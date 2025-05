Der vergangene Crash hat wieder einmal eines gezeigt: Jeder Rücksetzer in Bitcoin ist eine optimale Kaufgelegenheit. Seit seinem Tiefpunkt am 6. April konnte der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung eine starke Rallye mit Kursgewinnen von fast 50 Prozent hinlegen.

Anleger, die den Mut hatten, nahe dem Tiefpunkt zu kaufen, wurden also mit hohen Gewinnen in weniger als sechs Wochen belohnt. Doch das ist noch nicht alles! Denn die aktuelle Rallye hat dazu geführt, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin nun bei fast 2,22 Billionen US-Dollar liegt. Damit hat Bitcoin einen neuen, unglaublichen Meilenstein hinter sich gelassen.

(Die vergangene Rallye hat die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf fast 2,22 Billionen US-Dollar gesteigert – Quelle: coinmarketcap.com)

Heute ist nicht nur irgendein Tag für Bitcoin, sondern ein historischer. Denn heute feiert die Krypto-Community den sogenannten Pizza Day. Am 22. Mai 2010 wurde die erste Zahlung mit Bitcoin getätigt, als ein US-amerikanischer Programmierer zwei bestellte Pizzen mit 10.000 $BTC bezahlte. Heute wären diese Pizzen über 1,1 Milliarden Dollar wert.

Und punktgenau auf diesen markanten Jahrestag hat Bitcoin einen neuen gigantischen Meilenstein hinter sich gelassen. Die Marktkapitalisierung hat offiziell die des Taiwan Dollars überholt, wodurch Bitcoin auf den Tag genau 15 Jahre nach seiner ersten Zahlung zur 8. größten Währung der Welt wurde.

#BITCOIN JUST SURPASSED TAIWAN DOLLAR TO BECOME THE 8th LARGEST CURRENCY IN THE WORLD WHAT A TIME TO BE ALIVE!!! pic.twitter.com/08wyTdhaoM

Die rasante Entwicklung, die Bitcoin derzeit hinlegt, kann man ohne Zweifel als unglaublich bezeichnen. Dennoch bleibt zu bedenken, dass wir noch am Anfang der großen Implementierung und Akzeptanz von Bitcoin stehen. Immer mehr institutionelle Investoren sehen Bitcoin jetzt als ernstzunehmendes Asset an und sogar Staaten investieren bereits Geld in Bitcoin. Der Kurs von Bitcoin könnte in den nächsten Jahren also noch deutlich höher steigen. Für Anleger, die die bisherige Rallye verpasst haben, könnte sich zudem derzeit mit dem neuen BTC Bull Token eine zweite Chance ergeben.

