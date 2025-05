Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ตลาด Ethereum เริ่มส่งสัญญาณที่ดี หลังกำลังเข้าใกล้จุดสำคัญที่อาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า ETH กำลังมีแรงบวกและเตรียมที่จะพุ่งทะยานครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่ราคาอยู่ 3,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนต่างจับตามอง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ทางสู่ 3,000 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez กล่าวว่า ตอนนี้ Ethereum กำลังเข้าใกล้จุดสำคัญที่จะกำหนดทิศทางราคาต่อไป ราคา 2,588 ดอลลาร์เป็นจุดที่ ETH ต้องฝ่าผ่านและอยู่เหนือระดับนี้ ถึงจะเปิดทางไปสู่เป้าหมาย 3,000 ดอลลาร์ได้ การวิเคราะห์นี้ดูจากประวัติที่ผ่านมาว่าจุดนี้เคยเป็นตัวกำหนดทิศทางสำคัญมาก่อน หากผ่านได้ราคาจะขึ้น หากไม่ผ่านอาจจะต้องปรับฐานต่อ

If #Ethereum $ETH breaks above the $2,588 resistance, it could trigger a bullish move toward $3,000. pic.twitter.com/yRrHAoyhnk — Ali (@ali_charts) May 21, 2025

นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่น่าสนใจจากกราฟ 1 ชั่วโมง ที่เกิดรูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งเป็นสัญญาณที่มักจะบอกว่าราคาจะขึ้นแรง Martinez มั่นใจว่าเมื่อ ETH สามารถทะลุเส้นแนวต้านของรูปแบบนี้ได้แล้ว จะยืนยันว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจริงๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึง 3,000 ดอลลาร์ได้ง่ายๆ เพราะมีหลายจุดที่อาจจะทำให้ราคาหยุดชั่วคราว

จุดต่างๆ ที่ ETH ต้องผ่านให้ได้คือ $2,668, $2,711, $2,774 และ $2,827 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่คำนวณจาก Fibonacci แต่ละจุดนี้อาจจะทำให้ราคาหยุดพักหรือปรับลงนิดหน่อยก่อนที่จะวิ่งขึ้นต่อไป

Michael Van De Poppe นักวิเคราะห์อีกคนก็เห็นด้วยว่า ETH น่าจะไปถึง $3,000 ได้ในไม่ช้า แต่เตือนว่าต้องดูให้ดีว่าราคาต้องไม่ลงต่ำกว่า 2,410 ดอลลาร์ เพราะจุดนี้เป็นแนวรับที่สำคัญ

For $ETH, it’s approaching the area to hold. If that holds and we’ll find our way up, I think we’ll see $3,000 quite soon. pic.twitter.com/QBhbyQMKfE — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 20, 2025

รูปแบบ Triangle ขนาดใหญ่และเป้าหมายระยะยาวของ ETH

เมื่อดูกราฟในมุมที่กว้างขึ้น นักวิเคราะห์ Trader Tardigrade พบว่ามีรูปแบบ Symmetrical Triangle ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในกราฟ 2 สัปดาห์ของ Ethereum

รูปแบบนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ มาสักพัก จะเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นครั้งใหญ่ การวิเคราะห์พบว่า ETH กำลังเข้าใกล้เส้นด้านบนของรูปสามเหลี่ยมนี้ที่ระดับราคา 3,700 ถึง 3,800 ดอลลาร์อีกครั้ง

#Ethereum is forming a Symmetrical Triangle on the macro chart (W2) 🔥

The target is $21,000 if $ETH breaks the triangle at $3,700-$3,800 🚀 pic.twitter.com/27XSnyKfft — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) May 21, 2025

สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ Trader Tardigrade คาดว่าถ้า ETH สามารถทะลุออกจากรูปสามเหลี่ยมนี้ได้ ราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง 21,000 ดอลลาร์เลยทีเดียว แม้ว่าจะฟังดูเหลือเชื่อ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า Ethereum มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวได้มาก

การที่ ETH มีแรงบวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวของตลาดคริปโตทั้งหมด โดยเฉพาะการที่ Bitcoin เติบโตอย่างมากแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศของตลาดดีขึ้น และเหรียญ Altcoin อื่นๆ รวมถึง เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน อย่าง Ethereum ก็ได้ประโยชน์ตามไปด้วย

BTC Bull Token: Altcoin ที่ออกแบบมาเพื่อร่วมพุ่งไปกับ Bitcoin

ตลาดคริปโตที่กำลังฟื้นตัวและราคา Bitcoin ที่พุ่งไม่ได้ช่วยแค่ Ethereum เท่านั้น แต่ยังทำให้เหรียญ Altcoin อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ได้ประโยชน์ด้วย หนึ่งในเหรียญที่น่าสนใจคือ BTC Bull Token ($BTCBULL) ซึ่งเป็น เหรียญ meme ใหม่บน Ethereum ที่ออกแบบมาพิเศษให้ผู้ถือได้รับผลประโยชน์จากการที่ Bitcoin ขึ้นราคา ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนเหรียญอื่นๆ เลย

จุดเด่นของ BTCBULL คือเมื่อ Bitcoin ขึ้นไปแตะราคาที่กำหนดไว้ เช่น $150,000 หรือ $200,000 ดอลลาร์ คนที่ถือ BTCBULL จะได้รับ Bitcoin ฟรีๆ มาเป็น Airdrop น

อกจากนี้ยังมีระบบเผาเหรียญอัตโนมัติทุกครั้งที่ Bitcoin ขึ้นทุกๆ $25,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้เหรียญ BTCBULL ในตลาดลดลงและช่วยให้ราคาขึ้นได้ง่ายขึ้น การออกแบบแบบนี้ทำให้ผู้ถือ BTCBULL ได้ประโยชน์ 2 ทางจากการที่ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น

ในช่วงที่ตลาดคริปโตดีขึ้นและ Bitcoin กำลังพุ่งสู่เป้าหมายใหม่ BTCBULL จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้ประโยชน์จาก Bitcoin โดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก