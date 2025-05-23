Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

有沒有想過，現在根本不用走進拍賣會場，也不用在門口排一整晚隊，只要滑開網頁，就能直接在線上抽到一只正港Rolex手錶。不是誇張，是Jemlit這個數位盲盒平台搞出來新玩法。對那種一直對高級手錶有憧憬，但又不太想一次砸個幾萬美元人來說，這些Rolex盲盒真像是留了一條門縫，讓人能一探夢想世界，價格親民又不是說完全碰運氣那種。

Jemlit推出Rolex盲盒其實就是一種結合真實實體獎品，配送和機率全公開線上抽獎機制。你只要花幾百美元，就有可能打開來是市價上萬Rolex。不管你是剛開始入坑手錶新手，還是多年收藏成癮老鳥，這種玩法都有它讓人上癮節奏感。

而且它不是那種抽不到就什麼都沒有空包蛋，Jemlit盲盒保證每一盒都有東西可以帶走。即使不是Rolex，也可能拿到Casio錶款或者錶盒、超音波清潔器這類周邊，有些甚至還能拿去平台換點數重抽，變相再拼一次。

小潮人入門選擇就是這盒Rolex vs Casio

預算卡得緊但又想試試手氣話，這個Rolex vs Casio盲盒是滿不錯選擇。一盒價格大概在218.99美元左右，開出Rolex Submariner或Datejust 16233機率大概是百分之一。雖然不是說特別高，但比起直接入手一只新Rolex來說，這種價格換來刺激其實已經夠值得。

而且裡頭那些錶有時候也不便宜，有些還能賣回去或者直接拿點數換，再開一次，這就等於多送一次機會啊。

高端玩家就看這盒Just Rolex高機率抽獎款

如果你是那種一開始就設定我今天就是要抽到Rolex類型，而且預算也願意往上拉一點，那Just Rolex這盒就是你菜。價格在664.56美元這個區間，機率大約是1比50會出現像勞力士 Oyster Perpetual 39、勞力士探險家、勞力士Oyster Perpetual Datejust或勞力士Datejust 36這些熱門錶款。

而且就算這次沒中，那些附贈高級錶盒還有清潔機也都實用到不行，有在收藏都知道這種配件值多少。不誇張說這真就像是在參加精品等級數位抽獎。

多品牌混搭型玩家請看這盒Watches Jackpot

如果你心態比較彈性，除了Rolex也喜歡Jaeger Hublot Omega Cartier這些品牌，那你要考慮Watches Jackpot這盒，價格在423.28美元左右。它保證開出一款高級手錶，不過品牌會隨機，不像Just Rolex那樣明確。但這樣混搭驚喜感對某些人反而更有吸引力，因為真會有種在拆驚喜包感覺。

其實選哪一盒要看你自己是衝哪個目標。如果你心裡就是想拿下一只真Rolex，那就不要猶豫，直接上Just Rolex。如果是想小額嘗試看看，說不定會中，那Rolex vs Casio很適合。如果你其實是對整個奢侈品牌手錶都有興趣，那Watches Jackpot就很合拍。

還有一點要說是，Jemlit在開箱前都會公布每一盒中獎機率和可能出現型號，這在很多平台是不常見。你每開一次都能累積經驗值，之後還能換免費盒子來開，有點像是在遊戲裡解任務那樣，越開越有趣。

為什麼大家都選Jemlit，到底有什麼不一樣

Jemlit不只是賣盲盒這麼簡單，它是整套把抽獎娛樂收藏綁在一起體驗系統。每一只Rolex都是真貨，有是全新，有是經過驗證高端二手品，而且是全球配送，你在哪裡抽中都可以寄到你手上。

重點是他們有用區塊鏈技術記錄每次開箱行為，這樣就能保證資料可查驗、不能作弊也不能偷偷改中獎率。這對那些很怕碰到黑箱操作玩家來說真是一大保障。

參加Rolex盲盒抽獎

結論：盲盒開出你第一只Rolex

誰說一定要進精品店花大錢，才能擁有一只Rolex？現在有Jemlit這類盲盒平台存在，整個奢侈品市場入門門檻已經不再高不可攀。幾百美元就可以開一次箱，你可能在那瞬間抽中一只市價破萬錶。

當然啦這不是百分百保證會中，可是跟買彩券不同地方在於你不會什麼都拿不到。就算只是開出附贈品也還是有價值。對於那些一直想試看看又不敢直接下重本人，這真是一個最接近夢想方式。所以你現在，是不是也想打開一盒看看，會不會那只屬於你Rolex就藏在裡面了。