머스크가 X 핸들 마켓플레이스를 공개하면서 도지코인 결제에 대한 추측이 확산되고 있는 가운데, $DOGE가 11% 반등하여 0.20달러를 기록했다. 이로 인해 $MAXI가 주도하는 새로운 밈 코인 모멘텀이 촉발되고 있다.

이번 주말 시장에서는 또 다른 머스크 관련 소식이 도지코인 가격 움직임에 영향을 미치면서, 10월 20일 도지코인은 0.20달러 선으로 반등, 단 이틀 만에 약 11% 상승세를 보였다.

이는 10월 6일 이후 2주 연속 하락세를 기록한 뒤 나타난 첫 반등이었다.

X 핸들 마켓플레이스 웹사이트가 본격적인 서비스 출시를 앞두고 가입을 기다리는 수많은 사용자들의 대기자 명단과 함께 런칭했다.

XHandles의 핵심 기능은 사용되지 않은 핸들(계정명)을 재배포하는 것이다. 이용자는 검색, 신청, 구매 과정을 통해 원하는 사용자명을 확보할 수 있으며, 이는 X 플랫폼 내 디지털 자산화 및 마이크로트랜잭션(microtransaction) 기반 생태계로 이어질 첫 단계로 평가된다.

이번 조치는 X(옛 트위터) 가 온플랫폼 마이크로 트랜잭션(소액 결제) 으로 가는 수익화 단계의 일환으로 평가된다. 이에 따라 트레이더들은 도지코인이 X의 사용자 핸들 시스템인 핸들 마켓플레이스와 통합될 가능성을 기대하고 있다.

머스크가 아직 확인하지 않았음에도 불구하고, 이러한 기대감과 커뮤니티 담론만으로도 이미 도지코인 시세에 반영되고 있으며, 머스크가 여전히 도지코인의 대중적 이미지를 좌우하고 있음을 보여주고 있다.

롱숏 비율이 1.38을 기록하면서 시장은 상대적으로 균형을 유지하고 있으며, 강세 측면에서 약간의 우위를 보이고 있다.

돌이켜보면, $DOGE의 10월 손실은 광범위한 시장 역풍(미국 정부 셧다운)과 금요일 12억 달러 규모의 암호화폐 청산으로 인해 확대되었다. 시장 변동성이 급증할 경우, $DOGE는 향후 며칠간 상승과 하락 양방향으로 급격한 가격 변동을 겪을 가능성이 있다.

최근 들어 머스크 관련 이슈가 부각되며 다시 회복세를 보이고 있다. 해당 토큰은 24시간 동안 거의 7% 반등하며 현재 0.20달러 선을 넘어서고 있고, 볼린저 밴드 중간 지점 근처에서 움직이고 있어 과매도 수준에서 회복되고 있음을 시사한다.

RSI(14)가 29를 기록하고 있으며, 평균 RSI는 중립선인 50 아래인 43에 위치해 토큰이 완만한 상승 모멘텀을 보이며 회복 국면에 있음을 나타낸다. 1억 5100만 개로 안정세를 유지하고 있는 거래량은 트레이더들이 $DOGE와 X 핸들 통합 확정과 같은 더 강력한 촉매제를 기다리며 물량을 축적하고 있는 횡보 국면을 반영한다.

DOGE가 핵심 저항선인 0.22달러를 돌파할 경우 0.26~0.28달러를 향한 상승세가 이어질 전망이며, X 핸들 -Dogecoin 결제 확정과 같은 호재가 심리적 목표선인 1달러를 향한 상승 동력을 재점화할 가능성이 있다.

X 핸들 결제 루머가 구체화되면서 투자자들이 도지코인의 새로운 모멘텀을 활용하기 위해 신흥 밈코인 프로젝트에 눈을 돌리고 있다.

시바 이누와 베이비 도지에서 영감을 받은 풍자적 ERC-20 밈코인인 맥시 도지($MAXI)가 ‘도지 패밀리의 대형 신예’로 급부상하고 있다.

맥시 도지($MAXI): 도지코인의 더 크고 대담한 형제

“극한의 고통, 최대의 수익”이라는 슬로건 아래, 맥시 도지($MAXI)는 하이 리스크·하이 리턴을 즐기는 투자자층을 겨냥한 ‘헬창 브로’ 감성의 밈 에너지로 커뮤니티를 결집시키고 있다.

다른 밈코인들과 달리 실질적 유틸리티보다는 트레이딩 대회, 파트너십 기반 게이미피케이션 이벤트를 통해 참여를 유도하고 커뮤니티 보상을 강화하는 전략을 취하고 있다.

시바이누와 베이비도지에서 볼 수 있었듯이, $MAXI가 도지 계열에서 차세대 대형 코인으로 부상하는 것을 막을 요소는 없어 보인다.

이 프로젝트의 탄탄한 토크노믹스는 그 자체로 설득력을 갖는다. 전체 공급량의 25%가 ‘맥시 펀드’에 배정되어 마케팅 노출도를 높이고 상승 동력을 최적화하는 데 활용될 예정이다. 이는 초기 구매자들이 강화된 프로젝트 가시성과 공격적인 프로모션을 통한 토큰 가치 상승의 혜택을 받을 가능성을 시사한다.

이 프로젝트의 사전 판매가 꾸준한 상승세를 보이며 이미 360만 달러를 모금했고, 총 62만 8천 달러(31만 4천 달러 + 31만 4천 달러)에 달하는 두 차례의 주목할 만한 고래 투자가 이뤄진 바 있다.

현재 $MAXI는 개당 0.0002635달러에 거래되고 있으며 82%의 매력적인 연간수익률을 제공한다. 이는 초기 투자자들이 오늘의 저렴한 가격으로 혜택을 받을 수 있고 토큰 생성 이벤트 이전에도 수동적 수익을 얻을 수 있음을 의미한다.

스테이킹 APY는 더 많은 사람들이 풀에 참여할수록 점진적으로 감소하며, 현재가 오늘의 비율로 $MAXI 토큰을 확보하고 수익을 극대화할 수 있는 마지막 기회가 되고 있다.

X 핸들과 도지코인 결제 통합이라는 핵심 호재가 현실화된다면, 시장 전반의 ‘강아지 밈코인’ 섹터가 다시 불붙을 가능성이 높다. 그중에서도 맥시 도지는 도지코인의 대중성과 밈 문화의 에너지를 결합해 차세대 강세 밈코인으로 부상할 잠재력을 갖췄다는 평가다.

