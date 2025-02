Na de invoering van nieuwe de handelstarieven in Amerika dit weekend, kozen investeerders op de cryptomarkt ervoor om in totaal $400 miljard te liquideren. In de resulterende crypto crash maakten leden alle grote cryptomunten groot verlies. Kan Bitcoin instorten?

Crypto crash door nieuwe handelstarieven in Amerika

Zaterdag kondigde Donald Trump nieuwe handelstarieven aan. Geïmporteerde goederen uit Mexico en Canada krijgen een 25% tarief en goederen uit China zullen met een extra 10% belast worden. Hiermee is de United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), die op juli 2020 inging, dus niet meer van toepassing. Deze deal was namelijk juist in het leven geroepen om de tarieven tussen deze landen op te heffen.

De financiële wereld staat met deze beslissing op zijn kop, maar het is met name de crypto sector die een klap maakte. Dit komt uiteraard doordat het meer risicovolle assets zijn en investeerders op dergelijke momenten kiezen voor meer veilige opties.

Daarnaast is Trump’s cryptovriendelijke houding mogelijk ook een belangrijke factor. De keuze voor hem als president zorgde voor een enorme opwaartse trend in de cryptowereld. Tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat zowat elke beslissing die hij maakt, een impact heeft op de sector.

Volgens gegevens van CoinMarketCap is de marktkapitalisatie van de gehele cryptomarkt, dit weekend met 400 miljard gedaald. Hiermee is de markt op het moment van schrijven $3,12 biljoen waard.

Bitcoin koers – kan Bitcoin instorten?

Bitcoin in het specifiek wordt getroffen door de nieuwe handelstarieven, omdat het mogelijk de operatiekosten voor Amerikaanse miners verhoogd. Zij kopen hun apparatuur, zoals bijvoorbeeld GPU’s, vaak in het buitenland. Daarnaast zitten er veel miners in Canada.

Bereikte de Bitcoin koers op vrijdag nog een piek van $105.871, op het moment van schrijven, is de koers gezakt naar $95.376. Kijkend naar de beweging van de koers, zien we dat het support niveau op $ 92.832 vrij sterk is. Hierdoor lijkt de crypto zich momenteel te kunnen herstellen.

Aangezien Bitcoin zich momenteel herstelt, lijkt het erop dat BTC niet zal instorten. Uiteraard kan deze deuk echter wel voor wantrouwen zorgen. Sinds Trump president is, heeft Bitcoin erg veel geschommeld. Dit, terwijl er sinds de verkiezingen in Amerika juist veel institutionele investeerders zijn bijgekomen die Bitcoin als wapen tegen inflatie zagen. Zij zullen nu mogelijk zijn afgeschrikt en zich liever richten op meer veilige investeringsmogelijkheden.

Nieuwe cryptomunten bieden mogelijk een uitweg

Waar sommige investeerders zich nu richten op traditionele investeringen, zien anderen dit moment juist als een kans om de dip te kopen. Sommigen kiezen hierbij ook voor crypto presales. Deze nieuwe cryptomunten zijn namelijk nog niet onderhevig aan de schommelingen op de markt. Om een duidelijk overzicht te hebben van alle interessante crypto presales, kun je de nieuwe crypto wallet Best Wallet gebruiken. Hier kun je de nieuwe tokens ook meteen kopen en een daarvan is de native token van de crypto wallet zelf.

Best Wallet Token ($BEST)

De Best Wallet Token ($BEST) staat centraal in het Best Wallet ecosysteem en hiermee kunnen investeerders genieten van extra lage transactiekosten. Best Wallet heeft een eigen gedecentraliseerde exchange en werkt momenteel nog hard aan een debitcard waarmee gebruikers in de toekomst fysiek met crypto kunnen betalen in winkels.

🔥 Over $9M Raised and counting! 🔥 The Best Wallet ecosystem keeps expanding, and $BEST holders are securing early access. 💪 Don’t miss this opportunity to unlock exclusive Alpha and VIP trading benefits. Join Now! 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/OQb3grXwgh — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 3, 2025

De app biedt toegang tot de nieuwste cryptomunten met de “Upcoming Tokens” feauture. Hier kun je ze ook meteen bemachtigen. Dit kan op een veilige manier met de Fireblocks MPC-CMP technologie. $BEST is momenteel verkrijgbaar voor $0,02385 per stuk.

