BTC Bull Token(BTCBULL)は、現在実施中のプレセールにおいて、公式発表によると440万ドル(約6億6,000万円)の資金を調達した。仮想通貨プレセールとしては注目度が高く、投資家が集まっている理由は、同トークンが持つ独自の構造にある。将来的なビットコイン(BTC)の価格達成に連動した、実際のビットコインによる報酬が提供される仕組みだ。

BTCBULLのプレセールは現在、1トークンあたり0.002445ドル(約0.37円)で進行中だが、次回の価格上昇まで残り2日を切っており、購入希望者にとっては時間的な制約が迫っている。

この戦略的な価格設計が、投資家に早期購入の必要性を意識させ、より高いリターンを狙う動機付けとなっている。

BTC Bull Tokenの公式サイトやSNSを覗くと、単なる暗号資産プロジェクトとは一線を画す特徴が目を引く。ビットコインをあしらった服を着たユーモラスな牛のキャラクターが、アメリカ国旗を掲げているデザインは、ミームコイン文化の本質を象徴している。

しかし、そうした軽妙なビジュアルの裏には、トークン保有者に対して長期的な利益をもたらす洗練された報酬メカニズムが隠されている。ビットコインの価格が15万ドル(約2,250万円)および20万ドル(約3,000万円)に達した際にエアドロップが実施され、最終的には25万ドル(約3,750万円)に到達した時点で「大規模」なBTCBULLの配布が行われる計画だ。

エアドロップは総供給量の10%を占める予定で、さらに12万5,000ドル(約1,875万円)、17万5,000ドル(約2,625万円)、22万5,000ドル(約3,375万円)の価格帯でバーン(焼却)機能が発動され、需要増に応じてトークンの希少性が高まる仕組みとなっている。

暗号資産メディア「99Bitcoin」のアナリスト、ウマル・カーン氏は、初期参加者が最大100倍のリターンを得る可能性を指摘しており、これがプレセールに対する関心を一層高めている。

公式ドキュメントによれば、同プロジェクトのトークノミクスでは、総供給量の15%が「Bull Fund(ブルファンド)」としてコミュニティへのビットコイン配布に充てられる。また、エアドロップ、ステーキング報酬、取引所流動性の確保にはそれぞれ10%が割り当てられている。

マーケティング活動には最大の40%が投じられ、プロジェクトの認知拡大に資する。また、残りの15%は戦略的なタイミングでバーンされる予定で、トークン価値の上昇が期待されている。

BTC Bull Tokenのもう一つの注目ポイントは、すでにプレセール期間中から稼働しているアクティブなステーキングメカニズムにある。現時点で参加している投資家は、年利95%という高いリターンを享受しているが、この利率は今後、参加者の増加に伴って段階的に低下していく見込みだ。

このステーキング機能により、エアドロップだけでなくトークン保有者にとってはパッシブインカムの機会が生まれる。ステーキング報酬とスケジュールされたエアドロップの組み合わせは、長期保有の動機付けとなり、市場での売り圧力を抑えることでボラティリティの低減にも寄与すると考えられている。

BTCBULLはビットコインとの連動性を持つコンセプトを掲げているものの、実際にはイーサリアム(Ethereum)のブロックチェーン上で運用されている。この選択は、アクセス性と拡張性の最大化を目的としたものである。

しかし、イーサリアム上のトークンであるBTCBULL保有者にビットコイン報酬を配布するには、クロスチェーン対応という技術的な課題があった。

この課題に対処するため、開発チームはBest Wallet(ベストウォレット)との提携を発表。Best Walletは、イーサリアムとビットコイン両方に対応した新興のマルチチェーン暗号資産ウォレットである。この連携により、ユーザーは1つのアプリ内でBTCBULLの管理とビットコイン報酬の受け取りが可能となり、煩雑なクロスチェーン手続きを回避できるようになった。

プレセール価格が段階的に上昇していく設計となっているため、早期に参加することでより多くのトークンを獲得し、今後のエアドロップにおいても有利なポジションを得ることができる。次回の価格改定が間近に迫る中、購入希望者に残された時間は限られている。

BTCBULLは、公式のプレセールサイトを通じて購入可能で、支払いにはETH(イーサリアム)、USDT(テザー)、BNB(バイナンスコイン)、およびクレジットカードが利用できる。

また、AndroidおよびiOS向けに提供されているBest Walletアプリを利用すれば、同アプリから直接BTCBULLを購入・管理することも可能だ。

BTC Bull Token プレセール公式サイトをチェックする

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.