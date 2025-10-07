Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

XRP行情展望：能否突破3.12美元關口，開啟新一輪上漲？

October 7, 2025 • 01:00 UTC

XRP目前交投於 $3.01，過去24小時上漲 2.07%。在經歷數月橫盤震盪後，市場情緒逐漸回暖，投資者正密切關注這枚老牌加密資產是否即將迎來強勢突破。目前，XRP的市值約1800億美元，穩居全球第三大加密貨幣。

從技術面結構來看，多頭能量正不斷積聚。自7月以來，XRP形成了一個對稱三角形整理形態，這一形態通常預示著價格即將選擇方向並引發顯著波動。

K線結構顯示，高點逐步下移、低點持續抬高，買賣雙方力量暫時均衡。然而，近期日線成功收在$3.00上方，暗示市場多頭情緒升溫，主力資金有啟動跡象。

Solana價格前景：網路活躍度降溫或成SOL短期上漲阻力

October 7, 2025 • 01:00 UTC

Solana（SOL） 當前交易價格為 $229.84，過去24小時上漲 1.54%。然而，鏈上資料表現出明顯的增長放緩，這可能在短期內抑制市場的看漲動能。

根據 Blockworks Research 的統計，Solana的網路真實經濟價值（REV）——即追蹤鏈上交易手續費與協定外小費的指標——自 2024年12月峰值 以來顯著降溫。

彼時，周度REV一度突破2億美元，主要受去中心化交易所（DEX）成交量激增及迷因幣交易熱潮推動。

但進入 2025年年中 以後，Solana的網路活動已趨於穩定，維持在約4000萬至6000萬美元區間。這種正常化現象意味著使用者需求與交易輸送量放緩，當這種趨勢與技術面阻力位疊加時，往往會削弱價格進一步上行的持續性。

超過99%比特幣供應處於盈利區間

October 7, 2025 • 01:00 UTC

當前，比特幣幾乎全部流通供應量已處於獲利狀態，引發市場分析師對短期修正（回檔）風險的關注。歷史資料顯示，當大多數持幣者獲利時，市場情緒往往過於樂觀，價格隨後常出現階段性回檔。

目前，比特幣的恐懼與貪婪指數為63，表明市場正處於貪婪區間，整體情緒偏向樂觀。多位分析師認為，在比特幣延續中長期上漲趨勢前，短期內可能會出現技術性回檔。

知名分析師 Ted Pillows 在 X（原Twitter）上指出，比特幣當前價格約為 $121,900，約99.3%的供應量處於盈利狀態。他強調，當比特幣的盈利供應率超過99%時，歷史上價格往往會出現 3%至10% 的回檔。過去三次出現類似情況時，市場均經歷了這一幅度的短線修正，顯示該指標具有一定的參考意義。

比特幣或將迎來 10% 回檔

October 7, 2025 • 01:00 UTC

市場分析師 Ted Pillows 於 10 月 4 日在 X 平臺發文警示，比特幣市場或正面臨短期調整風險。根據鏈上分析平臺 CryptoQuant 的資料，在 10 月首周比特幣強勢反彈後，目前約 99.3% 的比特幣供給量處於盈利區間。

目前比特幣價格約 12.4 萬美元，這意味著幾乎所有持幣者都在獲利。然而，類似的情況在歷史上十分罕見，且多次出現在 短期回檔之前。

Pillows 指出，過去三次比特幣的“盈利供給比例”超過 99% 時，市場隨後均出現了 3% 至 10% 的短期回檔。這種調整可視為“降溫階段”，讓過熱的市場情緒得以重置，為後續漲勢蓄力。

