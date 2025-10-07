Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Chainlink (LINK) koers is deze week flink aan het herstellen van de dip van eind vorige maand. Nu is het tijd om door te zetten en de volgende targets te bereiken. Een LINK waarde van $50 is daarbij niet uitgesloten. Hiervoor moet de altcoin echter wel voldoen aan 2 voorwaarden; namelijk groei van de institutionele adoptie en de on-chain activiteit. Deze factoren samen zullen bepalen of Chainlink inderdaad kan profiteren van het opkomende altseason.

Chainlink verwachting hangt af van 2 voorwaarden

Op het moment van schrijven handelt LINK op een waarde van $22,82 en is daarmee met 3% gestegen over de afgelopen 24 uur. Of Chainlink deze stijgende lijn voort kan zetten en richting de $50 kan gaan, hangt af van 2 factoren. Enerzijds moet de institutionele adoptie blijven groeien, en anderzijds moet de activiteit op het netwerk ook blijven toenemen.

LINK koers stijgt door institutionele adoptie

Om in waarde te blijven stijgen moet Chainlink er eerst voor zorgen dat het gebruik van de oracles van het project blijft toenemen onder institutionele partijen. De technologie van LINK is bijvoorbeeld ideaal voor het koppelen van real world data en de blockchain. Zo helpt Chainlink bijvoorbeeld met het creëren van smart contracts op basis van real-world assets (RWA’s). In principe is het daarmee een zeer veelbelovende crypto.

Chainlink’s infrastructuur is er dan ook klaar voor om grote datastromen te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid aan data die door overheden verwerkt wordt. Dit zou in principe allemaal verwerkt kunnen worden op de blockchain. Het wachten is nu enkel op de instellingen die daadwerkelijk gebruik willen maken van de infrastructuur en de toepassingen willen implementeren.

De belangstelling en potentie is er zeker, maar zolang niemand de stap neemt, zal de vraag naar LINK uitblijven. De $50 target zal dan voorlopig niet behaald worden.

On-chain activiteit is cruciaal voor een pump van de Chainlink koers

Zelfs als de institutionele adoptie toeneemt, betekent dat niet direct dat de $50 target binnen handbereik is. Het is belangrijk dat ook de activiteit op het netwerk blijft groeien.

Een van de belangrijkste innovaties van Chainlink is de Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Dit maakt veilige communicatie mogelijk tussen verschillende blockchains. Op dit moment neemt de adoptie van CCIP echter niet zo snel toe. Het protocol wordt bijvoorbeeld gebruikt voor messaging en transfers, maar er zijn nog niet veel grote partners die CCIP actief integreren. Wel zijn het grote partners, zoals Avalanche, Base en Arbitrum, maar er is nog geen explosieve groei.

Ook is er nog ruimte voor de DEX volumes om toe te nemen. Tijdens de bull markt van 2021 waren de volumes bijvoorbeeld hoger dan nu.

Cruciale rol van partnerschappen – Wat doet Chainlink tijdens opkomend altseason?

Om de institutionele adoptie en de on-chain activiteit van Chainlink te stimuleren, spelen partnerschappen een cruciale rol. Net als dat merendeel van de Bitcoin holders niet weet wat BTC finance is, moet ook Chainlink nog aan zijn naamsbekendheid werken. Partners kunnen hierbij helpen door de Chainlink technologie te integreren in hun systeem. Zo groeit namelijk niet alleen de vraag naar de altcoin, maar ook de zichtbaarheid ervan.

Zo kunnen deze partners laten zien hoe je Chainlink kunt gebruiken voor price feeds, verificatie van data en cross-chain transacties. Door dit soort implementaties zichtbaar te maken, wordt vanzelf duidelijk dat LINk meer is dan een crypto om mee te speculeren.

Als daarmee de institutionele adoptie en de on-chain volumes stijgen, zal Chainlink de $50 dit jaar nog kunnen opzoeken.

Volgens crypto analist Crypto Feras (@CryptoFeras) staat Chainlink op het punt door te breken uit een erg bullish setup.

Welke crypto gaat stijgen tijdens altseason? – Meme coin met Mine-to-Earn model

Ook als Chainlink tijdens de komende bull run nog niet verdubbeld, zien de vooruitzichten voor dit cryptobedrijf er over het algemeen bullish uit op de lange termijn. Het project maakt grote stappen voor de gehele cryptowereld om data van RWA’s naar de blockchain te krijgen.

Waar Chainlink mogelijk verdubbelt naar $50, kunnen meme coins soms veel grotere sprongen maken. Met name bij de lancering op de exchanges. Om zo’n stijging mee te maken, kun je al tijdens de presale instappen. Uiteraard is het nooit van tevoren te bepalen of een nieuwe crypto gaat ontploffen of niet, maar sommige projecten hebben duidelijk veel potentie.

Momenteel loopt er een interessant presale genaamd PEPENODE ($PEPENODE). Dit project komt met een interessant Mine-to-Earn model waarmee investeerders zelf hun eigen virtuele mining installatie kunnen bouwen. Om te beginnen heb je uiteraard Miner Nodes nodig. Deze kun je vervolgens upgraden voor betere beloningen.

Om met PEPENODE te minen, heb je geen kennis van mining nodig. Ook kun je de dure apparatuur die normaal gesproken nodig is, achterwege laten. Ontvang vervolgens beloningen in de vorm van meme coins. Daarnaast zijn er ook staking beloningen en op dit moment staat de APY op 750%. Let wel op, want hoe meer tokens er verkocht zijn, des te lager deze rewards zijn. Wacht dus vooral niet te lang.

De $PEPENODE tokens is momenteel verkrijgbaar voor $0,0010918 per stuk. Exclusief gas fees, heb je dus al 100.000 tokens voor $100,92. Waar de staking rewards lager worden, wordt de tokenprijs juist steeds hoger. Dus nogmaals, wacht vooral niet te lang.

Nu naar PEPENODE