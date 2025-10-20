Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

クイックファクト Coinbase Institutionalは、流動性改善と今後の米連邦準備制度理事会（FRB）利下げの可能性を背景に、2025年第4四半期の仮想通貨市場回復を予測している。

ビットコインは依然として「デジタルゴールド」として機関投資家に支持され、前日比で3%上昇した。

この文脈において、3つのプレセール案件が市場回復の恩恵を受ける戦略的な投資機会を提供している。

10月10日にビットコインが122,000ドル（約1,830万円）から103,000ドル（約1,550万円）へ急落し、市場全体で190億ドル（約2兆8,500億円）の清算が発生した。その後、Coinbase InstitutionalやGalaxy Digitalは市場見通しを改めて提示しており、第4四半期に向けて回復の兆しを示している。

Coinbaseの最新レポートによれば、市場は「慎重ながらも上昇バイアスが強い」とされる。Galaxy Digitalのリサーチ責任者アレックス・ソーン氏も同様の見解を示し、AI関連投資、ステーブルコインの拡大、実世界資産のトークン化という3つの要因が市場の押し上げ要因になると指摘した。

機関投資家の見解は以下に集約されつつある。

年内にFRBが追加で2回の利下げを行い、資金がマネーマーケットファンドから仮想通貨などリスク資産へ流入する可能性がある。

ステーブルコインの取引量は過去最高を更新し、弱気相場でも依然として資金移動手段として機能している。

ビットコインETFのインフラ整備が進み、伝統的投資家が容易に参入できる環境が整いつつある。

このシナリオが実現すれば、真の投資妙味はプレセール段階にあるプロジェクトにあり、機関資金の流入によって爆発的な成長が期待できる。特にBitcoin HyperやBest Wallet Tokenといったプレセール銘柄は、ビットコインのレバレッジ、次世代インフラ、ステーブルコイン決済といったテーマに沿って位置付けられている。

ビットコインが15万ドルを巡って模索する中、これらのプロジェクトは10倍から50倍のリターンを狙える可能性がある。

1. Bitcoin Hyper（HYPER）――ビットコインの高速化とスケーラビリティを実現

Coinbaseは引き続きビットコインを「財政・金融政策への不信へのヘッジ」として位置付けている。しかしBitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインを「実際に使える資産」へと進化させようとしている。

Bitcoin Hyperは、Solanaの仮想マシン（SVM）を活用したビットコイン初の本格的レイヤー2である。これにより、ガス代がほぼゼロの高速取引、EthereumやSolanaとのクロスチェーン互換性、さらにはミームコインや分散型アプリ（dApp）、DeFiの実行が可能になる。

エコシステム全体はHYPERトークンによって稼働し、取引、ステーキング報酬、エアドロップなどすべてがHYPERを基盤としている。現在のプレセールではすでに2,430万ドル（約365億円）以上を調達し、トークン価格は0.013145ドル（約2円）に達している。予測では年末までに0.32ドル（約48円）まで上昇し、2,335%の成長が見込まれている。

Galaxyのソーン氏は「第4四半期に最も優位に立つ資産はビットコイン」と述べ、FRBの利下げによってスポットETF経由の資金流入が加速するとしている。その一方で、Bitcoin Hyperはビットコインに実用性を与える突破口を担おうとしている。

Bitcoin Hyperのプレセールに参加しよう。

2. Best Wallet Token（BEST）――MetaMaskに挑む次世代インフラ

CoinbaseとGalaxyが共通して指摘するのは、仮想通貨インフラがようやく成熟段階に入りつつあるという点である。ステーブルコインの取引量は記録を更新し、ETFの仕組みも整備され、ブロックチェーン上の活動も拡大している。

しかし、依然として多くのユーザーが利用しているMetaMaskは、時代遅れの体験にとどまっている。

Best Walletとその公式トークンであるBest Wallet Token（BEST）は、FireblocksのMPC-CMPセキュリティを搭載し、7万人超のコミュニティが毎月50%のペースで拡大している。注目すべきは「Upcoming Tokens」という機能で、提携するプレセール案件に6週間で200万ドル（約3億円）以上を調達した実績がある。

BEST保有者は取引手数料の割引、新規案件への早期アクセス、高いステーキング報酬、ガバナンス権を得られる。また、iGaming分野ではフリースピンやルートボックス特典なども利用可能だ。

プレセールはアプリ内限定で実施され、初回の10万ドル分はわずか6時間で完売。初日で16.2万ドルを調達し、現在までに1,650万ドル以上を集めている。トークン価格は0.025815ドル（約4円）となっている。

ユーザー採用を促進する基盤が次の市場上昇局面で最も需要を集める可能性が高く、Best Walletはすでに優位に立っている。

Best Walletのプレセールに今すぐ参加しよう。

3. Remittix（RTX）――ステーブルコインと実世界決済をつなぐ

ステーブルコインは単なる取引ツールにとどまらず、実際の決済インフラとして拡大している。その潮流の中で、Remittix（RTX）はグローバルな送金基盤を構築している。

RemittixはPayFiプロトコルを用い、仮想通貨を法定通貨に変換し、30カ国以上の銀行口座へ直接送金できる仕組みを提供する。仲介業者や複雑なKYC手続きなしで、即時の送金が可能だ。

プレセールではすでに2,750万ドル（約414億円）以上を調達し、トークン価格は0.1166ドル（約18円）となっている。

企業はRemittixのAPIを統合することで、仮想通貨で支払いを受け取り即座に法定通貨へ変換でき、各取引がRTXトークンへの需要を生む。

CoinbaseやGalaxyが予測する「ステーブルコイン主導の普及」が現実化すれば、Remittixはその橋渡し役となる可能性が高い。

結論

第4四半期の市場回復は、機関投資家の流動性供給、ステーブルコインの普及、インフラの成熟によって推進されると見られる。Bitcoin Hyper、Best Wallet Token、Remittixはいずれもそのテーマに合致したプレセール案件であり、市場が本格的に価格に織り込む前に投資機会を提供している。

慎重な判断が求められるが、適切な選択をすれば大きなリターンを得られる可能性がある。ただし、これは投資助言ではなく、暗号資産は高いボラティリティを伴うため、必ず自身で調査を行った上で判断することが重要である。