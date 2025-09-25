Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年9月25日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

比特幣百萬富翁激增七成，躍升為全球富豪首選另類資產

September 25, 2025 • 01:00 UTC

國際領先的居住與公民身份諮詢機構 Henley & Partners 發佈的《2025 年加密財富報告》顯示，全球加密貨幣百萬富翁人數已攀升至創紀錄的 241,700 人。該報告基於全球財富情報公司 New World Wealth 的獨家資料。

過去一年間，加密財富群體出現爆發式增長，總人數在 12 個月內飆升 40%。其中，比特幣持有者表現尤為突出，比特幣百萬富翁數量暴增 70%，達到 145,100 人。截至 2025 年 6 月，加密市場整體估值升至 3.3 萬億美元，同比勁增 45%。

在財富金字塔的頂端，超高淨值投資者群體擴張迅速：目前已有 450 位“分億富翁”擁有超過 1 億美元的加密資產，比去年增加 38%；加密貨幣億萬富翁則增至 36 位，年增幅達 29%。這一趨勢正值機構投資快速加速之際，美國總統川普與第一夫人首次推出加密貨幣，更為市場帶來了歷史性的標誌事件。

10月山寨幣季上漲前關注的百倍幣

狗狗幣觸及關鍵支撐位，未來走勢或迎決定性時刻

September 25 • 01:00 UTC

本周初的回調令狗狗幣期待已久的五個月突破蒙上陰影，多頭行情進入關鍵考驗階段。

在整體市場清算壓力下，這枚知名迷因幣自週末以來已下跌約 11%，不過整體宏觀敘事仍為 Q4 的看漲預期提供支撐。9 月通脹資料的降溫強化了市場對持續降息的預期，而即將召開的美聯儲會議被視為決定風險資產基調的關鍵事件。

目前，市場已消化年底前額外 0.50% 寬鬆政策的預期，這為包括狗狗幣在內的風險資產釋放強勁潛力，推動資金進一步流入。與此同時，狗狗幣正加速滲透美國傳統金融市場：繼 21Shares 推出第二支現貨 ETF 後，需求面再添新動力。

AI選出四大山寨幣最後上車機會

比特幣價格展望：摩根士丹利強勢入局，BTC目標直指12萬美元

September 25 • 01:00 UTC

在美股交易尾盤，比特幣報 $112,167，單日成交量接近 $476 億美元。儘管近期市場波動加劇，但整體走勢依舊穩健。

機構投資信心本周再度增強——摩根士丹利確認，將於 2026 年底通過 Zerohash 把加密交易正式引入旗下 E*Trade 平臺，使用者屆時可直接交易 BTC、ETH 與 SOL。這一舉措被視為加密資產加速融入主流金融體系的重要里程碑。

目前，多數傳統平臺已陸續提供與加密相關的投資產品。比特幣 alone 佔據全球加密市場總值 $3.9 萬億美元中的約 $2.25 萬億美元。隨著華爾街巨頭的深入參與，數字資產在全球金融中的核心地位進一步凸顯。

10月牛市來臨前應該下注哪個百倍幣？

Tether瞄準5,000億美元估值 啟動高達200億美元融資計畫

September 25, 2025 • 01:00 UTC

穩定幣發行商 Tether Holdings 正與潛在投資者接洽，計畫通過私募融資募集 150 億至 200 億美元資金，此舉有望將公司估值推高至 5,000 億美元，躋身全球最具價值的私人企業之列。

根據《彭博》週二報導，Tether 擬出售約 3% 的股份，所籌資金將用於擴張與戰略發展。本次交易預計將通過發行新股完成，而非由現有股東出售持股。 Cantor Fitzgerald 正擔任此次融資的主承銷商與顧問。

若估值成功達到 5,000 億美元，Tether 將與 OpenAI、SpaceX 等科技巨頭比肩。這對於一家長期處於監管爭議中的加密企業而言，顯得格外罕見。尤其是在競爭對手快速擴張、且美國利率下行可能壓縮利潤空間的背景下，這一估值更具標誌性。

PEPENODE成機構看好新百倍幣焦點