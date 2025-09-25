Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

資産運用大手のブラックロック（BlackRock）とヴァンエック（VanEck）がRippleと正式に提携し、自社のトークン化された米国財務省証券ファンドからRipple独自のステーブルコインであるRLUSD（Ripple USD）による償還を可能にすると発表した。これはXRP価格予測における強気シナリオを後押しする重要な動きであり、1,000ドル到達の可能性を示すものだ。

ブラックロックの「BUIDL」とヴァンエックの「VBILL」という2つのトークン化ファンドは合計で20億ドル（約3,000億円）以上を運用しており、火曜日にRLUSDの統合を確認した。これはXRPエコシステムの実用性拡大と機関投資家による採用に向けた大きな一歩である。

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL. Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

両社はセキュリタイズ（Securitize）の協力を得て、初めて財務省短期証券へのアクセスをトークン化した企業となった。そして今回、Rippleを選びRLUSDによる償還を実現することを決めた。

この仕組みにより、投資家はファンド持分を米ドルに連動したステーブルコインRLUSDに交換でき、両エコシステムの流動性が高まる。RLUSDはすでに7億ドル（約1,050億円）の時価総額を誇る。

償還はまずイーサリアム（Ethereum）上で開始されるが、Rippleのブラッド・ガーリングハウスCEOは、近くXRPレジャー（台帳）に移行する計画を明らかにした。これにより、XRPネットワークの実用性はさらに拡大する見込みだ。

この動きはXRP価格予測における重要な触媒となり、取引量の加速や長期的に1,000ドルを目指すシナリオを現実的なものとする可能性がある。

XRP価格予測：調整継続の中で注目すべき水準

XRPは直近の高値3.65ドル（約550円）に到達して以降、調整局面に入っている。それでも依然として上昇トレンドを維持しており、注目すべきサポート水準は2.60ドル（約390円）前後だ。

短期的にはXRPが一時的な下落を見せる可能性はあるが、主要プロジェクトの進展や市場環境の改善を背景に、中長期的な見通しは依然として強気だ。

2.60ドルの水準から強い反発が確認されれば、新たな史上最高値を目指す展開もあり得る。その際、10ドル（約1,500円）が当面の目標水準となり、上昇余地は230％を超える。

一方で、1,000ドルという価格水準は現時点では野心的に映るものの、機関投資家による急速な採用やRipple技術の統合が進む中で、長期的には十分に現実的な評価額になり得ると考えられる。

その間にも、Maxi Doge（MAXI）のような高い成長可能性を持つ仮想通貨プレセールが投資家から大きな注目を集めている。アルトシーズン（アルトコインの強気局面）が急速に盛り上がる中、次の10倍成長を逃さないための好機となる可能性がある。

Maxi Doge（MAXI）：高レバレッジ取引をミームで動かす新潮流

Maxi Doge（MAXI）は、単なる「ミームコイン」の一つではない。1,000倍レバレッジを備え、小口投資家でも大口投資家と同じ市場で戦えるよう設計されたトークンだ。

すでに暗号資産市場で最も認知度の高いミームの一つに支えられており、プレセール開始からわずか数週間で240万ドル（約3億6,000万円）以上を調達している。

このプロジェクトは「MAXI Fund」を通じ、プレセール資金の最大25％を有望トークンに投資する計画で、1,000倍のレバレッジを活用してリターンを増幅させる。

さらに「Max Gains」や「Max Ripped」といったゲーム性のあるチャレンジ要素を組み込み、リスクを楽しむ投資家にとっては取引クラブのような存在となっている。

MAXIを購入するには、公式サイトで対応ウォレット（Best Walletなど）を接続し、USDTまたはETHとの交換、あるいは銀行カード決済で取得できる。

