A CoinPoker kétségtelenül egyike a legnépszerűbb online kaszinó oldalaknak. Mostantól pedig a kedvenc oldalalad már mobilról is elérheted anélkül, hogy ez bármit is rontana az élményen. Android és iOS eszközökről a használat mostantól ugyanis egyszerűbb lesz, az asztalokat gyorsabban el lehet érni és az animációk is új külsőt kaptak.

Természetesen a frissítés ellenére akik most csatlakoznak (mobilról vagy asztali számítógépről egyaránt) elérhetik a 150%-os üdvözlő bónuszt, illetve a 33%-os rakebacket. Csapatunk az elsők között tesztelte az új verziót.

Frissítések és fejlesztések

A mobil verzió legfontosabb előny, hogy használatával a mobilos böngészőn keresztül nyílik mód a játékra. Emellett természetesen itt is garantált a tisztességes játék, hála az RNG-rendszernek. Továbbá számos vizuális emel került frissítésre, amely így a teljes élményt gyorsabbá, egyúttal szórakoztatóbbá teszi. A netes verzió ráadásul már tökéletes használható gyakorlatilag bármilyen böngészőn keresztül.

Nincs szükség letöltésre – A netes verzió tökéletes optimalizált mobilra, így egyszerűen elérheted kedvenc asztalod

Új vizuális elemek – Számos grafika és animáció kapott új külsőt, így gyorsabb és korszerűbb élményben lesz részünk

Frissített játékélmény – A multi-tabling használatával már szimultán akár négy asztal is elérhető. Emellett a teljes felület használata könnyebb, új színkódolás jelent meg, illetve a jegyzetek készítése a showdown is megújult.

Garantáltan tisztességes játékmenet – Továbbra is a random számgenerátor (RNG) használatának köszönhetően minden játék garantáltan tisztességes módon zajlik majd le.

Kriptós ki- és befizetések – A számládat már közvetlenül töltheted fel a legnépszerűbb kriptókkal, illetve a nyereményedet is fel tudod majd venni különböző tokenekben.

A CoinPoker mobilalkalmazás játékfelhozatala

A CoinPoker mobilon is teljeskörű játékkínálatot biztosít: készpénzes asztalok, különféle versenyek, valamint élő osztó által vezetett játékok is rendelkezésre állnak. A tétek 0,01 és 2000 dollár között mozognak, így mind a kisebb, mind a jelentősebb kockázatot vállaló játékosok találnak megfelelő opciót. A nagyobb téteket kedvelők számára különösen vonzó például a CoinPoker Cash Game World Championships, amely a platform egyik kiemelt eseménye.

A tornák választéka széles: a freerollok mellett magasabb nevezési díjú versenyek is indulnak, akár 500 dolláros buy-innel. A nap minden órájában futnak játékok, különösen a No Limit Texas Hold’em, a Pot Limit Omaha és az 5-Card Pot Limit Omaha kategóriákban. Az élő krupiéval működő asztali játékok szintén elérhetők mobilon, többek között a Caribbean Stud Poker, a 3-Card Poker és a Texas Hold’em Bonus, valós időben közvetítve.

Regisztráció a CoinPokeren

A CoinPoker mobilos frissítése nem változtatott érdemben a regisztráció menetén; a folyamat továbbra is gyors és egyértelmű.

A felhasználóknak először a CoinPoker hivatalos weboldalára kell ellátogatniuk, és ott megnyitniuk a regisztrációs felületet. Az új fiók létrehozásához szükség van egy email-címre, egy tetszőleges felhasználónévre, valamint jelszóra. A regisztráció befejezése után már csak a belépés marad hátra, ezt követően azonnal kezdődhet a játék.

Bónuszok és extra ajánlatok a CoinPokernél

A CoinPoker a nemzetközi piac meghatározó szereplőihez hasonlóan versenyképes bónuszokat kínál. Az új játékosok számára elérhető egy 150 százalékos üdvözlő bónusz, amely automatikusan aktiválható az első befizetéssel; az elérhető információk szerint promóciós kód megadása nem szükséges. A bónusz feltételei- különösen a megforgatási követelmények és a határidők- meghatározóak. Példaként: aki 100 dollárt tesz be, további 150 dollár bónuszt könyvelhet el, a maximálisan megszerezhető összeg 2000 dollár, ami 1334 dolláros befizetést igényelne.

A jóváírás nem egy összegben történik, hanem tíz részletre bontva, a rake-célok elérése után, egyenként a teljes bónusz 20 százalékának megfelelő értékben. A már meglévő játékosokról sem feledkeznek meg: minden Android- és iOS-felhasználó automatikusan részesül heti 33 százalék rakebackben.

A nagyobb aktivitást mutató játékosok számára ranglistás jutalmak is elérhetők, amelyek további nyereményalapokhoz biztosítanak hozzáférést. Ilyen például a napi 12 000 dolláros CoinRaces vagy az 5000 dolláros heti Tournament Leaderboard.

A közösségi felületeken- többek között YouTube-on, X-en és Instagramon- rendszeresen megjelennek további időszakos bónuszok és promóciók. Fontos megjegyezni, hogy a befizetési bónuszhoz kapcsolódó jóváírások a rake további 50 százalékát jelentik, és a szokásos rakeback fölött járnak. A CoinPoker játékosai így akár 83 százalékos összesített rakebacket is elérhetnek.

