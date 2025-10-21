Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

A seguito del recente crollo dei mercati causato dall’ordine di Donald Trump sui dazi, il prezzo di Bitcoin ed Ethereum ha registrato un forte ribasso, scendendo al di sotto di livelli di supporto chiave.

Nonostante entrambe le criptovalute abbiano subito un brusco calo, Ethereum è emerso come la scelta preferita tra le grandi corporation, con molte di esse che stanno convertendo le proprie riserve di BTC in ETH.

Le istituzioni si spostano da Bitcoin a Ethereum

Le principali criptovalute, tra cui Ethereum e Bitcoin, stanno ora cercando di recuperare terreno. Tuttavia, Ethereum sembra guidare la ripresa grazie all’aumento dell’adozione istituzionale, un segnale del suo potenziale a lungo termine come leader tra le altcoin.

In una mossa che ha scosso sia il settore crypto che quello della finanza tradizionale, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, avrebbe spostato parte delle sue riserve di Bitcoin su Ethereum.

La notizia, diffusa da Coin Bureau sulla piattaforma X, ha rapidamente attirato l’attenzione dell’intera community crypto.

Questo coraggioso “switch” segnala un cambiamento significativo nel sentiment istituzionale e una crescente fiducia nel potenziale di crescita di Ethereum nel lungo periodo.

Il passaggio di BlackRock verso ETH sottolinea l’importanza crescente di quest’ultimo come pietra angolare della finanza decentralizzata (DeFi) e delle infrastrutture finanziarie di nuova generazione, anche se Bitcoin resta dominante come riserva di valore.

Secondo i dati condivisi da Coin Bureau, il colosso degli investimenti avrebbe trasferito circa 272,4 BTC (pari a circa 28,3 milioni di dollari) su Coinbase Prime. Poche ore dopo, BlackRock avrebbe prelevato oltre 12.098 ETH per un valore di 45,4 milioni di dollari.

Bitmine segue l’esempio accumulando ETH

Anche Bitmine Immersion Technologies Inc. ha iniziato ad accumulare ETH a un ritmo sostenuto.

Un recente report di BMNR Bullz rivela che la società ha acquistato centinaia di migliaia di ETH nell’ultima settimana per rafforzare la propria tesoreria digitale.

Nonostante il crollo del mercato, l’azienda continua a puntare con decisione su Ethereum portando il totale a 379.271 ETH (circa 1,5 miliardi di dollari).

Con questa imponente operazione, Bitmine dimostra la propria convinzione nel ruolo crescente di Ethereum come motore dell’innovazione blockchain.

Durante il crollo di venerdì, Bitmine ha acquistato oltre 72.898 ETH per 281 milioni di dollari. Tre giorni prima, aveva già comprato 104.336 ETH per 417 milioni di dollari. Dopo il crollo del weekend, è seguita un’ulteriore acquisizione di 202.037 ETH, portando il totale a 379.271 ETH in una sola settimana.

La strategia di accumulo costante riflette la visione del Co-CEO Tom Lee, secondo cui Ethereum sarà la spina dorsale dell’economia digitale.

Secondo BMNR Bullz, non si tratta di un semplice segnale di acquisto, ma di un vero e proprio cambiamento epocale nel panorama degli investimenti crypto.

Ethereum come copertura contro l’inflazione

Anche figure di spicco della finanza globale stanno ora sostenendo Ethereum come asset rifugio.

Tra questi c’è Robert Kiyosaki, miliardario e autore del celebre libro “Padre ricco, padre povero”, che ha incluso ETH tra i principali strumenti di copertura contro l’inflazione.

Con l’inflazione in crescita e l’aumento della pressione sul ceto medio e sulle fasce più deboli, Kiyosaki ha esortato le persone a non fare affidamento sul “denaro falso” dei governi, ossia le valute fiat. Al contrario, invita a investire in oro, argento, Bitcoin ed Ethereum, che definisce “il vero denaro”.