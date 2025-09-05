Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年9月5日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

孫宇晨澄清火幣WLFI高息理財：補貼吸儲引質疑

September 5, 2025 • 01:00 UTC

波場創辦人孫宇晨今日在 X 平台回應外界對火幣（HTX）最新 WLFI 理財產品的爭議。他強調年化 20% 的高利完全來自集團補貼，用戶資金安全無虞。

孫宇晨表示，高利補貼屬於平台爭奪用戶的手段，火幣有數十億美元利潤可支撐，早已實施梅克爾樹證明，資金透明。火幣目前的策略是“無上限吸儲”，未來再規劃更多措施。但質疑者認為，他仍未正面回應是否會利用用戶 WLFI 代幣砸盤獲利。

同時，火幣也在穩定幣理財和合約產品上繼續升息，並取消投放上限，以進一步吸收資金。

Best Wallet 現支援 Solana 全面提供BTC兌換功能

美國8月ADP就業驟冷 降息預期飆至近100%

September 5, 2025 • 01:00 UTC

美國 8 月 ADP 就業報告僅新增 5.4 萬人，遠低於市場預期的 6.5–6.8 萬人區間，且較 7 月修正值 10.6 萬人腰斬，顯示勞動市場明顯轉弱。同周初請失業金人數升至 23.7 萬人，創 6 月以來新高。

數據公佈後，市場押注聯準會 9 月降息一碼的機率飆升至 97.6%，10 月再度降息的機率也超過 52%。分析家指出，若即將公佈的非農數據進一步確認疲軟，聯準會可能不再糾結是否降息，而是需考慮「降到多深」。

9月山寨幣季全面升溫值得關注的百倍幣

達利歐警告美國進大債務週期晚期 加密貨幣成替代貨幣

September 5, 2025 • 01:00 UTC

橋水基金創辦人達利歐在 X 發文，直言美國已處於「大債務週期的晚期」。他指出，美國政府每年利息支出已超 1 兆美元，還需為 9 兆美元債務再融資，財政赤字與新增債務發行將加劇供需失衡，最終恐引發「債務心臟病」。

達利歐認為，美元和其他儲備貨幣因債務問題削弱了價值儲藏功能，黃金與加密貨幣因此受益上漲。他指出，若穩定幣受到良好監管，本身不會構成系統性風險，真正風險在於美債購買力下降，目前加密貨幣正逐漸被視為有限供應的替代貨幣。

三個有機會成為100幣的最佳選擇！

預測市場 Polymarket 獲 CFTC「放行」 重返美國市場

September 5, 2025 • 01:00 UTC

在 2024 年美國大選期間爆紅的預測市場 Polymarket，已獲商品期貨交易委員會（CFTC）發出「無異議函」，透過旗下持牌交易所 QCEX 及清算機構 QC Clearing，得以在美市場合規運營。

這意味著 Polymarket 自 2022 年因監管壓力而退出美國後，正式迎來回歸契機。 CFTC 這次豁免了部分事件合約的資料保存與申報義務，類似過去對二元期權的處理方式。

Polymarket 執行長 Shayne Coplan 在 X 上確認，該公司已獲準重啟美國業務，並表示該過程以「破紀錄速度」完成。

ChatGPT 5最新分析：加密貨幣牛市中最具100倍潛力的3個山寨幣