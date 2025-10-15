Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産（仮想通貨）が一般化して以来、ミームコインの急騰ほど市場を惹きつけた物語は少ない。ChatGPT-5の予測によれば、2025年12月までに10倍から40倍の上昇が見込まれるミームコインは4つある。PEPENODE（PEPENODE）、Pudgy Penguins（PENGU）、Bonk（BONK）、そしてSPX6900（SPX）だ。

PEPENODE（PEPENODE）

PEPENODEは、2025年に登場した最も革新的なミームコインプロジェクトの一つとして注目を集めている。マイン・トゥ・アーン型のゲーム要素とミーム文化を掛け合わせた仕組みを採用し、参加者は分散型マイニングゲームを通じてPEPEやFARTCOINなどのトークンを獲得できる。同時に、PEPENODEトークンそのものへの需要も高めている。

現在のプレセール第7ステージでは、1トークンあたり約0.014ドル（約2.1円）で提供され、すでに170万ドル（約2億5,800万円）以上を調達している。初期ステージは急速に完売し、クジラ投資家が数百万単位のトークンを購入する動きが見られた。

PEPENODEの特徴は二重の物語性にある。単なるミームコインではなく、マイニング活動がトークン報酬やステーキング利回りに直結するゲーミファイされた基盤層を構築している点だ。この独自の立ち位置により、ミームコイン投機とプレイ・トゥ・アーンの潮流の双方を取り込むことができる。

ChatGPT-5は、PEPENODEの強いプレセール momentum と高いコミュニティの定着度を成長要因として挙げており、2025年12月までに20倍から40倍の上昇候補として位置づけている。

Pudgy Penguins（PENGU）

Pudgy Penguinsはもともと8,888点のユニークなNFTとして登場した。2025年にはトークンの実用性に重点を移し、Solana（ソラナ）上でPENGUを発行し、そのエコシステムとの統合を進めた。注目されるのは、PENGUトークンを80～95％組み入れたうえでNFTへのエクスポージャーも加えた「Canary PENGU ETF」構想である。これにより、伝統的金融市場からの資金流入の道が開ける。

ChatGPT-5は、PENGUがメディア提携や大規模な再注目を獲得した場合に再評価ラリーを引き起こす可能性を指摘している。2025年12月には0.08ドル（約12円）までの上昇が見込まれており、大きな倍率の可能性があると予測されている。

Bonk（BONK）

BonkはSolanaエコシステムに根ざしたミームトークンとして特異な存在感を持つ。低手数料、高速取引、活発なDeFi/NFT環境が揃うSolanaはミーム物語に適した土壌であり、BONKはその象徴的存在の一つとなっている。

価格予測は幅広く分かれている。強気シナリオでは10倍から20倍の上昇余地があるが、ソラナ全体の活況がなければ一桁台の伸びにとどまる可能性がある。ChatGPT-5の強気姿勢は、Solana資産への投資家需要の回復と、BONKに新たなユーティリティ（ステーキングやバーン仕組み、提携）が加わることに依存している。

もし純粋なミームの枠を超えることができれば、10倍から20倍の上昇も現実味を帯びるが、そうでなければ40倍に到達するのは難しいと見られる。

SPX6900（SPX）

SPX6900は、風刺性や「デジェン文化（投機的で過激な投資文化）」を前面に押し出したミームトークンだ。そのユーモラスで荒削りな文脈は注目と資金を集める要因となっている。一部の暗号資産メディアは、SPX6900を「今買うべきミームコイン」として取り上げている。

ただし技術的な予測はやや控えめで、2025年末までに100％～130％の上昇が限界とするモデルもある。しかし、トークン供給の制約やロックアップ、新規上場といった要因が重なれば、想定以上の成果を上げる可能性もある。ただし、今回の4つの中では最もリスクの高い銘柄と位置づけられている。

比較展望──どのプロジェクトが有力か

PEPENODEは、爆発的な成長条件を最も満たしている。プレセールの勢い、ゲーム化されたマイニング経済、ミームによる希少性が組み合わさり、2025年12月までに20～40倍以上のリターンを期待できる主要候補とされている。

Pudgy Penguinsはブランド力とNFT発祥の歴史を持ち、次のIP展開や予想外の採用があれば再評価の可能性を秘める。

Bonkはソラナ市場の動向に左右されやすく、強気相場では中程度から高いリターンも期待できるが、停滞局面では上昇に限界がある。

SPX6900は変動幅が最も大きく、社会的な注目や上場が重なれば急騰の可能性もあるが、同時に流動性不足や熱狂の低下で停滞するリスクもある。

結論

ChatGPT-5の予測は、大胆な仮説を提示している。これら4つのミームトークンは2025年12月までに10倍から40倍の上昇を遂げる可能性がある。その中でもPEPENODEは、プレセールの実績、ゲームとミームの融合、コミュニティの勢いによって最有力候補とされる。

Pudgy Penguins、Bonk、SPX6900も成功の道筋を持つが、それぞれに完璧な実行力、再注目、あるいは市場の転換が必要となる。リスクは高いものの、いずれかのシナリオが実現すれば得られるリターンは非常に大きい。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。