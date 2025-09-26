Jeffrey Wilcke หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum กำลังถูกจับตามองหลังมีการย้ายเหรียญ ETH ประมาณ 1,500 เหรียญ มูลค่าราว 6 ล้านดอลลาร์ ไปยังกระดานเทรด Kraken เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ราคา ETH ปรับตัวลงจากโซน 4,000 ดอลลาร์ สู่ระดับใกล้ 3,900 ดอลลาร์
Jeffrey Wilcke, the Co-founder of #Ethereum, just deposited 1,500 $ETH($5.99M) into #Kraken.https://t.co/v8vvamvA0Xhttps://t.co/Kuuq94LDYI pic.twitter.com/nunSFyIj0l
— Lookonchain (@lookonchain) September 25, 2025
แม้ว่าการโอนเหรียญเข้าไปในกระดานเทรดจะไม่ใช่สัญญาณยืนยันว่าจะขายออกทันที แต่ก็สร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่น้อย โดยก่อนหน้านี้ Wilcke เคยย้าย ETH มูลค่ากว่า 9.22 ล้านดอลลาร์เข้า Kraken และเคยมีการย้ายรวมกว่า 262 ล้านดอลลาร์ในอดีต ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่า เขาอาจโยกไปเก็บในกระเป๋าใหม่มากกว่าจะขายออกทั้งหมด
ในช่วงที่ผ่านมา Wilcke ยังได้รีโพสต์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานรายหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X ที่ระบุว่า “เขาอาจขายเพิ่มในอนาคต” ยิ่งทำให้ตลาดเฝ้าระวังมากขึ้น อย่างไรก็ดี เขาไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆ ต่อสื่อในประเด็นนี้
นอกจากบทบาทผู้ร่วมก่อตั้งแล้ว Wilcke ยังเป็นหนึ่งในทีมพัฒนา Ethereum รุ่นบุกเบิกตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2018 ก่อนผันตัวไปก่อตั้งสตูดิโอเกม Grid Games ซึ่งปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง CEO และผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
วาฬ Ethereum กวาดซื้อหนักท่ามกลางตลาดขาลง
แม้การเคลื่อนไหวของ Wilcke จะสร้างความสนใจ แต่ก็ยังเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของเหล่าวาฬ ETH ที่ยังคงกวาดซื้ออย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดจะอยู่ในภาวะกดดัน โดยราคา ETH ร่วงลงมากกว่า 13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แต่กลับกลายเป็นโอกาสที่นักลงทุนรายใหญ่เข้าซื้อสะสม
ข้อมูลจาก Lookonchain ระบุว่า เพียงสองวันที่ผ่านมา มีอย่างน้อย 15 กระเป๋าที่ซื้อ ETH รวมกว่า 406,000 เหรียญ หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.6 พันล้านดอลลาร์ การกวาดซื้อครั้งนี้มีการดึงเหรียญออกจากแพลตฟอร์มใหญ่หลายแห่ง เช่น Kraken, Galaxy Digital, BitGo และ FalconX
กระแสการสะสม ETH ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเมื่อเดือนที่แล้ว วาฬได้กวาดซื้อเพิ่มกว่า 260,000 ETH คิดเป็นมูลค่า 1.14 พันล้านดอลลาร์ และก่อนหน้านี้ยังมีวาฬรายใหญ่เทขาย Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อโยกเข้ามาถือ Ethereum จนทำให้ยอดถือครอง ETH ของเขามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
ด้วยแรงซื้อขนาดมหาศาลนี้ นักวิเคราะห์หลายฝ่ายจึงมองว่า ETH อาจกลับมาเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในช่วงที่ราคากำลังอยู่ในโซนปรับฐาน ขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ยังมั่นใจและใช้โอกาสนี้ในการสะสมเพิ่ม
มุมมองตลาดต่อ Ethereum และบทบาทในระบบนิเวศคริปโต
Ethereum ยังคงถูกยกให้เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับโลกของ DeFi, NFT และการพัฒนา dApp ต่างๆ การที่วาฬเข้าซื้ออย่างหนักในช่วงตลาดขาลง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อระบบนิเวศนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนว่าผู้เล่นรายใหญ่ยังคงคาดหวังการเติบโตในอนาคต
การจับตามองการเคลื่อนไหวของ Wilcke และเหล่าวาฬในตลาดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของราคา แต่ยังสะท้อนถึงการจัดพอร์ตและการวางกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยรวมได้อย่างมาก และหาก Ethereum ยังคงเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม Web3 ต่อไป มันอาจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ ที่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันไม่ควรมองข้าม
