ChatGPT-5は最新の予測で、SnorterとBitcoin Hyperという2つの急成長プロジェクトを次のサイクルで100倍化が期待される銘柄として挙げ、ミームコイン市場に新たな注目を集めている。

同AIモデルは資金調達データ、ブロックチェーンのスケーラビリティ動向、コミュニティの勢いを分析し、2023年に急騰したBonkやBanana Gunに似た初期段階の強さを持つコインを特定した。

ChatGPT-5の市場シミュレーションによれば、テレグラムを基盤とするトレーディングボットとビットコインのレイヤー2ソリューションの組み合わせが次のミームサイクルを支配する可能性が高く、SnorterとBitcoin Hyperはその中心に位置している。

Snorterのプレセール、500万ドル目前──Banana Gun型の利益を狙う投資家

Snorterの進行中のプレセールはすでに468万ドル（約7億2,000万円）を突破し、Banana Gunが初期に達成した資金調達額を上回っている。

アナリストはこれをトレーダーの強い自信を示すものと評価している。Banana Gunはプライベートラウンドでわずか120万ドル（約1億8,500万円）を集めただけだったが、その後230倍のリターンを初期投資家にもたらした。

この実績を踏まえると、Snorterは希少な存在だ。完全希薄化後の評価額に基づけば、上場前でありながらすでにBanana Gunの時価総額に近づいており、今月後半に$SNORTが取引所に上場すれば同様の成長曲線を描くとの見方が広がっている。

市場関係者は、Snorterの強みは技術的優位性にあると指摘する。ソラナ上に構築されており、従来のイーサリアム基盤のボットに比べ、取引速度が速く、ガス代がほぼゼロであることが特徴だ。

比較表

指標 Snorter（現状） Banana Gun（参考） プレセール調達額 468万ドル 120万ドル ブロックチェーン Solana Ethereum 実行速度 即時・低コスト 中程度・ガス必要 ROI予測 30倍〜100倍 最大230倍

SNORTに二桁から三桁の上昇予測

プレセールデータを追跡している暗号資産市場のアナリストは、SNORTの価格がローンチ後に最大1.21ドル（約186円）まで上昇する可能性があると予測している。これは現在の0.1079ドル（約16.5円）から11倍以上の伸びに相当する。

CryptoNewsやInsideBitcoinsの報告は、Snorterの勢いが技術面とコミュニティの両面から強固であると強調しており、Borch Cryptoは取引所上場後に100倍の上昇余地があると見ている。

さらに、ロードマップにはSolana以外への展開も含まれており、Ethereum、Polygon、Baseに拡張する計画がある。これにより複数のエコシステムから流動性を取り込むことが可能となる。

Banana Gunが数か月で78.70ドル（約12,100円）に達した急騰を再現すれば、Snorterはソラナの次の代表的ミームボットとして、小売投資家の支持を集めるだろう。

Bitcoin Hyper──AIが選んだ次のレイヤー2ブーム候補

Snorterがミームボット分野を席巻する一方で、Bitcoin Hyper（HYPER）はビットコインのスケーラビリティ革新という異なる理由で注目を集めている。

ChatGPT-5はBitcoin Hyperを長期的に100倍化の可能性を持つプロジェクトとして特定し、Solanaのバーチャルマシン（SVM）を利用した初のビットコインレイヤー2ネットワークという独自の役割を評価している。

同プロジェクトはすでに2,350万ドル（約36億円）以上をプレセールで調達しており、トークン価格は0.0131ドル（約2円）に設定されている。この急速な資金流入は、StacksやBEVMといったレイヤー2成功事例の初期採用パターンに似ているが、処理速度と相互運用性ではそれらを上回る。

Bitcoin Hyperは、複数のトランザクションをオフチェーンでまとめ、後にメインチェーンに報告する仕組みにより、即時決済、極めて低い手数料、分散型アプリとの互換性を実現している。これはビットコインの基盤レイヤーではサポートされていない機能だ。

Cryptonewsのアナリストは、HYPERが上場後数か月以内に0.0583ドル（約9円）に達する可能性があると予測しており、現在価格から345％の上昇となる。さらに強気な予測では0.1557ドル（約24円）まで上昇する可能性があり、これは12倍の伸びに相当する。

ChatGPT-5が2つのプロジェクトをランク付けした方法

ChatGPT-5は資金力、オンチェーンの技術革新、クロスコミュニティでの影響力を評価基準にしている。

200以上のミーム系およびAI系トークンを比較するシミュレーションにおいて、SnorterとBitcoin Hyperはいずれも成長ポテンシャルで上位5％に入り続けた。

Snorterは速度とネットワーク効果に優れており、これはプレセールの参加度やソーシャルでの拡散力と関連している。

一方、Bitcoin Hyperは取引効率やレイヤー2の実用性を示すインフラのスケーラビリティで首位となった。

加重分析の結果、2026年初頭までに暗号資産市場全体が再び強気基調に転じれば、この2つのプロジェクトは典型的なミームコインを上回る可能性があるとされた。

ChatGPT-5は総括として「ユーモアと技術的関連性を兼ね備えたトークンは、単なる話題性だけの資産よりも長期的に価値を維持しやすい」と指摘している。

SnorterとBitcoin Hyperが次のミームサイクルを定義する可能性

このAIによる強気の見解は、市場で広がる「実用性を備えたミームコインが投機的な銘柄を凌駕しつつある」という潮流と一致している。

Snorterのソラナ基盤の技術力と、Bitcoin Hyperのスケーラブルなレイヤー2ネットワークは、価格上昇を単なる熱狂以上の要因で支える基盤となっている。

両プロジェクトは重要なプレセールの期限に近づいている。Snorterは残り6日で終了予定で、Bitcoin Hyperは2,380万ドル（約36億4,000万円）の上限到達まで36時間を切っている。

次の爆発的なミームサイクルを狙う投資家にとって、ChatGPT-5の候補リストの最上位にはこれら2つの名前が並ぶ可能性が高い。

ビットコインのドミナンスが拡大し、ソラナがブレイクアウトの年を迎えるなか、SnorterとBitcoin Hyperは次の100倍ミーム現象をけん引するAIお墨付きの有力候補となっている。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。