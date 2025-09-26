Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De beste crypto broker stelt je in staat om al je favoriete digitale munten eenvoudig te verhandelen tegen lage handelskosten. Sterker nog, als je het juiste platform kiest, kun je zelfs extra passief inkomen verdienen met jouw crypto. Zó belangrijk is het kiezen van de beste broker voor crypto.

Daarom zetten we in dit artikel de allerbeste opties op een rijtje en besproken we de voor- en nadelen van elk platform. Ook behandelen we waar je op moet letten bij je keuze, waarom je een broker voor crypto zou gebruiken en meer.

Wat is een crypto broker?

Een crypto broker is een platform waar je verschillende cryptomunten kunt kopen en verkopen. Vaak kan dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld direct tegen de huidige prijs (market order), door een maximale koopprijs in te stellen (limit order) of door met hefboom te speculeren op een crypto die je zelf niet bezit (future trading).

Een crypto broker werkt eigenlijk als intermediair die kopers en verkopers van crypto met elkaar in contact brengt. In ruil hiervoor rekent de crypto broker een commissie, waar we later in dit artikel meer over zullen lezen.

Waarom zou je een crypto broker gebruiken (of niet)? – Voordelen en nadelen

Behalve via een crypto broker, zijn er ook andere manieren om crypto te kopen. Zo kan dit bijvoorbeeld ook met een Bitcoin automaat of via een P2P exchange. Waarom zou je dan toch voor een crypto broker kiezen? Hieronder belichten we een aantal voordelen van crypto brokers die het aantrekkelijk maken om dit soort platformen te gebruiken.

Voordelen van crypto brokers

Groot aanbod : Crypto brokers hebben vaak een groot aantal tokens in hun assortiment. Vergelijk dit maar met een P2P platform zoals HODL HODL waar je alleen maar Bitcoin kunt verkopen.

Verschillende handelsopties : Als je direct crypto koopt van iemand of bij een Bitcoin automaat, heb je doorgaans geen toegang tot geavanceerde handelsmogelijkheden, zoals futures, opties en marge spothandel. Bij crypto brokers is dit vaak wel het geval.

Veiligheid : Handelen bij een crypto broker is vele malen veiliger dan met bijvoorbeeld een onbekende Bitcoin (ver)koper die je online vindt.

Automatisering : Veel goede crypto brokers beschikken over tools om jouw trades (grotendeels) te automatiseren. Denk aan trading bots met verschillende strategieën en copy trading.

Extra passief inkomen : Veel crypto brokers beschikken over handige manieren en tools om extra inkomen te genereren, naast eventuele winst die je met trades verdient. Zo bieden veel platformen stakingmogelijkheden waarmee je een jaarlijkse APY verdient.

Nadelen van crypto brokers

Handelskosten : Veel crypto brokers rekenen een (kleine) commissie voor het uitvoeren van orders.

Inbreuk op privacy : Tegenwoordig hanteren de meeste crypto brokers een KYC- (Know Your Customer) beleid. Dit houdt in dat je een ID- en een adres-bewijs moet opsturen voordat je kunt beginnen met traden. Dit is een inbreuk op je privacy en kan zorgen voor identiteitsfraude als jouw gegevens niet zorgvuldig worden beschermd.

Kans op hacks : Gelukkig beschikken veel crypto brokers over sterke veiligheidsmaatregelen, maar toch is er altijd kans op een hack. Crypto brokers zijn namelijk populaire doelwitten voor hackers, vanwege de financiële middelen die hier zijn opgeslagen. Daarom raden we je altijd aan het merendeel van je crypto (het deel dat je niet direct nodig hebt voor trades) veilig op te slaan in een offline cold wallet.

De beste crypto broker Nederland: de top 5 op een rijtje

Hieronder geven we je een kort overzicht van de 5 beste crypto brokers van dit moment. Zo krijg je alvast een idee welk platform het beste bij jouw handelsstrategie past.

Skilling : De beste crypto broker van 2025 en de meest veelzijdige optie. Pepperstone : De beste optie voor professionele leverage traders – hefbomen tot 500x. FP Markets : Crypto CFD’s met lage spreads en 12 verschillende opties. PrimeXBT : Dé crypto broker voor traden met privacy – geen KYC tot $20.000 per dag. Avatrade : Gereguleerd en betrouwbaar (crypto)handelsplatform.

Top 5 beste crypto brokers in Nederland in meer detail

Nu we de beste crypto brokers in Nederland kort hebben benoemd – evenals waarom je er überhaupt een zou gebruiken, is het tijd om ze in meer detail te behandelen. Zo gaan we in op de verschillende handelsopties van deze platformen, de kosten, de beschikbare crypto’s en meer.

1. Skilling: Veelzijdige optie en de beste crypto broker van Nederland

Skilling is een uitstekende crypto broker Nederland die een ietwat andere aanpak hanteert dan veel concurrenten. Je kunt niet direct cryptomunten kopen, maar slaat wel gemakkelijk CFD’s (contracts for difference) in. Deze laten je speculeren op cryptoprijzen zonder zelf de onderliggende tokens te bezitten. Dit is een groot voordeel voor mensen die niet heel technisch ingesteld zijn en bijvoorbeeld opzien tegen het gebruik van een crypto wallet.

Skilling is een enorm divers platform waar je tevens CFD’s voor andere soorten activa verhandelt. Denk aan traditionele aandelen, indices, Forex valutaparen en grondstoffen. Dit is enorm handig als je naast crypto ook andere activa verhandelt; je doet dan gelijk alles binnen één platform. Skilling heeft meer dan 50 verschillende CFD-contracten in zijn assortiment, waardoor je aan de slag kunt met zowel bekende coins als Bitcoin en Ethereum als minder bekende altcoins.

Voor traders die behoefte hebben aan meer en uitgebreidere analyse en opties, zijn er de geavanceerdere cTrader en MetaTrader 4. Deze bieden complexere ordertypes zoals conditional orders en trailing stop orders en analysetools met meer diepgang. Deze interfaces zijn vooral geschikt voor gevorderden.

Ook de handelskosten van Skilling zijn zeer gunstig. Gebruikers van de Skilling Trader interface betalen bijvoorbeeld geen commissie op crypto trades, alleen spreads. Afhankelijk van de crypto in kwestie, pakt dit vaak voordeliger uit. Met cTrader werkt het juist weer precies andersom: je betaalt helemaal geen spreads, alleen een kleine commissie per trade.

Waarom zou je kiezen voor Skilling?

Verhandel crypto CFD’s tegen gunstige handelskosten (vaak alleen spreads)

Kies voor een van drie interfaces afhankelijk van jouw ervaringsniveau

De mogelijkheid om naast crypto veel andere instrumenten te verhandelen

Nu naar Skilling

2. Pepperstone: Hoge liquiditeit en enorme hefbomen

Pepperstone is vooral bij professionele en ervaren traders bekend, met name vanwege zijn enorme liquiditeit en nog grotere hefbomen. Professionele accounts kunnen immers crypto CFD’s verhandelen met hefbomen tot wel 500x! Pepperstone staat bekend om zijn razendsnelle orderuitvoering, wat een groot voordeel is voor actieve traders. Dit is tevens bevordelijk voor scalpingstrategieën en voorkomt slippage.

Qua instrumenten biedt Pepperstone naast meer dan 25 verschillende crypto-CFD’s ook een groot aanbod aan andere markten. Je vindt hier onder andere Forex, aandelen-CFD’s, indices, ETF’s en grondstoffen. Er is vooral een sterke focus, binnen de crypto CFD’s, op populaire coins zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Hierdoor heb je toegang tot de belangrijkste tokens.

Handelen bij Pepperstone kan via MT4, MT5 en cTrader. Deze geavanceerde handelsinterfaces geven je toegang tot geavanceerde charting en ordertypes, zoals trailing stop orders en conditional orders. De kostenstructuur is gunstig en transparant, met lage spreads en commissies afhankelijk van het gekozen accounttype.

Voor traders die liever een passieve aanpak hanteren, biedt Pepperstone ook copy trading via externe tools zoals Myfxbook en DupliTrade. Ook heeft het platform handige mobiele apps, zodat je ook onderweg je posities in de gaten kunt houden en kunt bijsturen waar nodig.

Waarom zou je kiezen voor Pepperstone?

Hoge hefbomen tot wel 500x voor professionele traders

Ultrasnelle orderuitvoering dankzij enorme liquiditeit

Ondersteuning van MT4, MT5 en cTrader

Nu naar Pepperstone

3. FP Markets: Een crypto broker met een groot aantal instrumenten

FP Markets is een crypto broker die zich van de concurrentie onderscheidt met zijn enorme aanbod aan verschillende markten. Naast crypto-CFD’s, verhandel je net zo eenvoudig duizenden andere instrumenten, zoals Forex-producten, aandelen, ETF’s, indices en grondstoffen. Dit maakt van FP Markets een uitstekend platform voor traders die meerdere beleggingscategorieën willen combineren en graag alles op één plek willen onderbrengen.

Ook binnen de categorie van crypto CFD’s zelf is er variatie te vinden bij FP Markets. Zo verhandel je bekende munten zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin, maar heb je net zo goed toegang tot minder bekende altcoins zoals Polkadot en Solana. Dit geeft je zowel een mooie kans om je portfolio te diversifiëren, als om te profiteren van de explosieve prijsstijgingen die nieuwe coins vaak met zich meebrengen.

Net als het platform zelf, is ook de kostenstructuur van FP Markets flexibel: je kunt kiezen voor spreads-only of spreads met een kleine commissie per transactie. We merkten tijdens het testen dat de hoge liquiditeit van FP Markets resulteert in lage spreads op crypto-CFD’s. Naast de basisopties biedt FP Markets ook integratie met TradingView. Dit is, naar onze mening, een van de beste analyse tools voor crypto traden, dus hier zijn we erg blij mee.

Tot slot heeft FP Markets ook goed nagedacht over een van de belangrijkste elementen van een crypto exchange: beveiliging en regulatie. Het platform bezit licenties van meerdere toezichthouders, onder andere de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Dit betekent dat je er als Nederlandse trader op kunt vertrouwen dat EU-wetten die bedoeld zijn om jou te beschermen worden nageleefd.

Waarom zou je kiezen voor FP Markets?

Toegang tot verschillende markten en instrumenten

Verhandel zowel populaire als minder bekende cryptomunten

Een flexibele en gunstige kostenstructuur

Nu naar FP Markets

4. PrimeXBT: De beste crypto broker voor privacy-gericht traden 2025

PrimeXBT vervult een belangrijke functie voor traders die hun privacy op prijs stellen: handelen zonder (al te veel) persoonlijke gegevens prijs te geven. In tegenstelling tot de meeste andere crypto brokers, vereist PrimeXBT geen KYC- (know your customer procedure) tot dagelijkse opnames van $20.000. Voor het merendeel van de traders zal dit betekenen dat ze geen persoonlijke documenten, zoals ID- en adresbewijs hoeven door te geven bij PrimeXBT. Dit geldt echter alleen voor cryptostortingen, niet voor fiat.

Verder valt deze crypto broker op door het grote aantal handelsmogelijkheden en -producten. In plaats van alleen crypto CFD’s aan te bieden, combineert het platform deze handelscategorie met futures, echte crypto-transacties en copy trading in één account. Dit maakt PrimeXBT aantrekkelijk voor traders die meerdere strategieën willen combineren, zelfs binnen de crypto space, zonder meerdere accounts bij verschillende crypto brokers te openen.

Je vindt bij PrimeXBT tientallen (momenteel meer dan 40) crypto CFD’s. Daarnaast kun je hier terecht voor een groot aantal “echte crypto’s”, waaronder Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en Polygon en futurescontracten. PrimeXBT staat met name bekend om zijn hoge hefbomen. Deze kunnen oplopen tot 200x op crypto-CFD’s. Dit is vooral een groot voordeel voor ervaren traders, die bekwaam zijn in het incalculeren van risico’s.

De handelskosten zijn zeer gunstig, onder andere dankzij futures-fees vanaf 0,01% per transactie. Voor handelaren die nog meer uit het platform willen halen, zijn er ook extra functies, zoals copy trading via Covesting, trading wedstrijden en tornooien en beloningsprogramma’s.

Waarom zou je kiezen voor PrimeXBT?

KYC-loos traden tot $20.000 per dag (niet voor fiat)

Alles-in-één platform met CFD’s, futures en echte crypto

Hoge hefbomen tot wel 200x en gunstige kosten

Nu naar PrimeXBT

5. AvaTrade: Broker voor crypto die uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid

AvaTrade is een een toegankelijke broker met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid en nuttige leermaterialen voor beginners. We zijn vooral te spreken over de unieke AvaProtect-functie. Deze is in staat verliezen gedurende een bepaalde periode te dekken en laat zien dat veiligheid en risicobeheer belangrijke bouwstenen zijn van deze broker voor crypto.

AvaTrade biedt helaas uitsluitend crypto CFD’s, geen “echte crypto’s”. Hiermee kun je speculeren op prijsbewegingen zonder de onderliggende cryptomunten zelf te bezitten. Je vindt in het assortiment grote en bekende munten zoals Bitcoin, Ethereum en Ripple, aangevuld met enkele populaire, doch kleinere altcoins. Ook krijg je met een AvaTrade account toegang tot Forex (valutahandel), aandelen, indices en opties.

Je handelt op dit platform via verschillende handelsinterfaces, afhankelijk van jouw voorkeur: de AvaTrade-app, WebTrader, MT4 en MT5. Voor gevorderde gebruikers is er ook AvaOptions, speciaal gericht op optiehandel. De spreads op crypto liggen laag. Helaas geldt dit ook een beetje voor de maximale leverage: Deze bedraagt doorgaans 30:1. Dit is zeker niet de hoogste leverage onder de crypto brokers, maar biedt desalniettemin wat boeiende actieve handelsmogelijkheden, zonder een al te hoog liquidatierisico.

AvaTrade biedt daarnaast diverse extra’s, zoals social trading via AvaSocial en DupliTrade. Traders krijgen tevens toegang tot leerzame webinars, dagelijkse marktupdates en uitgebreide kennisbanken.

Waarom zou je kiezen voor AvaTrade?

Gebruiksvriendelijk platform met informatieve leermaterialen

Crypto-CFD’s en veel andere instrumenten

Unieke AvaProtect feature om tijdelijk verliezen te dekken

Nu naar Avatrade

Hoe kies je de beste crypto broker?

Er zijn verschillende overwegingen die belangrijk zijn bij het kiezen van de beste crypto broker. Het is essentieel om je van alle factoren bewust te zijn, zodat je het platform kunt kiezen dat het beste bij jou past.

Misschien zijn voor jou bijvoorbeeld lage handelskosten veel belangrijker dan hoge stakingbeloningen, omdat je een echte daytrader bent die snel crypto koopt en verkoopt, of juist niet. Hieronder vind je de belangrijkste zaken om op te letten bij het kiezen van de beste broker voor crypto.

Beschikbare crypto’s

Een brede selectie aan crypto’s is belangrijk, omdat dit je de mogelijkheid geeft verschillende projecten te ontdekken en kansen te benutten en je op deze manier waarschijnlijk jouw favoriete munten tegenkomt. Kies idealiter een broker met voldoende diversiteit in zowel bekende als opkomende digitale valuta.

Kraken staat bijvoorbeeld bekend om zijn brede aanbod van grote munten en diverse altcoins. OKX biedt daarnaast niet alleen veel bekende crypto’s, maar ook toegang tot interessante Web3-projecten. MEXC richt zich sterk op nieuwe tokens, waardoor je vaak vroeg kunt instappen.

Handelsopties en ordertypes

Een goede broker geeft je meerdere handelsmogelijkheden, zodat je flexibel kunt reageren op verschillende marktsituaties. Spot trading maakt het mogelijk direct crypto te kopen of verkopen. Futures laten speculeren op prijsbewegingen, zowel stijgend als dalend, zonder dat je zelf crypto bezit. Vaak kan dit met een hefboom, waarbij je jouw potentiele wisnten (maar ook je verliezen!) vermenigvuldigt.

Sommige platformen bieden daarnaast opties en andere derivaten, waarmee je nog complexere strategieën kunt uitvoeren. Ordertypes zoals limit orders, take-profit en stop-loss orders helpen je risico beter te beheren, door automatisch crypto’s te kopen of verkopen bij gunstige prijzen of als je verlies te veel dreigt op te lopen.

Stakingmogelijkheden

Staking is aantrekkelijk omdat je hiermee passief inkomsten kunt genereren zonder voortdurend te hoeven traden. Je zet je crypto vast in een netwerk en ontvangt daarvoor periodieke beloningen. Afhankelijk van de munt en de broker kunnen de rendementen flink variëren. Sommige platformen bieden flexibele staking, waarbij je je munten snel kunt opnemen, terwijl anderen vaste termijnen hanteren met hogere beloningen.

Handelskosten

Lage kosten zijn essentieel, want hoge transactiekosten kunnen je rendement flink aantasten. Brokers rekenen vaak een percentage over iedere order, soms aangevuld met extra kosten voor specifieke diensten. Vooral als je veel kleinere trades uitvoert, maken die kleine verschillen in percentages een groot verschil in je totale winst.

Let ook op of er kortingen bestaan bij grotere volumes of bepaalde ordertypes. OKX staat bekend om zeer lage kosten die vaak onder de 0,1 % liggen. Kraken hanteert een transparant systeem, waarbij actieve traders minder betalen. Dit is een soort VIP-systeem waarbij je progressief minder kosten betaalt afhankelijk van je niveau, dat meerdere exchanges hanteren. MEXC biedt eveneens gunstige tarieven en soms promoties waardoor je tijdelijk vrijwel gratis kunt handelen.

Liquiditeit

Liquiditeit bepaalt hoe snel en efficiënt je orders worden uitgevoerd zonder dat de prijs te veel verschuift. Bij een broker met lage liquiditeit kan het zijn dat je order slechts gedeeltelijk gevuld wordt of dat je een slechtere prijs krijgt. Vooral voor actieve handelaren of bij grotere transacties is voldoende liquiditeit cruciaal. Grote, gevestigde brokers hebben vaak enorme orderboeken waardoor je transacties soepel verlopen.

Veiligheid en privacy

Bij crypto draait alles om veiligheid en vertrouwen, want je investeringen wil je beschermen tegen hackers of andere risico’s. Daarom zijn functies zoals tweefactorauthenticatie, cold storage en audits belangrijk. Daarnaast speelt privacy voor veel handelaren een grote rol. Brokers met een strikte KYC-verplichting vragen om veel persoonlijke gegevens, terwijl sommige platformen, zoals MargeX, zonder KYC handelen toestaan. Dat laatste geeft meer anonimiteit en privacy.

Gebruiksvriendelijkheid

Een overzichtelijke en intuïtieve interface maakt handelen veel eenvoudiger, vooral als je nog weinig ervaring hebt. Je wilt snel toegang tot je portfolio, handelsgrafieken en orderopties, zonder onnodige complexiteit. Een goede broker zorgt daarnaast voor duidelijke mobiele apps, zodat je altijd onderweg kunt handelen. Ook integraties met extra analysetools kunnen het verschil maken.

eToro blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid met een eenvoudige interface en handige functies zoals copy trading. OKX biedt een uitgebreide maar overzichtelijke interface, inclusief geïntegreerde TradingView-grafieken. We zijn ook te spreken over Kraken, een platform dat traders de keuze geeft uit een eenvoudige interface met meer overzicht, of hun gratis Kraken Pro versie die geavanceerdere charts en grafieken biedt voor gevorderde traderrs.

Klantenservice

Een betrouwbare klantenservice is onmisbaar, want technische problemen of vragen kunnen altijd ontstaan. Je wilt snel en duidelijk geholpen worden, zodat je niet vastloopt met je investeringen. Verschillende brokers bieden klantenservice via e-mail, livechat of zelfs telefoon. Let ook op de beschikbaarheid, want ondersteuning in meerdere talen of 24/7-service kan erg waardevol zijn. Kraken biedt bijvoorbeeld snelle en deskundige hulp via livechat en een uitgebreid online helpcentrum.

De beste crypto brokers voor verschillende doelen

Ben jij specifiek op zoek naar een crypto broker die bijvoorbeeld uitblinkt op het gebied van daytraden, veiligheid, of lage kosten? In deze sectie zullen we de beste crypto brokers voor verschillende doeleinden bespreken.

De beste crypto broker voor daytraden

Als je op zoek bent naar de beste crypto broker voor daytraden, is het belangrijk om op verschillende zaken te letten, zoals:

Liquiditeit : Als je snel crypto wilt kunnen kopen en verkopen, is het van belang dat de crypto broker die je gebruikt een groot orderboek heeft met grote handelsvolumes en frequente transacties.

Snelle orderverwerking : Haperingen, lange laadtijden en andere vormen van vertraging kunnen je veel geld kosten als snelheid van belang is bij jouw handellsstijl en dat is bij daytraden doorgaans wel het geval.

Ordertypes : Vooral voor geavanceerde day traders kunnen verschillende ordertypes noodzakelijk zijn. Vooral als je met veel posities tegelijk bezig bent, heb je ordertypes nodig die je beschermen als de markt zich tegen je beweegt. Denk dan bijvoorbeeld aan orders zoals stop-loss, take-profit en trailing stop orders.

Responsieve klantenservice : Het is essentieel, vooral als je jouw posities snel opent en sluit, dat problemen snel verholpen worden. Een lange termijn investeerder heeft hier misschien meer tijd voor, maar een actieve daytrader moet echt een klantenservice hebben die problemen zo snel mogelijk oplost.

De veiligste crypto broker

Veiligheid is een essentieel kenmerk van een goede crypto broker. De prioriteit moet namelijk altijd de veiligheid van jouw tegoeden zijn. Om dit te garanderen, biedt een veilige crypto exchange het volgende:

Sterke encryptie : Dit is de basis. Het is essentieel dat jouw persoonlijke informatie en vooral je betaalgegevens goed beschermd blijven.

Sterke veiligheidsmaatregelen : Let vooral op belangrijke mogelijkheden zoals 2FA, biometrisch inloggen en multi signature wallets.

Cold storage : Het is vele malen veiliger om voor een crypto broker te gaan die crypto (reserves) opbergt door middel van cold storage. Dit betekent dat ze offline opgeslagen worden, zodat hackers er niet zomaar bij kunnen.

Scheiding van klantentegoeden : Idealiter worden klantentegoeden gescheiden gehouden. Op deze manier weet je zeker dat jouw saldo niet vermengd raakt met dat van andere gebruikers en er bijvoorbeeld tijdens een veiligheidsincident onzekerheid ontstaat of welk saldo bij welke gebruiker hoort.

Toezicht en regulering : Het kan zowel gemoedsrust als extra veiligheid opleveren als een crypto broker onder toezicht staat en/of een licentie bezit van een gerenommeerde autoriteit op het gebied van trading en crypto.

De goedkoopste crypto broker

Bij het kiezen van de goedkoopste crypto broker moet je op verschillende soorten kosten letten, zoals:

Handelskosten : Dit is vaak een percentage van de totale waarde van je orde. Er is doorgaans een verschil tussen de maker fee – hier gaat het om orders die liquiditeit toevoegen aan het orderbook, zoals een limit order, en de taker fee, orders die de liquiditeit doen afnemen, zoals een market order. Maker fees zijn doorgaans hoger.

Spread : De spread is het verschil tussen de vraagprijs en de biedprijs. Dit is vooral van belang om het moment dat je een gekochte crypto weer wilt verkopen. Ten tijde van volatiliteit en op brokers met lage liquiditeit, zijn er doorgaans hogere spreads. Dit levert hogere kosten op voor traders.

Inactiviteitskosten : Sommige brokers berekenen een tarief voor elke maand waarin je account wel actief is, maar je geen trades uitvoert.

Stortings- en opnamekosten : Sommige crypto brokers rekenen stortings- en/of opnamekosten, hoewel opnamekosten gebruikelijker zijn. Immers, bij opnames haal je liquide middelen van het platform af, terwijl je ze bij stortingen juist aanvult.

Conclusie

Zoals we in dit artikel hebben gezien, zijn er verschillende belangrijke zaken om op te letten bij het kiezen van de beste crypto broker van Nederland. Zo moet je goed letten op zaken als cryptoaanbod, handelsmogelijkheden, handelskosten, liquiditeit, veiligheid en meer.

Gelet op de bovenstaande factoren, is Skilling de beste Nederlandse crypto broker van 2025. Deze crypto broker combineert een mooie selectie van meer dan 50 crypto CFD’s met traditionele aandelen en indices.

Ook biedt het platform verschillende interfaces voor verschillende niveau’s en is de kostenstructuur flexibel en zeer gunstig. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om alleen spreads, en geen commissies te betalen. Door op de knop hieronder te klikken kun je meteen aan de slag met de beste crypto broker van 2025!

Veelgestelde vragen

Wat is een crypto broker?

Een crypto broker is een platform waar je verschillende crypto’s kunt kopen en verkopen, doordat je indirect in contact wordt gebracht met andere traders.

Zijn crypto brokers veilig?

Veel crypto brokers zijn zeer veilig. Om de veiligheid van jouw activa te garanderen, is het belangrijk dat een crypto broker gebruikmaakt van sterke encryptie, veiligheidsmaatregelen zoals 2FA en multi-signature wallets en idealiter goede reserves of zelfs een verzekeringsfonds aanbiedt.

Wat is de beste crypto exchange?

Momenteel is de beste crypto exchange Skilling. Deze crypto exchange biedt een mooie combinatie van populaire crypto munten en altcoins en traditionele activa. Ook kun je hier terecht voor futures en zijn de kosten zeer gunstig.

Wat is de goedkoopste crypto exchange?

Wat de goedkoopste crypto exchange voor jou is, hangt af van verschillende factoren, zoals eventuele commissies, opnamekosten en spreads. Als jij vaak kleine market orders uitvoert op de spotmarkt, is het bijvoorbeeld belangrijk dat de handelscommissies, specifiek de taker fees, van jouw crypto broker laag liggen.

Referenties

