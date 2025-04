Jakiś czas temu Chivas śpiewał, że każda dziewczynka chciałaby zostać influencerką.

Wygląda na to, że i dziewczynki, i chłopcy mogą w końcu sięgnąć po swoje marzenia, bo oto na rynek wchodzi nowy projekt SUBBD. Platforma zaprojektowana z myślą o twórcach i odbiorcach treści ma zrewolucjonizować rynek wart 85 miliardów dolarów.

Chcąc ruszyć z przytupem, uruchamia nawet przedsprzedaż tokena, który zasili kompleksowy ekosystem: $SUBBD. Choć akcja dopiero ruszyła, zebrano już 40 000 USD od chętnych inwestorów.

Jako pierwsza zintegrowana ze sztuczną inteligencją platforma do tworzenia i subskrypcji treści, SUBBD rozwiązuje główne problemy użytkowników. Fani chcą być bliżej twórców, a twórcy chcą spędzać więcej czasu na tworzeniu, a mniej na zarządzaniu.

Sprawdź SUBBD

Platforma SUBBD zgromadziła już 250 milionów zainteresowanych użytkowników. Jej popularność wynika z tego, że skutecznie eliminuje pośredników w łańcuchu wartości między twórcami a ich fanami.

Potężne grono influencerów i ambasadorów, za którymi podąża rzesza fanów, a do tego unikalne funkcje, które sprawiają, że projekt wpisuje się w wąską niszę rynkową nadają tokenowi realną wartość. Przy okazji mamy też do czynienia z rzadko spotykanym modelem biznesowym.

Generowanie treści za pomocą sztucznej inteligencji idealnie nadaje się do zdecentralizowanych rozwiązań Web3. Pojawienie się tokena $SUBBD oznacza, że użytkownicy platformy staną się bardziej wydajni i będą mogli zatrzymać więcej zarobionych środków, ponieważ nie będą musieli się dzielić z pośrednikami.

Twórcy treści tracą nawet 70% swoich przychodów na rzecz zewnętrznych menedżerów. Narzędzia do monetyzacji treści premium oparte na sztucznej inteligencji SUBBD eliminują tych pośredników.

Poza tym zdecentralizowane rozwiązanie oznacza, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, co dzieje się z ich środkami. Mogą też kształtować funkcjonowanie platformy w duchu społecznościowego zarządzania.

Web3 jest idealnym środowiskiem dla platformy twórców AI, która wynosi na nowy poziom doświadczenia wszystkich użytkowników.

Wykorzystanie kryptowalut sprawia, że transakcje finansowe są płynne, pozbawione granic i bezpieczne. To rozwiązanie umożliwia też nagradzanie zaangażowanych fanów i użytkowników, na przykład w formie airdropów.

Aby zbudować silną i lojalną społeczność, 10% całkowitej podaży 1 miliarda tokenów $SUBBD przeznaczono na airdropy (100 000 000), 70 000 000 na nagrody dla społeczności, 50 000 000 na nagrody dla twórców i 50 000 000 na nagrody za staking. Można bowiem stakować kupione w przedsprzedaży tokeny i otrzymać nagrodę w wysokości 20%.

Wśród wyróżniających się funkcji technologii SUBBD AI dla użytkowników platformy znajdują się:

– AI Profile Creation – generowanie własnego profilu AI

– AI Voicenotes – tworzenie niestandardowych głosów AI

– AI Video – edytor i generator wideo

– AI Livestreams – automatyczne transmisje na żywo

Twórcy internetowi mają obecnie do dyspozycji mnóstwo narzędzi. W tej gęstwinie możliwości łatwo się zgubić, nie wspominając o tym, że trudno jest dobrać odpowiedni mix rozwiązań do własnych potrzeb.

Chcąc odnieść sukces jako twórca treści AI, zwykły Kowalski musi opanować mnóstwo umiejętności i narzędzi. Dla większości stanowi to istotną przeszkodę w rozwijaniu własnej działalności.

Kolejnym problemem jest kwestia monetyzacji własnej pracy. Czasami na przeszkodzie stają uciążliwe wymagania KYC, ale trudności mogą piętrzyć się również w innych obszarach. SUBBD oferuje holistyczne podejście do większości powszechnych bolączek.

Proponuje bowiem profesjonalny ekosystem do monetyzacji treści, z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji AI.

U podstaw platformy SUBBD leży pakiet narzędzi pod nazwą AI Creator. Twórcy będą mogli opracowywać, modyfikować i monetyzować treści w jednym miejscu.

Swoich sił mogą spróbować nawet nowicjusze. Projektanci platformy zadbali bowiem o element gamifikacji, który ułatwia opanowywanie kolejnych narzędzi.

Swojego AI Creatora możemy wynieść na wyższy poziom, jeśli zechcemy odblokować zaawansowane funkcje. Nauczymy się wówczas tworzyć treści, które wyróżnią nas spośród konkurencji i pozwolą dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Ambitni mogą celować w górny 1% twórców zarabiających ponad 10 000 USD miesięcznie. Innym wystarczy możliwość rozwinięcia kreatywnego potencjału. Na SUBBD znajdziemy rozwiązania na każdym poziomie.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym twórcą cyfrowym, czy nowicjuszem, który chce przetestować nowe pomysły, $SUBBD zapewnia użytkownikom wszystko, czego potrzebują, aby zamienić swoją pasję i wizję w zysk.

Wbudowany w platformę SUBBD AI Personal Assistant to istny gamechanger w obszarze zarządzania relacji z fanami. Najnowsza technologia umożliwia prowadzenie rozmów i odpowiadanie na pytania niemalże bez przerwy.

W ten sposób twórcy maksymalizują zaangażowanie i nie muszą się obawiać, że jakaś szansa przejdzie im koło nosa. Mogą też zapomnieć o problemach związanych z różnymi strefami czasowymi czy barierami językowymi.

Asystent SUBBD usprawni obsługę w czasie rzeczywistym, co przełoży się na zadowolenie społeczności fanów. Przy okazji wyeliminuje też zależność od zewnętrznego wsparcia ze strony innych platform i menedżerów. A to z kolei oznacza, że twórca zachowa większość zarobków dla siebie.

Nowa platforma do zarządzania tworzeniem treści AI oraz relacjami między twórcami a fanami wprowadza innowacyjne rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować sposób opracowywania i dystrybucji treści cyfrowych.

Choć mamy do dyspozycji coraz bardziej zaawansowane narzędzia, rosną też wymagania odbiorców. Mając do wyboru szeroką bazę twórców, widzowie stają się wybredni i szukają contentu, który najlepiej odpowiada ich preferencjom.

W wyścigu o rozpoznawalność warto mieć mocnego sojusznika. Wygląda na to, że można zyskać takowego pod postacią SUBBD – platformy, która skupia szereg nowoczesnych narzędzi. Czy będzie to dla niektórych bilet do wielkiego świata influencerów? Poczekajmy, aż projekt rozwinie skrzydła.

