USDT、USDC、BNB，甚至信用卡支付。

為了獲得更順暢的體驗，Bitcoin Hyper 推薦使用 Best Wallet，被眾多投資者認為是目前最優秀的加密錢包之一。HYPER 已在其 即將上線代幣列表中，方便購買、追蹤和認領。

Best Wallet 可在Google Play和Apple App Store下載。

