MemeCore (M) 在過去一周暴漲 211%，週三首次突破 1 美元關口。這一走勢更加亮眼，因為在過去 30 天裡，大盤整體處於下行趨勢。

這種突破行情往往在散戶交易者眼中幾乎是“隱形”的，等他們察覺到時，行情通常已經結束，利潤早被率先捕捉機會的鯨魚們收入囊中。Snorter Bot Token (SNORT) 的目標正是改變這一點，為散戶提供提前捕捉類似機會的工具。

作為基於 Solana 構建的 Telegram 交易機器人（未來將支援多鏈），Snorter 專注於追蹤流動性並以高速、低成本完成交易。這種組合讓使用者能在行情見頂前就執行信號，而不是淪為 FOMO 的接盤俠。

目前融資已接近 400 萬美元，散戶們用真金白銀表達了對 Snorter 的信心——把它視為能夠與鯨魚正面對抗的武器。

本輪預售 SNORT 定價為 0.1033 美元，但該價格即將在 20 小時內上調。

散戶需要工具來抓住突破，而不是淪為出貨的“流動性出口”

市場或許正迎來 9 月山寨季，歷史資料顯示，這個月通常是比特幣最疲軟的階段。同時，過去 90 天裡已有多種主流山寨跑贏 BTC，暗示資金正在開始輪動。

這股資金流動往往從大盤藍籌流向中小盤，最終可能湧入市場風險最高的一角——迷因幣。

MemeCore 就是最新的例子：7 天暴漲 211%，自上線以來累計上漲 2,536%，市值突破 20 億美元。

在這個高度，早期投入 1,000 美元 的本金，如今已價值超過 26,000 美元。

隨著 MemeCore 突破 1 美元大關，市場開始猜測它是否有機會衝擊 100 倍，意味著從現在位置還有 75 倍以上的潛在空間。

能否達到這個目標仍未可知，尤其是歷史上 10 月和 11 月 常常是比特幣的強勢月份，屆時資金可能再次回流至龍頭。

來源：TradingView

儘管市場還沒完全重回 BTC 模式，但下一個 迷因幣黑馬 很可能已經在鏈上悄然醞釀，只等流動性湧入。MemeCore 的上漲給出一個清晰信號：提前埋伏才是關鍵——如果能在 7 月的價格進場，結果將完全不同。

問題在於，通常只有 鯨魚 或那些能砸出連鎖反應的大戶，才能第一時間捕捉到這種行情。等散戶沖進去時，上漲空間已被吃幹抹淨，他們只剩下成為 出貨的流動性出口。

Snorter Bot Token (SNORT) 立志打破這種迴圈。通過在 Telegram 內部自動化完成早期監測與執行，Snorter 讓散戶也能在鯨魚進場前發現像 MemeCore 這樣的突破，從而在機會新鮮時就果斷出手。

Snorter 背後的技術

MemeCore 用兩個月 25 倍 的回報，再次提醒大家：散戶錯過的，往往是那些最早期的信號。而 Snorter Bot Token 正是為改變這一現狀而生。

如前所述，Snorter 是一款基於 Solana 的 Telegram 高性能交易機器人，為散戶提供與鯨魚相同的信號，但以 機器人級別的速度推送。

Snorter 即時掃描 Solana 與 Ethereum，追蹤流動性流向、鯨魚錢包動向、新合約部署，確保在突破行情還在孕育時就及時預警。而路線圖也不止於此。

MemeCore 在 幣安上的爆發，凸顯了為什麼 Snorter 要朝 多鏈未來演進。目標是：無論下一個突破在哪條鏈爆發，散戶都能第一時間埋伏進去。

在執行層面，Snorter 強調 極致速度與高效。交易直接在 Telegram 內完成，亞秒級結算，並內置 MEV 防護與全市場最低手續費。只要持有 SNORT，用戶手續費就能從 1.5% 降至 0.85% ——比 Banana Gun、Maestro、Trojan 更便宜。

來源：https://snortertoken.com/

MemeCore 再次證明：晚一步就是輸。而 Snorter，則是讓散戶率先出擊、讓鯨魚被迫追趕的武器。

SNORT 代幣的實用性與百倍潛力

如果說 MemeCore 僅憑“通過迷因與 dApp 連接創作者和社區”的敘事，就已經沖上 20 億美元市值，那試想一下，一個早期融資額已超過 Banana Gun 兩倍，並致力於超越市場頭部 Telegram 交易機器人的專案，將擁有怎樣的潛力？

Snorter 的使命很明確：把勝率傾斜到散戶一邊，讓他們能在鯨魚掌控行情之前先行一步。這本身就是一場硬仗，但一旦成功，SNORT 的代幣價格很可能直接“頂破天花板”。

作為生態核心，SNORT 代幣具備多重功能：

全市場最低手續費 —— 持幣即可降低交易費率

解除搶跑限制 —— 無懼限制，隨時執行

解鎖跟單交易功能 —— 一鍵複製大戶操作

主力質押資產 —— 參與生態獎勵分配

治理權 —— 直接決定專案未來走向

這些實用性，讓 SNORT 的潛力已經被市場捕捉。像 Crypto June 這樣的加密 KOL 已公開喊出 100x 潛力，而權威媒體 CoinCentral 也表達了相同的觀點。

9 月或將成為 Snorter 的爆發月

隨著 比特幣走弱，9 月極有可能成為 Snorter 的強勢起飛視窗，尤其是在投資者正積極尋找下一個突破項目的當下。

Snorter 的定位獨特 —— 唯一一個專門用來發現其他突破行情的項目，讓這輪預售成為難得的提前佈局機會。

雖然正式上線日期尚未公佈，但預售階段為投資者提供了遠低於交易所掛牌價的入場門票。

目前可在 Snorter Bot Token 官網直接購買 SNORT，支援 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC，甚至可以使用 信用卡。

為了獲得最佳體驗，Snorter 推薦使用 WalletConnect 認證的去中心化錢包 —— Best Wallet。該錢包被廣泛認可為最頂級的加密錢包之一，預售代幣餘額可直接在 App 內顯示，持有者還將通過其 Upcoming Tokens 模組獲得全新專案的獨家早鳥許可權。

Best Wallet 已上架Google Play與Apple App Store。想獲取最新動態，請關注 Snorter 官方X與Instagram。