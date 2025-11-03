Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム（Ethereum, ETH）は現在3,802ドル（約61万円）付近で推移し、欧州市場では小幅な上昇を見せている。時価総額は約4,677億ドル（約75兆円）で、依然としてビットコインに次ぐ第2位の暗号資産だ。

しかし、10月中旬以降に形成された**対称三角形（symmetrical triangle）**パターン内で価格変動が収束しており、市場の方向感は乏しい。

市場の膠着とボラティリティの圧縮

この対称三角形は、$4,255付近のレジスタンス（上値抵抗線）と$3,680～$3,750のサポート（下値支持線）の間で形成されている。

買い手は下限を防衛し続ける一方、売り手は上限付近で圧力を維持している。ボラティリティの圧縮が進む中、イーサリアム 今後の次の明確な動きがどちらの方向にブレイクするかに注目が集まっている。

テクニカル構造：勢いの蓄積

現在のETHは横ばい推移を続けており、20期間EMA（指数平滑移動平均線）はほぼフラット。RSI（相対力指数）は46付近で推移し、売られ過ぎ圏からの回復を示唆している。

また、9月以降の安値切り上げが継続しており、**水面下での蓄積（accumulation）**が進んでいる兆候も見られる。

ローソク足の「スピニングトップ」や「ドージー（Doji）」が示す短期的不確実性の一方で、構造的にはブレイクアウトへの準備が整いつつある。

上昇シナリオ：$4,030突破 → $4,255・$4,536へ上昇

下落シナリオ：$3,680割れ → $3,509・$3,356へ下落

これらの価格帯は、上位タイムフレームにおける上昇チャネルの支持帯と一致しており、ETHの次の方向性を左右する重要な分岐点となる。

イーサリアム 今後の見通し：強気バイアスが継続

多くのトレーダーは、現在のETHを「巻き上げられたバネ（coiling spring）」と見ている。

歴史的に、対称三角形パターンのブレイク後には10〜15％規模の上昇が生じるケースが多い。もし$4,030を明確に上抜け、出来高が伴えば、次の上値目標は心理的節目となる$5,000（約80万円）に設定されるだろう。

逆に、$3,680を維持できない場合は一時的な調整が発生し、再び下値圏でのレンジ相場が続く可能性が高い。

短期トレーダーにとっては「予測よりも確認を待つ柔軟性」が鍵となる。

トレード戦略

エントリー：$4,030上抜け後（ブレイク確認）

ストップロス：$3,680下抜け（トレンドライン割れ）

目標値：$4,255／$4,536／$5,000

ボラティリティの収縮が続く中、ブレイクの方向が11月の市場トーンを決定づける展開となりそうだ。

ビットコインハイパー：Solana技術で進化するBTCエコシステム

Bitcoin Hyper（ビットコイン・ハイパー）は、Solana Virtual Machine（SVM）を基盤にした初のビットコイン・ネイティブLayer2プロジェクトとして注目を集めている。

BTCの堅牢なセキュリティとSolanaの高スループットを融合し、高速で低コストなスマートコントラクトや分散型アプリ（DApp）、ミームコイン発行を実現する。

第三者監査機関Consultによる監査を通過しており、プレセール資金調達額は既に2,550万ドル（約38億円）を突破。

採用拡大とともに、ビットコインとSolanaの2大エコシステムを結ぶ橋渡し役として存在感を高めている。

